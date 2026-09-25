Jungle Juice Bar lanseeraa yhdessä Oatlyn kanssa kolme uutta kuitupitoista smoothieta
21.10.2026 09:41:43 EEST | NoHo Partners Oyj | Tiedote
Kolme limited edition -syyssmoothieta, jotka valmistetaan uudella Oatly Fiber Low-Cal -kaurajuomalla, saapuivat kaikkiin Suomen Jungle Juice Bareihin 14. lokakuuta
Jungle Juice Bar ja Oatly tuovat syksyn smoothieihin raikkaan uuden twistin: valikoimaan on tullut kolme limited edition -smoothieta, Coco Choco Fiber Boom, Pumpkin Spice Fiber Kick ja Cinnamon Fiber Boost. Uutuudet ovat saatavilla kaikissa Suomen Jungle Juice Bareissa 14. lokakuuta alkaen tammikuun 2027 alkuun asti, ja niissä yhdistyvät syksyn maut ja reilu annos ravintokuitua.
Smoothiet valmistetaan Oatlyn uudella Fiber Low-Cal -kaurajuomalla, ja isossa annoksessa on jopa 11,3 grammaa ravintokuitua. Idea on yksinkertainen: tehdä kuidun lisäämisestä ruokavalioon helppo ja herkullinen osa arkea, smoothie kerrallaan.
Oatly Nordicsin General Manager Ilse Siekkinen kertoo:
”Olemme todella iloisia yhteistyöstä Jungle Juice Barin kanssa. Haluamme tuoda ihmisten arkeen hieman enemmän kuitua tavalla, joka tuntuu aidosti nautinnolliselta. Tiedämme, että riittävän kuitumäärän saaminen voi olla haastavaa, joten teemme siitä helpompaa ja paljon herkullisempaa. Tuomalla Oatly Fiber Low-Calin Jungle Juice Barin rakastettuihin smoothieihin näytämme, että pienillä arjen valinnoilla voi olla merkitystä ilman, että mausta tai helppoudesta tarvitsee tinkiä.”
Kolme smoothieta, reilusti lisäkuitua
Coco Choco Fiber Boom 7,4 g Ravintokuitu, normaali koko | 11,3 g Ravintokuitu, iso koko
Cinnamon Fiber Boost 7,2 g Ravintokuitu, normaali koko | 10,9 g Ravintokuitu, iso koko
Pumpkin Spice Fiber Kick 5,9 g Ravintokuitu, normaali koko | 9,1 g Ravintokuitu, iso koko
Herkullisempi tapa kuroa kuituvajetta umpeen
Riittävän kuitumäärän saaminen on yllättävän vaikeaa. Kansallisten ravitsemussuositusten mukaan naisten tulisi saada kuitua vähintään 25 grammaa ja miesten vähintään 35 grammaa päivässä, mutta suomalaiset naiset saavat sitä keskimäärin vain 20 grammaa ja miehet 22 grammaa*. Tätä eroa kutsutaan kuituvajeeksi.
Smoothie on helppo tapa paikata vajetta. Jo yksi iso Coco Choco Fiber Boom sisältää 11,3 grammaa kuitua, mikä kattaa lähes puolet naisten päivittäisestä saantisuosituksesta. Kuitu tulee smoothieiden hedelmistä ja muista raaka-aineista sekä Oatly Fiber Low-Cal -kaurajuomasta, joka on sokeriton ja vähäkalorinen ja sisältää 5 grammaa kuitua 250 millilitrassa. ”Smoothiemme sisältävät luonnostaan kuitua hedelmien ja marjojen ansiosta. Oatlyn uuden Fiber Low-Calin myötä saimme mahdollisuuden lisätä smoothieihin extrakuitua ja nostaa yhdessä esiin ravitsemuksellisesti tärkeän aiheen”, sanoo Jungle Juice Baria operoivan NoHo Partnersin markkinointipäällikkö Annastiina Sumari.
Jungle Juice Bar Kamppi sai uuden ilmeen
Lanseerauksen kunniaksi Helsingin Kampin kauppakeskuksen toisesta Jungle Juice Barista on tehty kampanjan flagship-piste. Piste sai yhteistyön innoittamana täysin uuden ilmeen, ja se palvelee asiakkaita normaalisti koko valikoimallaan.
Tietoa Jungle Juice Barista
Jungle Juice Bar on vuonna 2010 perustettu kotimainen smoothie- ja mehubaariketju, joka tarjoaa premium-laatuisia, raikkaita ja herkullisia mehuja, smoothieita ja shotteja ilman lisättyä sokeria. Juomat valmistetaan tuoreista raaka-aineista paikan päällä, ja kaikki mehut puristetaan itse. Toimipisteitä on tällä hetkellä 40 ympäri Suomen, minkä lisäksi kesäisin palvelee muutama sesonkipiste. Jungle Juice Bar on osa NoHo Partners konsernia.
Tietoa Oatlysta
Oatly on maailman alkuperäinen ja suurin kaurajuomayhtiö. Oatly on keskittynyt jo yli 30 vuoden ajan yksinomaan kauraosaamisen kehittämiseen. Oatlyn pääkonttori sijaitsee Malmössä Ruotsissa, ja Oatly-brändiä myydään yli 60 maassa.
Lähde
*Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2024). Kestävää terveyttä ruoasta – kansalliset ravitsemussuositukset 2024, s. 33. Saantitiedot perustuvat pääosin FinRavinto 2017 -tutkimukseen.
Yhteyshenkilöt
Annastiina SumariMarketing ManagerNoHo Partners OyjPuh:+358405186724annastiina.sumari@noho.fi
Kuvat
NoHo Partners Oyj
NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan.
Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli n. 360 miljoonaa euroa. Lisäksi NoHo Partners toimii aktiivisena sijoittajana Better Burger Society Groupissa yli 50 prosentin omistusosuudella. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija.
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