Rakentamisen Laatu RALA ry

Talonrakentamisen RALA-laatupalkinto 2026 Skanskalle

24.10.2026 07:30:00 EEST | Rakentamisen Laatu RALA ry | Tiedote

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Talonrakentamisen RALA-laatupalkinto 2026 on myönnetty Skanskalle tunnustuksena pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä, erityisesti ympäristövastuun kehittämisessä. Palkinto jaettiin perjantaina 23.10.2026 Helsingin Pörssitalolla järjestetyssä Prefekt Day -tapahtumassa.

Vuoden 2026 RALA-laatupalkinto myönnettiin Skanska Oy:lle tunnustuksena vastuullisuuden kehittämisestä. Palkinto jaettiin perjantaina 23.10.2026 Helsingin Pörssitalolla järjestetyssä Prefekt Day -tapahtumassa. Palkinnon ottivat vastaan kehitysjohtaja Jan Elfving (toinen vas.) ja toimialajohtaja Jarkko Muurimäki (toinen oik.). Kuvassa lisäksi RALAn toimitusjohtaja Johanna Holmström (vas.) sekä viestintäkoordinaattori Nelli Itkonen (oik.).
Vuoden 2026 RALA-laatupalkinto myönnettiin Skanska Oy:lle tunnustuksena vastuullisuuden kehittämisestä. Palkinto jaettiin perjantaina 23.10.2026 Helsingin Pörssitalolla järjestetyssä Prefekt Day -tapahtumassa. Palkinnon ottivat vastaan kehitysjohtaja Jan Elfving (toinen vas.) ja toimialajohtaja Jarkko Muurimäki (toinen oik.). Kuvassa lisäksi RALAn toimitusjohtaja Johanna Holmström (vas.) sekä viestintäkoordinaattori Nelli Itkonen (oik.). Prefekt Day

”Skanskalla ympäristövastuu näkyy rakentamisen arjessa. Ympäristöluokitukset ovat osa normaalia toimintaa, ja yritys etsii aktiivisesti uusia tapoja vähentää rakentamisen ympäristökuormaa. Rohkeus kokeilla uusia ratkaisuja toiminnan vastuullisuuden kehittämiseksi sekä ennakoiva yhteistyö tilaajien kanssa ovat hyviä esimerkkejä siitä, millaista laatutyötä haluamme palkinnolla nostaa esiin”, RALAn toimitusjohtaja Johanna Holmström sanoo.

”On hienoa saada tunnustusta Skanskan ympäristövastuutyölle, jonka juuret ulottuvat 1990-luvulle. Vastuullisuus ei ole meille irrallinen asia, vaan se näkyy arvoissamme, strategiassamme ja toimintajärjestelmässämme. Käytännössä edistämme sitä sekä kehityshankkeissa että työmaiden arjessa. Tavoitteenamme on ilmastopäästöjen nettonolla vuoteen 2045 mennessä”, Skanskan liiketoiminnan kehitysjohtaja Jan Elfving sanoo.

Yksi tapa etsiä ratkaisuja rakentamisen päästöjen vähentämiseen on betonielementtien uudelleenkäyttö, jota Skanska on kehittänyt yhdessä Tampereen yliopiston ja yrityskumppaneiden kanssa. Tutkimus tuo tietoa, jonka varaan suunnittelijat, rakentajat ja tilaajat voivat tehdä päätöksiä.

RALA-laatupalkinto nostaa vuosittain esiin yrityksiä, jotka edistävät omalla esimerkillään suomalaisen rakennusalan laatu- ja toimintakulttuurin uudistamista. Tunnustus annetaan kiinteistö- ja rakentamisalalla toimivalle yritykselle, joka kehittää toimintaansa suunnitelmallisesti etenkin yrityskulttuurin, johtamisen ja vastuullisuuden alueilla. Ehdokkaat kerätään avoimella ehdokasasettelumenettelyllä.

Lisää Skanskan toiminnasta ja ajatuksista voittajan haastattelussa osoitteessa www.rala.fi.

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Yhteyshenkilöt

Johanna Holmström, toimitusjohtaja, Rakentamisen Laatu RALA ry
p. 040 826 6703, johanna.holmstrom@rala.fi

Skanska, mediayhteydet, 050 311 1773, media@skanska.fi

Tietoja julkaisijasta

Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka edistää rakentamisalan yhteistä muutosta vastuullisuudessa, alan kulttuurissa ja kestävässä kasvussa. RALA auttaa kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksiä osoittamaan ja kehittämään laadukasta toimintaansa sekä tilaajia löytämään hankkeisiinsa luottokumppaneita. RALAn palvelut parantavat suomalaisen rakentamisen laatua, yhteistyötä ja terveen kilpailun edellytyksiä.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.

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