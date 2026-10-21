Kempower ja Evergreen Mobility aloittavat yhteistyön raskaan liikenteen latausverkoston rakentamiseksi Ranskassa
21.10.2026 10:30:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
DC-pikalatausratkaisujen valmistaja Kempower on solminut kumppanuuden ranskalaisen raskaan liikenteen latausratkaisuihin erikoistuneen Evergreen Mobilityn kanssa vahvistamaan kuljetusyritysten latausmahdollisuuksia ja siirtymää sähköiseen liikenteeseen Ranskassa.
Sähkökuorma-autot saapuvat Euroopan teille nopeammin, kuin niitä varten tarvittavat latauspisteet. Täyssähköisten kuorma-autojen rekisteröinnit EU:ssa kasvoivat ICCT, ACEA:n ja VDA:n tilastojen perusteella 47,7 % vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Euroopassa on vain noin 730 yli 350 kW:n julkista kuorma-autojen latausasemaa, kun arvioitu tarve on 35 000 megawatin latausasemalle vuoteen 2030 mennessä. Sähkökuorma-autot ovat jo kuljetusyritysten saatavilla, mutta nopeaa latausta ei rekkojen pysähdyspaikoilla ole vielä riittävästi tarjolla.
Evergreen Mobility vastaa haasteeseen investoimalla voimakkaasti raskaan kaluston latausasemien käyttöönottoon strategisissa liikenteen solmukohdissa ja on valinnut Kempowerin latausteknologiakumppanikseen. Yhteistyö kattaa suurteholataamisen julkisilla paikoilla reittien varrella samoin kuin yön yli lataamisen varikoilla.
Osana yhteistyötä ja latausverkoston laajentamista Ranskaan on tänä vuonna asennettu maan ensimmäiset Kempowerin megawattiluokan latausasemat kahteen kohteeseen, joista ensimmäinen on julkinen latausasema rekkojen pysähdyspaikalla Lapalissessa N7-tiellä, Allierin maakunnassa. Toinen on ranskalaisen logistiikkayrityksen Kimmel Transportin varikolle asennettu latausasema Thal-Drulingenissa Itä-Ranskassa.
Molemmissa kohteissa on 250 kW:n Kempower Mega Satellite -latausasema, joka voidaan skaalata 1,2 megawattiin nopeita latauspiikkejä varten. Latausasemilla on myös neljä Kempowerin 300 kW:n lataussatelliittia yön aikana tapahtuvaa latausta varten. Molemmilla latausasemilla on Kempowerin hajautettu DC-latausarkkitehtuuri, jossa Kempowerin tehoyksikät syöttävät virtaa lataussatelliiteille jakamalla kapasiteetin dynaamisesti ajoneuvojen kesken.
Avautumisesta lähtien latausasemilla on ladattu kaikkiaan 300 kertaa, joiden aikana laturit ovat toimittaneet useita kymmeniä megawattitunteja energiaa.
Evergreen rahoittaa ja ylläpitää latausinfrastruktuuria kokonaan kuljetusyritysten ja latausoperaattoreiden puolesta, mukaan lukien asennus- ja käyttökustannukset, kun taas latausasemien isäntänä toimiva yritys saa lisätuloja tilavuokrista. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu latausverkoston laajentaminen tukemaan raskaan kaluston kaukoliikenteen kasvua.
”Haluamme verkoston, jonka ympärille logistiikkayritykset voivat suunnitella toimintaansa: Oikea teho jo käytössä olevissa liikenteen solmukohdissa ilman esteitä tiloja vuokraavan isäntäyrityksen toiminnalle. Lapalisse ja Kimmel ovat hyvin erilaisia kohteita, ja Kempowerin teknologian ansiosta pystyimme rakentamaan molemmat ilman kompromisseja, samalla laitteistolla. Hajautettu tehonjako rekkojen lataamiseen on todellinen käänne, ja yhteistyö teknologian maailmanlaajuisen johtajan kanssa sopii täydellisesti tavoitteisiimme”, sanoo Evergreen Mobilityn käyttöönotto- ja tuotepäällikkö Guillaume Cosson.
”Jokaisella raskaan kaluston toimipaikalla on omat rajoituksensa, kuten käytettävissä oleva tila, sähköverkon rajoitukset tai rekkojen pysäköintitapa. Meidän tehtävämme on poistaa mahdolliset haasteet ja sijoittaa tehot sopivaan paikkaan rekan saataville sekä samalla valmistaa latausasema kasvua varten. Evergreen näyttää, miten tämä toimii eri puolilla Ranskaa”, sanoo Kempowerin Ranskan maajohtaja Cédric Moret.
Lue lisää yhteistyöstä ja latausverkoston onnistuneesta käyttöönotosta verkkosivuiltamme.
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Lehdistöyhteydet
Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
Puh. +358 29 0021900
Kempower
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
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