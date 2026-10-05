HUS siirtyy lähettämään potilaskirjeet ensisijaisesti sähköisesti

HUS siirtyy 26.10.2026 alkaen lähettämään täysi-ikäisten potilaskirjeet sähköisesti. Ensisijainen jakelukanava on Maisa, josta löytyvät lisäksi muutkin terveystiedot.

Jos potilas ei ole ottanut Maisaa käyttöön, ohjautuu kirje Suomi.fi-viesteihin tai OmaPostiin. Jos potilas ei ole ottanut Maisassa käyttöön sähköisiä kirjeitä, ohjautuu kirje Maisan lisäksi Suomi.fi-viesteihin tai OmaPostiin. Jos käytössä ei ole mitään näistä sähköistä palveluista, kirje lähetetään paperipostina.

Jos potilas on ottanut Maisassa käyttöön tekstiviesti-ilmoitukset, hän saa ajanvarauksesta tekstiviestin sekä muistutuksen kaksi vuorokautta ennen vastaanottoa.

Potilaskirjeiden lähetystavan muutos ei koske henkilöitä, joilla on edunvalvonta tai vahvistettu edunvalvontavaltuutus, alaikäisiä tai asiakaslaskuja. Laskut lähetetään potilaan valinnan mukaan joko e-laskuna, Omapostin kautta, suoramaksuna tai postitse.

Sähköisillä kirjeillä monia etuja

Sähköiset kirjeet ovat kätevästi luettavissa ilman paperipostin viivettä. Sähköiset kirjeet myös vähentävät postituskustannuksia ja säästävät samalla ympäristöä.

Sähköisiin kirjeisiin siirtyminen on osa valtakunnallista muutosta, jossa viranomaisten viestintä muuttuu digitaaliseksi​.

”Odotamme muutoksesta merkittäviä kustannussäästöjä. Arvioimme, että paperikirjeiden määrä tulee puolittumaan ja tämä tarkoittaa yli miljoonan euron säästöä. Nämä varat voidaan kohdentaa HUSin perustehtävään eli potilaiden hoitoon”, sanoo hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä.

HUSin verkkosivuilla ohjeistetaan, miten Maisassa otetaan käyttöön sähköiset kirjeet ja tekstiviesti-ilmoitukset: https://www.hus.fi/digipalvelut

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