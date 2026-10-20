Valogalleriassa kohdataan myyttinen metsä ja sen kuningas karhu

Läntisen keskustan seinille heijastettavat Sanna Kauppisen (s. 1979, Oulu) omaperäiset ja hienovaraiset piirrokset muuttavat tutun kaupunkitilan tarinalliseksi myyttiseksi metsäksi. Valogalleriassa nähdään muun muassa metsän kuningas karhu Otavaisen olkapäillä sekä karhutyttö, joka kansanrunouden hengessä rakastuu karhuun ja avioituu tämän kanssa. Teokset ammentavat suomalaisesta mytologiasta, mutta muodostavat samalla Kauppisen omasta mielikuvituksesta ja kuvataiteellisesta ilmaisusta syntyneen maailman.

– Valogallerian teokset pohjautuvat karhuun liittyviin uskomuksiin, mutta ne eivät vain kuvita olemassa olevia tarinoita. Ne ovat jalostuneet omanlaisekseen kuvastoksi, joka kumpuaa alitajuntani syvistä kerrostumista ja mielikuvituksen leikkimailta. Ajasta, jolloin ihminen eli sielullisessa yhteydessä metsään, Kauppinen kertoo.

Tampereella asuva ja työskentelevä Kauppinen tunnetaan tarkoista viivapiirroksistaan, joissa metsän eläimet, puut ja kuvitteelliset olennot ovat keskeisessä asemassa. Useiden teosten taustalla ovat kokemukset luonnonsuojelualueiden läheisyydessä elämisestä ja metsässä liikkumisesta.

Valotaide on Kauppiselle uusi ilmaisumuoto.

– Olen saanut tarkastella vanhoja teoksiani uudesta näkökulmasta. Tuntuu melkein siltä, että olen saanut rakastua omaan tuotantooni uudestaan, hän kertoo.

Valogalleria on nähtävänä keskustan rakennusten seinillä 23.10.26–28.2.27 iltaisin klo 16–23 ja aamuisin klo 6–8. Valogallerian teosluettelo ja kartta löytyvät osoitteesta valoviikot.fi.

Valogalleria on Tampereen taidemuseon ja Tampereen Valoviikkojen yhteistuotanto, joka on ollut osa kaupungin kulttuuritarjontaa vuodesta 2015.

Sanna Kauppinen on Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän valmistui kuvataiteilijaksi (AMK) Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2011 ja on Tampereen Taiteilijaseuran jäsen. Kauppisen julkisia teoksia on nähtävillä muun muassa Sammon koulussa ja päiväkodissa sekä Mustametsän päiväkodissa. Hänen teoksiaan kuuluu Tampereen kaupungin ja Oulun taidemuseon kokoelmiin.

Taiteilijakierrokset

Näyttelyn yhteydessä järjestetään yleisölle maksuttomia kävelykierroksia, joilla taiteilija Sanna Kauppinen kertoo teostensa taustoista ja työskentelyprosessistaan. Kierrokset pidetään torstaisin 29.10. ja 19.11. klo 18. Lähtö kierroksille on Aleksis Kiven katu 18:n ja Puutarhakatu 5:n kulmasta (ns. Kelan kulmasta). Kierrosten kesto on noin 45 minuuttia.