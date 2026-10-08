Suomalainen Tiedeakatemia ry

Tiedekoosteen julkistamistilaisuus: Oppivat ja aktiiviset kansalaiset – vapaa sivistystyö muuttuvassa yhteiskunnassa

21.10.2026 10:42:21 EEST | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu

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Suomessa ollaan huolissaan koko väestön koulutustasosta. Vähemmälle keskusteluissa on jäänyt elinikäisen oppimisen merkitys ja aikuisväestölle suunnattu opistojen koulutustarjonta. Millainen on tämän koulutusmuodon rooli Suomessa nyt ja tulevaisuudessa? Tervetuloa tiedekoosteen julkistamistilaisuuteen kuulemaan tutkijoiden pääviestit aiheesta. 

Tiedekoosteen julkistamistilaisuuden kuvituskuva, jossa keltaisella pohjalla eri värisiä salmiakkikuvioita

Aika: keskiviikkona 28.10.2026, klo 13:00-14:00 Teams-etäyhteys (linkki lähetetään ilmoittautuneille)

Ilmoittautuminen: tapahtuman verkkosivuilla 26.10. mennessä tai suoraan sähköpostilla

Yli 900 000 suomalaista osallistuu vuosittain vapaan sivistystyön avoimeen koulutustarjontaan eli opiskelee kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa tai opintokeskuksissa.

Millainen on tämän elinikäistä oppimista tukevan koulutusmuodon rooli Suomessa nyt ja tulevaisuudessa? Millaista sivistystyötä tulevaisuuden Suomessa tarvitaan?

Koulutusmuodon yhteiskunnalliset hyödyt ovat moninaisia: toiminnan kansantaloudellisen vaikutuksen arvioidaan olevan huomattava ja osallistujien hyvinvointi, yhteiskunnallinen osallisuus ja työssäjaksaminen lisääntyvät.  Viime aikoina toimiala on ollut muutoksen edessä, kun vapaan sivistystyön julkiseen rahoitukseen on toteutettu merkittäviä leikkauksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimii vapaan sivistystyön tulevaisuus
-työryhmä, ja tiedekooste on tuotettu työryhmän materiaaliksi.

Ohjelma:

  • Julkaisun pääviestit, Suomalainen Tiedeakatemia
  • Kommenttipuheenvuoro, opetusneuvos Anssi Pirttijärvi, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Kysymyksiä ja keskustelua

Avainsanat

vapaa sivistystyökansanopistokansalaisopistokesäyliopistoopistoaikuiskoulutuskoulutusoppiminen

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.

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