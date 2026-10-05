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HUS siirtyy lähettämään potilaskirjeet ensisijaisesti sähköisesti

21.10.2026 07:30:00 EEST | HUS | Tiedote

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HUS ottaa Suomi.fi-viestit käyttöön 26.10.2026. Tämän jälkeen täysi-ikäisten potilaskirjeet toimitetaan Maisaan, Suomi.fi-viesteihin tai OmaPostiin. Paperikirjeen saavat edelleen ne potilaat, jotka eivät ole ottaneet sähköisiä palveluja käyttöön.

HUS ottaa Suomi.fi-viestit käyttöön 26.10.2026. Tämän jälkeen täysi-ikäisten potilaskirjeet toimitetaan Maisaan, Suomi.fi-viesteihin tai OmaPostiin. Paperikirjeen saavat edelleen ne potilaat, jotka eivät ole ottaneet sähköisiä palveluja käyttöön.
Potilaskirjeiden ensisijainen jakelukanava on Maisa, josta löytyvät lisäksi muutkin terveystiedot.

HUS siirtyy 26.10.2026 alkaen lähettämään täysi-ikäisten potilaskirjeet sähköisesti. Ensisijainen jakelukanava on Maisa, josta löytyvät lisäksi muutkin terveystiedot.

Jos potilas ei ole ottanut Maisaa käyttöön, ohjautuu kirje Suomi.fi-viesteihin tai OmaPostiin. Jos potilas ei ole ottanut Maisassa käyttöön sähköisiä kirjeitä, ohjautuu kirje Maisan lisäksi Suomi.fi-viesteihin tai OmaPostiin. Jos käytössä ei ole mitään näistä sähköistä palveluista, kirje lähetetään paperipostina.

Jos potilas on ottanut Maisassa käyttöön tekstiviesti-ilmoitukset, hän saa ajanvarauksesta tekstiviestin sekä muistutuksen kaksi vuorokautta ennen vastaanottoa.

Potilaskirjeiden lähetystavan muutos ei koske henkilöitä, joilla on edunvalvonta tai vahvistettu edunvalvontavaltuutus, alaikäisiä tai asiakaslaskuja. Laskut lähetetään potilaan valinnan mukaan joko e-laskuna, Omapostin kautta, suoramaksuna tai postitse.

Sähköisillä kirjeillä monia etuja

Sähköiset kirjeet ovat kätevästi luettavissa ilman paperipostin viivettä. Sähköiset kirjeet myös vähentävät postituskustannuksia ja säästävät samalla ympäristöä.

Sähköisiin kirjeisiin siirtyminen on osa valtakunnallista muutosta, jossa viranomaisten viestintä muuttuu digitaaliseksi​.

”Odotamme muutoksesta merkittäviä kustannussäästöjä. Arvioimme, että paperikirjeiden määrä tulee puolittumaan ja tämä tarkoittaa yli miljoonan euron säästöä. Nämä varat voidaan kohdentaa HUSin perustehtävään eli potilaiden hoitoon”, sanoo hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä.

HUSin verkkosivuilla ohjeistetaan, miten Maisassa otetaan käyttöön sähköiset kirjeet ja tekstiviesti-ilmoitukset: https://www.hus.fi/digipalvelut

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat

Kuvat

HUS ottaa Suomi.fi-viestit käyttöön 26.10.2026. Tämän jälkeen täysi-ikäisten potilaskirjeet toimitetaan Maisaan, Suomi.fi-viesteihin tai OmaPostiin. Paperikirjeen saavat edelleen ne potilaat, jotka eivät ole ottaneet sähköisiä palveluja käyttöön.
Potilaskirjeiden ensisijainen jakelukanava on Maisa, josta löytyvät lisäksi muutkin terveystiedot.
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Tietoja julkaisijasta

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

HUS – Vaikuttavinta hoitoa 

hus.fi

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