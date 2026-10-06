Talonrakentamisen RALA-laatupalkinto 2026 Skanskalle

Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka edistää rakentamisalan yhteistä muutosta vastuullisuudessa, alan kulttuurissa ja kestävässä kasvussa. RALA auttaa kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksiä osoittamaan ja kehittämään laadukasta toimintaansa sekä tilaajia löytämään hankkeisiinsa luottokumppaneita. RALAn palvelut parantavat suomalaisen rakentamisen laatua, yhteistyötä ja terveen kilpailun edellytyksiä.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.