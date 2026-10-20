Valogalleriassa kohdataan myyttinen metsä ja sen kuningas karhu
21.10.2026 08:00:00 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote
Vuoden 2026 Valogallerian taiteilija on tamperelainen kuvataiteilija Sanna Kauppinen. Tampereen keskustan rakennusten seiniin heijastettava valotaidekokonaisuus kantaa nimeä Myyttinen metsä ja sen kuningas karhu. Kauppinen tuo keskustaan suomalaisen karhumytologian, metsän olennot ja kansanuskomuksista ammentavan kuvaston. Valogalleria on Tampereen taidemuseon tuottama ja osa Tampereen Valoviikkoja. Valoviikot avataan Koskipuistossa 23.10. klo 19.
Läntisen keskustan seinille heijastettavat Sanna Kauppisen (s. 1979, Oulu) omaperäiset ja hienovaraiset piirrokset muuttavat tutun kaupunkitilan tarinalliseksi myyttiseksi metsäksi. Valogalleriassa nähdään muun muassa metsän kuningas karhu Otavaisen olkapäillä sekä karhutyttö, joka kansanrunouden hengessä rakastuu karhuun ja avioituu tämän kanssa. Teokset ammentavat suomalaisesta mytologiasta, mutta muodostavat samalla Kauppisen omasta mielikuvituksesta ja kuvataiteellisesta ilmaisusta syntyneen maailman.
– Valogallerian teokset pohjautuvat karhuun liittyviin uskomuksiin, mutta ne eivät vain kuvita olemassa olevia tarinoita. Ne ovat jalostuneet omanlaisekseen kuvastoksi, joka kumpuaa alitajuntani syvistä kerrostumista ja mielikuvituksen leikkimailta. Ajasta, jolloin ihminen eli sielullisessa yhteydessä metsään, Kauppinen kertoo.
Tampereella asuva ja työskentelevä Kauppinen tunnetaan tarkoista viivapiirroksistaan, joissa metsän eläimet, puut ja kuvitteelliset olennot ovat keskeisessä asemassa. Useiden teosten taustalla ovat kokemukset luonnonsuojelualueiden läheisyydessä elämisestä ja metsässä liikkumisesta.
Valotaide on Kauppiselle uusi ilmaisumuoto.
– Olen saanut tarkastella vanhoja teoksiani uudesta näkökulmasta. Tuntuu melkein siltä, että olen saanut rakastua omaan tuotantooni uudestaan, hän kertoo.
Valogalleria on nähtävänä keskustan rakennusten seinillä 23.10.26–28.2.27 iltaisin klo 16–23 ja aamuisin klo 6–8. Valogallerian teosluettelo ja kartta löytyvät osoitteesta valoviikot.fi.
Valogalleria on Tampereen taidemuseon ja Tampereen Valoviikkojen yhteistuotanto, joka on ollut osa kaupungin kulttuuritarjontaa vuodesta 2015.
Sanna Kauppinen on Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän valmistui kuvataiteilijaksi (AMK) Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2011 ja on Tampereen Taiteilijaseuran jäsen. Kauppisen julkisia teoksia on nähtävillä muun muassa Sammon koulussa ja päiväkodissa sekä Mustametsän päiväkodissa. Hänen teoksiaan kuuluu Tampereen kaupungin ja Oulun taidemuseon kokoelmiin.
Taiteilijakierrokset
Näyttelyn yhteydessä järjestetään yleisölle maksuttomia kävelykierroksia, joilla taiteilija Sanna Kauppinen kertoo teostensa taustoista ja työskentelyprosessistaan. Kierrokset pidetään torstaisin 29.10. ja 19.11. klo 18. Lähtö kierroksille on Aleksis Kiven katu 18:n ja Puutarhakatu 5:n kulmasta (ns. Kelan kulmasta). Kierrosten kesto on noin 45 minuuttia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna KauppinenkuvataiteilijaPuh:044 306 4242kourat.kontiolta@gmail.com
Johanna KangasmuseoamanuenssiTampereen taidemuseoPuh:+358 (0)40 801 6873johanna.t.kangas@tampere.fi
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Tampereen taidemuseo
Tampereen taidemuseo järjestää vaihtuvia näyttelyitä taiteen historian teemoista ja esittelee vanhoja mestareita sekä nykytaiteen tuoreimpia tekijöitä. Esille nostetaan niin paikallisia taiteilijoita kuin kansainvälisiäkin tekijöitä. Vuoden kohokohta on Vuoden nuoren taiteilijan julkistus ja palkintonäyttely. Pirkanmaan vastuumuseona taidemuseo tutkii paikallista taidehistoriaa ja tukee alueen toimijoita. Tampereen taidemuseo hallinnoi ja hoitaa Suomen toiseksi suurinta taidekokoelmaa, joka käsittää yli 15 000 teosta.
Tampereen taidemuseo
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puh. 041 730 3104
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