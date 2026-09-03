Koko Suomi välittää -kampanja tuo hyvää asunnonostajalle, vinkkaajalle ja hyväntekeväisyyteen

Syksyn aikana asuntokaupassa on näkynyt myönteistä virettä. Kampanjalla Lapti haluaa madaltaa uuden kodin hankinnan kynnystä ja laittaa myös hyvän kiertämään.

– Liikkeellä on asiakkaita, jotka ovat harkinneet muuttoa jo kaksi tai kolme vuotta ja ovat nyt laittaneet nykyisen asuntonsa myyntiin ja etsivät uutta kotia. Kampanjan edut helpottavat uuden kodin hankintaa, mahdollistavat lahjoituksen hyväntekeväisyyteen ja myös uuden kodin löytymiseen johtaneen vinkin antaja palkitaan, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Jorma Koskelo Laptilta.

Lapti lahjoittaa vuosittain joulun alla rahaa hyväntekeväisyyteen, ja kampanjan avulla nostetaan lahjoitusmäärää.

Koko Suomi välittää -kampanjassa hyvä kiertää kolmella tavalla:

2 500 euroa hyväntekeväisyyteen: Asunnonostaja voi valita lahjoituskohteeksi vähävaraiset lapset Pelastakaa Lapset ry:n kautta, mielenterveystyön MIELI ry:n kautta tai Itämeren suojelun John Nurmisen Säätiön kautta.

Etu uuden kodin ostajalle: Asunnonostaja saa kuuden kuukauden hoitovastikkeet veloituksetta. Lisäksi valittuihin koteihin on tarjolla asuntokohtaisia etuja.

2 000 euron vinkkipalkkio: Kun vinkki asunnonostajasta johtaa kauppaan, vinkin antaja saa 2 000 euron palkkion.

Kampanja on voimassa 16.10.–15.12.2026 valituissa Lapti-kodeissa, ja hyväntekeväisyyslahjoitukset tehdään joulun alla.