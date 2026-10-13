S-ryhmän ja K-ryhmän yhteispilotti sai myönteisen vastaanoton: "Hyvä vaihtoehto kertakäyttöpakkauksille"

Yhteispilotissa kuluttajille tarjottiin mahdollisuus ostaa neljästä valikoidusta myymälästä noutoruokaa pantilliseen uudelleenkäytettävään rasiaan. Kolme kuukautta kestäneessä kokeilussa testattiin koko järjestelmäketjua rasian käyttöönotosta palautukseen, pesuun, laadunvarmistukseen ja uudelleenkäyttöön.

Kiertis-pilotti osoitti, että ketjun keskeiset vaiheet voidaan toteuttaa käytännössä, ja samalla se tuotti tietoa niistä järjestelmän osista, joita on kehitettävä ennen sen mahdollista laajempaa käyttöönottoa. Jatkokehityksessä on muun muassa ratkaistava, onko järjestelmä aidosti ympäristövaikutuksiltaan kannattava, löytyykö sille riittävästi käyttäjiä ja millainen rasia olisi materiaaliltaan ja kestävyydeltään paras mahdollinen valinta. Pilotissa saatiin myös käytännön tietoa esimerkiksi tiedonhallinnasta sekä eri toimijoiden rooleista ja yhteistyöstä.

”Pilotti saavutti tavoitteensa, ja saimme arvokasta tietoa muun muassa asiakkaiden käyttökokemuksesta, pakkausten palautusasteista, logistiikan ja pesuprosessin toimivuudesta sekä uudelleenkäytettävien pakkausten kestävyydestä. Lisäksi opimme, mitkä tekijät kannustavat asiakkaita valitsemaan uudelleenkäytettävän rasian ja miten palvelua voidaan kehittää entistä sujuvammaksi. Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa järjestelmän jatkokehittämistä varten”, Keskon kehityspäällikkö Hannele Dahl-Nevalainen kertoo.

Kuluttajapalaute positiivista: vaihtoehto kertakäyttöpakkauksille

Kiertis-pilottiin tutustuneet kuluttajat näkivät pantillisen rasian hyvänä vaihtoehtona kertakäyttöpakkauksille, ja he kokivat palautusjärjestelmän ymmärrettävänä. Myös myymälähenkilökunta suhtautui uuteen palveluun positiivisesti.

“Asiakkailta ja henkilökunnalta saadun palautteen perusteella voidaan todeta, ettei ihmisiä tarvitse enää vakuuttaa siitä, miksi pakkausten uudelleenkäyttöä tarvitaan. Kuluttajat tunnistivat kertakäyttöpakkausten vähentämisen arvon, ja myymälöissä uudelleenkäytettävä rasia nähtiin luontevana kehityssuuntana. Saatu palaute on rohkaisevaa – nyt meidän pitää selvittää, millainen järjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla”, S-ryhmän marketkaupan vastuullisuusasiantuntija Iida Lehtimäki sanoo ja jatkaa:

”Se tarkoittaa sujuvan asiakaskokemuksen lisäksi sen varmistamista, että uudelleenkäyttö on aidosti ympäristön kannalta järkevää ja kustannustehokasta. Juuri näihin kysymyksiin pilotin tuottama tieto ja Reusify-hankkeen seuraavat vaiheet auttavat vastaamaan.”

Kiertis-pilotti on osa Business Finlandin rahoittamaa Reusify-hanketta, joka on VTT:n ja Vaasan yliopiston johtama yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishanke. Sen taustalla on EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetus (PPWR), jonka yksi tavoite on vähentää kertakäyttöpakkausten käyttöä ja edistää pakkausten uudelleenkäyttöä osana kiertotaloutta tukevaa toimintaa.

Rasia biopohjaisesta polypropeenimuovista

Pantilliset uudelleenkäytettävät noutoruokarasiat olivat kolmen kuukauden ajan saatavilla neljässä myymälässä Espoossa: K-Citymarket Sellon ja K-Supermarket Lippulaivan salaattibaareissa sekä Prisma Sellon ja Prisma Lippulaivan Ruokatoreilla.

Biopohjaisesta polypropeenimuovista valmistetun rasian sai käyttöönsä kolmen euron pantilla, jonka sai palautuksen yhteydessä takaisin. Palautuksen jälkeen rasiat kävivät läpi pesu- ja laadunvarmistusprosessin ennen kuin ne palautuivat uudelleen kiertoon.

Kiertis-pilotissa olivat mukana: Kesko, K-Supermarket Lippulaiva, K-Citymarket Sello, SOK, HOK-Elanto, Prisma Lippulaiva, Prisma Sello, Pakkauskierrätys RINKI Oy, KiiltoClean Oy, Lassila & Tikanoja, Oy Orthex Finland Ab, UPM Adhesive Materials Oy, UpCode, Compass Group, Borealis Polymers Oy ja Transbox Oy.

Materiaalia lehdistön käyttöön löytyy tästä linkistä. Kuvien lisäksi mediapaketista löytyy lisätietoja Kiertis-palautusjärjestelmästä.