Saila Kaajan esikoisrunoteoksen säkeissä asuu lempeyden voima – julkistustilaisuus ja näyttelyn avajaiset Helsingissä la 31.10.

Saila Kaajan runokokoelma Lempeät hyvästit on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

”Haluatte, että eilinen olisi tänään

ja huominen olisi nyt.



Päivänne kiitävät kimaltavien halujen ja uhkien laaksossa.



Elämä ei ole ulkona eikä sisällä.



Rakkaus ei asu pinnalla,

eikä pinnan alla.

Rakkaus vallitsee keskipisteessä,

läpäisee kaiken, täydesti.



Kerran elämän virrassa, on herättävä unestaan.”



Saila Kaaja on sosionomi ja teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka kirjoittaa ihmisyydestä, henkisestä kivusta, peloista ja eheytymisestä. Hänen esikoisteoksensa Lempeät hyvästit on lohdullinen, runollinen kirja lempeyden voimasta, rakkaudesta ja henkisestä heräämisestä.

KAAJA, SAILA : Lempeät hyvästit

67 sivua

ISBN 9789524174206

Ilmestymisaika: Lokakuu 2026

Kirjan julkistustilaisuus ja näyttelyn avajaiset Helsingissä lauantaina 31.10. klo 15

Kirjan ilmestymistä juhlitaan Aviadorin Kulttuurikulmassa (Liisankatu 19) lauantaina 31.10. klo 15. Samassa yhteydessä avautuu Saila Kaajan taidenäyttely, joka on esillä Kulttuurikulmassa marraskuun ajan. Näyttelyyn pääsee tutustumaan vapaasti liikkeen aukioloaikoina: ma–pe klo 11–18 sekä la klo 10–15. Tervetuloa!

Näyttely koostuu 10 akryylimaalauksesta. Mukana on yksi sekatekniikalla tehty työ. Teoksien aiheina ovat runokirjan mielenmaisemat ja teoksen päähenkilöt: Keveyden enkeli ja salaperäinen Tanssiva nainen. Kaaja haluaa tuoda kuvataiteellaan lohtua ja kauneutta maailmaan. Teokset ovat syntyneet lomittain kirjoitusprosessin kanssa.

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