SDP:n Suhonen: Hallituksen karmaisevan työllisyyspolitiikan tulokset paljastuvat
20.10.2026 14:39:57 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhosen mielestä Orpo-Purran hallituksen karmaisevan työllisyyspolitiikan sisältö alkaa paljastumaan.
– Hallituksen kolmen kärki teoissa on ollut seuraava: 1) Työntekijöiden työsuhdeturvaa on heikennetty, 2) työttömien työttömyysturvaa on leikattu ja 3) työntekijöiden ja työttömien koulutusmahdollisuuksia on heikennetty, lataa eduskunnan työelämä- tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.
– Hallituksen työllisyyspolitiikkaa pitää arvioida tulosten, ei lupausten perusteella. Ja tulokset näkyvät ihmisten arjessa: työttömyys kasvaa, eikä yksikään työtön saa työtä sillä, että hänen turvaansa leikataan. Erityisen huolestuttavaa on nuorten ja yli 55-vuotiaiden työttömyyden kasvu. Nuorilla on edessään työuransa alku ja kokeneilla työntekijöillä on osaamista, jota Suomella ei ole varaa hukata.
– Hallitus on perustellut työelämänuudistuksia sekä leikkauksia työttömiltä, työllisyyden parantamisella. Mutta missä ovat tulokset? Työntekijöiden oikeuksia on heikennetty ja työttömien turvaa poljettu, mutta työpaikkoja nämä päätökset eivät itsessään näytä tuoneen. Ja pitää muistaa, että hallitus sai ennätystyöllisyyden perintönä edelliseltä hallitukselta – nyt siitä on jäljellä vain savuavat rauniot ja petetyt lupaukset, Suhonen jatkaa.
– Hallitus lupasi lisää työtä. Nyt työttömyys kasvaa. Milloin hallitus tunnustaa, etteivät leikkaukset yksin luo työpaikkoja, ja missä ovat ne todelliset työllisyystoimet, joita Suomi kipeästi tarvitsee?
SDP:n vaihtoehdot eivät ole hallitukselle kelvanneet. SDP esitteli kolmiosaisen työllisyyspakettinsa Kouvolan kesäkokouksessaan. Paketin ydin on katkaista pitkäaikaistyöttömyys, avata nuorille tie työelämään ja muuttaa kasvu työpaikoiksi. Näiden toimien toteuttamista on kiirehdittävä.
– Toteutetaan uusi, 2020-luvun Lex Taipale: kertaluonteinen eläkeratkaisu pitkään työttömänä olleille, joiden mahdollisuudet palata työelämään ovat hyvin heikot. Otetaan työllistämisehto vahvemmin käyttöön julkisissa hankinnoissa. Palautetaan työssäoloehto kuuteen kuukauteen ja palkkatuettu työ sitä kerryttämään. Parannetaan kuntien ja työllisyysalueiden kannusteita. Laitetaan toimeen nuorisotakuu 2.0: alle 30-vuotiaalle työ-, harjoittelu-, oppisopimus- tai koulutuspaikka kolmessa kuukaudessa. Ja varmistetaan, että nuorten työllistymissetelit saadaan aidosti käyttöön. Kokeillaan määräaikaista oppisopimustukea nuorten palkkaamiseen, listaa Suhonen ja kysyy: Kelpaako, kun työllisyys syöksyy ja työttömyys vain kasvaa?
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Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
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