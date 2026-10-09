KUTSU 26.10. mediatilaisuuteen: 5 300 lasta, lähes 900 henkilötyövuotta – mitä sosiaalihuoltolain uudistus tarkoittaa käytännössä?
20.10.2026 15:25:53 EEST | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Hallitus uudistaa sosiaalihuoltolakia ja lastensuojelulakia tavoitteenaan vahvistaa varhaista tukea ja vähentää byrokratiaa. Samalla uudistuksella tavoitellaan merkittäviä säästöjä, vähennetään lakisääteisiä velvoitteita ja siirretään noin 5 300 lasta lastensuojelun avohuollosta sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piiriin.
Mitä tapahtuu lapsille ja perheille, jos palvelujen tarve kasvaa mutta niiden järjestämiseen käytettävät resurssit vähenevät? Entä millainen on hyvinvointialueiden varhaisen tuen tilannekuva?
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kutsuu median taustatilaisuuteen maanantaina 26.10. klo 14.30–15.00 Teamsissa.
Tilaisuudessa käymme läpi sosiaalihuoltolain uudistuksen keskeiset vaikutukset sekä hyvinvointialueiden tuoreita tietoja, jotka herättävät kysymyksiä uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta.
Esillä ovat muun muassa:
- Laskennallinen lähes 900 henkilötyövuoden vähennys: Mihin hallituksen esityksen henkilöstövaikutusten laskelmat perustuvat ja mitä ne tarkoittavat sosiaalihuollon palveluille?
- 5 300 lapsen siirtyminen lastensuojelun avopalveluista: Mitä tapahtuu lasten oikeusturvalle ja työntekijöiden asiakasmäärille, kun lakisääteinen enimmäismitoitus poistuu? Talentia selvitti asiaa jäseniltään.
- Hälyttäviä tietoja hyvinvointialueilta: Esimerkiksi Itä-Uudellamaalla kiireelliset sijoitukset lisääntyneet 40 prosenttia. Samaan aikaan lapsiperheiden varhaisen tuen palveluja on supistettu.
- Säästöjen todellinen hinta: Voiko varhaisesta tuesta säästäminen kasvattaa raskaampien ja kalliimpien palvelujen tarvetta?
Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen sekä erityisasiantuntija Kristiina Ruuskanen avaavat uudistuksen sisältöä, lakien vaikutusarvioita ja Talentian huomioita uudistuksiin.
Tarkoituksena on tarjota toimittajille taustatietoa ja konkreettisia näkökulmia eduskunnassa käsiteltävän uudistuksen seuraamiseen.
- Aika: Maanantai 26.10.2026 klo 14.30
- Paikka: Teams
- Ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.10. klo 14.30. >> ILMOITTAUDU TÄSTÄ
Tilaisuudessa on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun.
Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenny SuominenYhteiskuntavaikuttamisen johtajaPuh:09 3158 6021jenny.suominen@talentia.fi
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
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