KUTSU 26.10. mediatilaisuuteen: 5 300 lasta, lähes 900 henkilötyövuotta – mitä sosiaalihuoltolain uudistus tarkoittaa käytännössä?

Hallitus uudistaa sosiaalihuoltolakia ja lastensuojelulakia tavoitteenaan vahvistaa varhaista tukea ja vähentää byrokratiaa. Samalla uudistuksella tavoitellaan merkittäviä säästöjä, vähennetään lakisääteisiä velvoitteita ja siirretään noin 5 300 lasta lastensuojelun avohuollosta sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen piiriin.