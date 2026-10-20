Varsinais-Suomen hyvinvointialue, VarhaVarsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Paimion laboratorio muuttaa Paimion terveysasemalle

21.10.2026 08:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Jaa

Paimion laboratorio muuttaa Naskarlanraitilta Paimion terveysasemalle. Nykyisen toimipisteen toiminta päättyy 23.10.2026, ja uusi laboratorio avataan terveysasemalla maanantaina 2.11. Muuton vuoksi Paimion laboratorion näytteenotto suljetaan viikon ajaksi.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa yläkulmassa on Tyksin logo.

Paimion laboratorion toiminta nykyisissä tiloissa Naskarlanraitilla päättyy perjantaina 23.10.2026. Laboratorio suljetaan muuton ajaksi maanantaista perjantaihin 26.–30.10.2026.

Palvelukatkon aikana asiakkaat voivat asioida muissa Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikoissa, jotka palvelevat normaalisti. Toimipisteiden ajantasaiset aukioloajat ja yhteystiedot voi tarkistaa Tyksin verkkosivuilta.

– Toivomme asiakkaiden huomioivan muuttoviikon palvelukatkon näytteenottoa suunnitellessaan. Muut Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikat palvelevat normaalisti, ja marraskuun alusta lähtien palvelemme Paimion asiakkaita terveysasemalla uusissa tiloissa, kertoo osastonhoitaja Anna-Maria Sedig, joka vastaa Varhan Turun keskustan, Kaarinan, Paraisten ja Paimio-Sauvon laboratorioista.

Paimion laboratorio avataan terveysasemalla 2.11.

Paimion laboratorio avataan uusissa tiloissa Paimion terveysasemalla osoitteessa Terveyskeskuksentie 1 maanantaina 2.11.2026.

Uuden toimipisteen aukioloajat ovat maanantaista torstaihin kello 7.30–14.15 ja perjantaisin kello 7.30–11.30.

Näytteenottoon tulee varata aika etukäteen Tyks Laboratorioiden verkkoajanvarauksesta tai puhelimitse numerosta 02 313 6321.

Kotona otettuja näytteitä voi palauttaa ja näyteastioita hakea vuoronumerolla Tyks Laboratorioiden näytteenottopaikoissa.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarhatyks

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye