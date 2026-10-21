SDP:n Juha Viitala: Perussuomalaiset puolustavat suomalaista duunaria puheissa, mutta hallituksen teot kertovat toista

– Eilisessä A-studiossa perussuomalaisten ministeri Mari Rantanen oli kovasti huolissaan suomalaisen työelämän epäkohdista ja työntekijöiden oikeuksista. Perussuomalaisten sanojen ja tekojen välillä on kuitenkin jyrkkä ristiriita. Hallituksessa he ovat heikentäneet merkittävästi työntekijöiden oikeuksia, kurittaneet ay-liikettä ja leikanneet työsuojeluviranomaisten resursseja, Viitala sanoo.

– Jos Rantanen on aidosti huolissaan suomalaisen duunarin poljetuista työehdoista, hänen kannattaisi aloittaa oman hallituksensa politiikasta. Työperäistä hyväksikäyttöä on torjuttava määrätietoisesti, mutta hallitus on päinvastoin leikannut työsuojeluviranomaisten resursseja ja heikentänyt työntekijöiden oikeuksia valvovan ja edistävän ay-liikkeen toimintamahdollisuuksia. Suomalaista työntekijää ei puolusteta heikentämällä hänen oikeuksiaan ja samalla niiden tahojen edellytyksiä, joiden tehtävänä on näitä oikeuksia puolustaa ja valvoa, Viitala huomauttaa.

– Suomalaista duunaria ei puolusteta helpottamalla potkujen antamista tai heikentämällä työehtosopimusjärjestelmää. Duunaria puolustetaan varmistamalla, että työtä löytyy, palkka riittää arjessa ja työntekijän oikeudet ovat kunnossa, Viitala toteaa.

– Samalla, kun hallitus on keskittynyt työntekijöiden oikeuksien polkemiseen, työttömyys on kasvanut jatkuvasti. Työttömyys ei korjaannu itsestään, eikä työntekijöiden oikeuksia voi polkea työllisyyden nimissä. Puheet suomalaisen duunarin puolustamisesta eivät riitä, jos teot osoittavat jotain aivan muuta, Viitala päättää.