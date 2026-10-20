Paimion laboratorio muuttaa Paimion terveysasemalle
21.10.2026 08:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Paimion laboratorio muuttaa Naskarlanraitilta Paimion terveysasemalle. Nykyisen toimipisteen toiminta päättyy 23.10.2026, ja uusi laboratorio avataan terveysasemalla maanantaina 2.11. Muuton vuoksi Paimion laboratorion näytteenotto suljetaan viikon ajaksi.
Paimion laboratorion toiminta nykyisissä tiloissa Naskarlanraitilla päättyy perjantaina 23.10.2026. Laboratorio suljetaan muuton ajaksi maanantaista perjantaihin 26.–30.10.2026.
Palvelukatkon aikana asiakkaat voivat asioida muissa Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikoissa, jotka palvelevat normaalisti. Toimipisteiden ajantasaiset aukioloajat ja yhteystiedot voi tarkistaa Tyksin verkkosivuilta.
– Toivomme asiakkaiden huomioivan muuttoviikon palvelukatkon näytteenottoa suunnitellessaan. Muut Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikat palvelevat normaalisti, ja marraskuun alusta lähtien palvelemme Paimion asiakkaita terveysasemalla uusissa tiloissa, kertoo osastonhoitaja Anna-Maria Sedig, joka vastaa Varhan Turun keskustan, Kaarinan, Paraisten ja Paimio-Sauvon laboratorioista.
Paimion laboratorio avataan terveysasemalla 2.11.
Paimion laboratorio avataan uusissa tiloissa Paimion terveysasemalla osoitteessa Terveyskeskuksentie 1 maanantaina 2.11.2026.
Uuden toimipisteen aukioloajat ovat maanantaista torstaihin kello 7.30–14.15 ja perjantaisin kello 7.30–11.30.
Näytteenottoon tulee varata aika etukäteen Tyks Laboratorioiden verkkoajanvarauksesta tai puhelimitse numerosta 02 313 6321.
Kotona otettuja näytteitä voi palauttaa ja näyteastioita hakea vuoronumerolla Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikoissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Maria SedigOsastonhoitajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 526 3272anna-maria.sedig@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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