Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaina – Tunnetut tanssiparit ja artistit syöpätutkimuksen asialla

Lauri Haav suunnitteli Roosa nauhan äitinsä muistoksi – ”Perhonen on se, millaisena äidin näen” 17.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote

Lauri Haav menetti äitinsä syövälle. Nyt hän on suunnitellut Roosa nauhan ja rannekkeen, joissa perhoset symboloivat menetystä, mutta myös elämän jatkumista. Syksyn Roosa nauha -keräyksessä nostetaan esiin aggressiiviset syövät. Ne voivat edetä nopeasti ja ovat vaikeita hoitaa. Keräys käynnistyy 17. syyskuuta.