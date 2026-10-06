Hartela myi Tampereen Hervantaan rakennettavan hoivakokonaisuuden PPI:lle
22.10.2026 12:00:00 EEST | Hartela | Tiedote
Hartela on myynyt Tampereen Hervantaan rakennettavan hoivakokonaisuuden kansainväliselle kiinteistösijoittajalle Public Property Invest Ab:lle (PPI). Kohteen rakentaminen on käynnissä, ja sen arvioidaan valmistuvan loppuvuonna 2027.
Hervantaan rakennettava kokonaisuus kokoaa saman katon alle ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista sekä muiden erityisryhmien asumispalveluita. Kohteeseen tulee yhteensä 149 hoivapaikkaa kahden valtakunnallisen palveluntuottajan käyttöön.
Kauppa jatkaa Hartelan ja PPI:n pitkäjänteistä yhteistyötä suomalaisessa hoivarakentamisessa. Aiemmin Hartela on toteuttanut PPI:lle useita hoivakohteita eri puolilla Suomea.
”Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme jatkaa yhteistyötä Hartelan kanssa. Hervannan hanke täydentää suomalaisen hoivakiinteistösalkkumme laadukkaiden ja pitkäaikaiseen käyttöön suunniteltujen kohteiden kokonaisuutta. Väestön ikääntyminen sekä kasvava tarve erityisryhmien asumispalveluille luovat vahvan perustan tämänkaltaisille investoinneille”, sanoo PPI:n sijoitusjohtaja Ilija Batljan.
Toimivia ratkaisuja hoivan eri osapuolille
Hartela toimii hoiva- ja palveluasumisen hankekehityksen ja rakentamisen kumppanina. Kehitämme ja toteutamme ratkaisuja, jotka vastaavat asukkaiden, henkilöstön, palveluntuottajien ja sijoittajien tarpeisiin.
”Hoiva- ja palveluasumisen hankkeissa onnistuminen edellyttää eri osapuolten tarpeiden ymmärtämistä jo kehitysvaiheessa. Hervannan kohteessa olemme voineet yhdistää palveluntuottajien toiminnalliset tarpeet, asukkaiden viihtyvyyden, henkilöstön sujuvan työympäristön sekä sijoittajan tavoitteet toimivaksi kokonaisuudeksi. Juuri tällaisissa hankkeissa näkyy Hartelan vahvuus hoiva- ja palveluasumisen hankekehityksen ja rakentamisen kumppanina”, sanoo Hartelan toimialajohtaja Ilmari Hämäläinen.
Hartela yhdistää hankkeissaan asiakasymmärryksen, muuntojoustavat tilaratkaisut, kestävän rakentamisen, kustannustehokkuuden sekä vahvan projektinhallinnan toimiviksi kokonaisuuksiksi. Toteutamme laadukkaita kohteita, jotka tuottavat arvoa koko elinkaarensa ajan.
Yhteyshenkilöt
Ilmari HämäläinenToimialajohtajaHartelaPuh:+358 50 569 0466ilmari.hamalainen@hartela.fi
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Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
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