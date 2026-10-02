Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaina – Tunnetut tanssiparit ja artistit syöpätutkimuksen asialla
21.10.2026 08:30:00 EEST | Syöpäsäätiö | Tiedote
Ensi sunnuntaina 25. lokakuuta Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma omistetaan Roosa nauhalle. Teemajaksossa nostetaan esiin syöpätutkimuksen merkitystä ja kutsutaan suomalaisia mukaan tukemaan työtä tutkimuksen, syöpää sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi.
Syöpä koskettaa lähes jokaista suomalaista tavalla tai toisella. Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys huipentuu sunnuntaina 25.10. MTV3-kanavalla.
Luvassa on tunteikas päivä, kun heti aamulla päivän teemaa käsitellään Huomenta Suomessa asiantuntijoiden ja koskettavan henkilötarinan kautta ja illalla siirrytään tanssin pyörteisiin.
Huomenta Suomi -ohjelmassa Roosa nauha -keräyksestä studiossa kertovat varainhankintajohtaja Sari Meller Syöpäsäätiöstä ja syöpää sairastavien ja heidän läheistensä tukemisesta psykososiaalisen tuen päällikkö Katja Tähkä Syöpäjärjestöistä klo 9.35. Ohjelmassa oman koskettavan tarinansa kertoo myös nuori Mauno Luoma.
Samana iltana klo 19.30 alkaen Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla tanssitaan Roosa nauha -keräyksen hyväksi. Illan aikana nähdään tähtiparien tunteikkaita tanssitulkintoja ja kuullaan omakohtaisia tarinoita suomalaisia koskettavaan teemaan liittyen.
Tanssijat ja kappaleet Roosa nauha -teemalähetyksessä:
- Nico Lingman & Katri Riihilahti: Wieninvalssi - A. Blomqvist
- Matti Leino & Kia Lehmuskoski: Foxtrot: Voin sanoa sen toisinkin - Sami Pitkämö solistina
- Janne Saarinen & Katri Riihimäki: Jive: Käyn ahonlaitaa - Vesa-Matti Loiri
- Anni Ihamäki & Anssi Heikkilä: Wieninvalssi: Yhtenä iltana - Hector
- Linda Sällström & Valtteri Palin: Foxtrot: Luotan tulevaan - KUUMAA
- Jaakko Parkkali & Kastanja Rauhala: Quickstep: Ajetaan tandemilla - Freeman
Tunteikkaana iltana esiintymässä nähdään joukko upeita artisteja, muun muassa Roosa nauhan 2026 suunnitellut Lauri Haav, sekä Jenni Vartiainen ja Komiat.
Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys on maamme suurin keräys syövän voittamiseksi. Lahjoituksilla tuetaan suomalaista syöpätutkimusta sekä syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen suunnattua Luoto-keskustelutukea.
Lisätietoja Roosa nauha -keräyksestä löydät verkkosivuilta: Roosa nauha -keräys on Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja - Roosa Nauha
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari MellerVarainhankintajohtajaSyöpäsäätiöPuh:+358 50 4090 550sari.meller@cancer.fi
Carita PäivänenViestintäpäällikköSyöpäsäätiöPuh:+358505905415carita.paivanen@cancer.fi
Kuvat
Syöpäsäätiö
Syöpäsäätiö on toiminut jo yli 75 vuotta syövän voittamiseksi.
Lahjoitusvaroin toimiva Syöpäsäätiö on merkittävin syöpätutkimuksen yksityinen rahoittaja Suomessa. Sen tavoitteena on syövän voittaminen. Säätiön saamat lahjoitukset välitetään syöpätutkijoille vuosittaisten apurahojen muodossa. Syöpäsäätiön aloittaessa toimintansa yli 75 vuotta sitten 1/3 syöpään sairastuneista selvisi, nykyään 2/3 selviää. Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja, Roosa nauha -keräys, järjestetään syöpätutkimuksen ja syöpää sairastavien hyväksi.
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