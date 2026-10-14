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VAS Andersson: Virkkusen ajama 100% etätyö EU Inc -yhtiömuotoon romuttaisi EU-työmarkkinoiden keskeisiä periaatteita

21.10.2026 10:33:01 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote

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Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson pitää EU-komission aikeita sisällyttää uuteen eurooppalaiseen yhtiömuotoon, eli EU Inciin, mahdollisuus nykyistä laajempaan etätyöhön erittäin huolestuttavana kehityksenä eurooppalaisten työntekijöiden työehtojen ja palkan kannalta – jo aiempien uuteen yhtiömuotoon sisältyvien riskien lisäksi.

Li Andersson katsoo kameraan käsi lanteilla.
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson varoittaa, että EU Inc on romuttamassa EU:n työmarkkinapolitiikan keskeisiä periaatteita. The Left

– Aluksi tätä uudistusta edistettiin ja perusteltiin innovatiivisten yritysten sekä startupien kiireisillä tarpeilla. Mutta esitys onkin ulotettu kaikenlaisiin yrityksiin EU:ssa ja nyt puhutaan työehtojen kiertämisestä sekä palkkojen polkemisesta etätyöhön tuotavien laajennusten kautta – olemme vaarallisella tiellä, Andersson huomauttaa.

Viime viikolla komissaari Minzatun kuulemisessa kävi ilmi, että komissiossa erityisesti Henna Virkkunen ajaa sataprosenttisen etätyön kytkemistä mukaan EU Inciin. Virkkunen kertoi jo viime keväänä Ykkösaamun haastattelussaan, että EU Inciin myöhemmin tullaan kytkemään työlainsäädäntöön ja verotukseen liittyviä elementtejä. 

Myös komission tiedonannossa reilun liikkuvuuden lakipaketista kerrotaan, että etätyölinjauksia valmistellaan ensi vuonna esitettävään sosiaaliturvakoordinaatiolainsäädännön päivitykseen, ja tarkoituksena on esittää täysimääräinen etätyö EU Incin yhteyteen.

– Mikäli Virkkusen ajama sataprosenttinen etätyö toteutuu, tarkoittaisi se esimerkiksi sitä, että Saksassa toimiva puhelinmyyntifirma rekisteröityy Bulgariaan ja noudattaa eurooppalaisia yhtiösääntöjä, mutta työntekijöiden osallistumisoikeuksissa noudetaan Bulgarian muita maita heikompaa lainsäädäntöä. Sitten se palkkaa työntekijöitä Bulgariassa etätöihin Saksaan – Bulgarian työehdoilla ja palkkauksella. Tällainen romuttaisi EU:n työmarkkinapolitiikan keskeisiä periaatteita totaalisesti, Andersson sanoo.

Andersson korostaa, että eurooppalaisten yritysten menestyksen ja kilpailukyvyn lähteet ovat esimerkiksi osaamisen, innovaatioiden ja sisämarkkinoiden toiminnan kehittämisessä, ei työntekijöiden oikeuksien polkemisessa ja eriarvoiseen asemaan laittamisessa.

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