Tiedekoosteen julkistamistilaisuus: Oppivat ja aktiiviset kansalaiset – vapaa sivistystyö muuttuvassa yhteiskunnassa
21.10.2026 10:42:21 EEST | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu
Suomessa ollaan huolissaan koko väestön koulutustasosta. Vähemmälle keskusteluissa on jäänyt elinikäisen oppimisen merkitys ja aikuisväestölle suunnattu opistojen koulutustarjonta. Millainen on tämän koulutusmuodon rooli Suomessa nyt ja tulevaisuudessa? Tervetuloa tiedekoosteen julkistamistilaisuuteen kuulemaan tutkijoiden pääviestit aiheesta.
Aika: keskiviikkona 28.10.2026, klo 13:00-14:00 Teams-etäyhteys (linkki lähetetään ilmoittautuneille)
Ilmoittautuminen: tapahtuman verkkosivuilla 26.10. mennessä tai suoraan sähköpostilla
Yli 900 000 suomalaista osallistuu vuosittain vapaan sivistystyön avoimeen koulutustarjontaan eli opiskelee kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa, liikunnan koulutuskeskuksissa tai opintokeskuksissa.
Millainen on tämän elinikäistä oppimista tukevan koulutusmuodon rooli Suomessa nyt ja tulevaisuudessa? Millaista sivistystyötä tulevaisuuden Suomessa tarvitaan?
Koulutusmuodon yhteiskunnalliset hyödyt ovat moninaisia: toiminnan kansantaloudellisen vaikutuksen arvioidaan olevan huomattava ja osallistujien hyvinvointi, yhteiskunnallinen osallisuus ja työssäjaksaminen lisääntyvät. Viime aikoina toimiala on ollut muutoksen edessä, kun vapaan sivistystyön julkiseen rahoitukseen on toteutettu merkittäviä leikkauksia.
Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimii vapaan sivistystyön tulevaisuus
-työryhmä, ja tiedekooste on tuotettu työryhmän materiaaliksi.
Ohjelma:
- Julkaisun pääviestit, Suomalainen Tiedeakatemia
- Kommenttipuheenvuoro, opetusneuvos Anssi Pirttijärvi, opetus- ja kulttuuriministeriö
- Kysymyksiä ja keskustelua
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annina Ala-OutinenasiantuntijaSuomalainen TiedeakatemiaPuh:0503270032annina.ala-outinen@acadsci.fi
Linkit
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
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