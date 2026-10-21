SDP:n Paula Werning: Vapaaehtoinen maanpuolustus on Suomen puolustuskyvyn voimavara – järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava
21.10.2026 11:25:57 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Suomen puolustuskyky ei rakennu vain kalustosta ja puolustusmäärärahoista. Sen perustana on yleinen asevelvollisuus, laaja ja koulutettu reservi, korkea maanpuolustustahto sekä aktiivinen vapaaehtoinen maanpuolustustyö. Kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Paula Werning (sd.) korostaa, että maanpuolustusjärjestöjen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkitys turvallisuudellemme on tunnistettava myös rahoituksessa.
– Suomen puolustusratkaisu perustuu laajaan ja osaavaan reserviin. Reserviläisjärjestöt, Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ja muu vapaaehtoinen maanpuolustustyö tekevät erittäin tärkeää työtä sekä reserviläisten että muiden kansalaisten maanpuolustuksellisen osaamisen, toimintakyvyn ja maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi, millä on ratkaiseva merkitys myös kokonaisturvallisuutemme kannalta. Tätä työtä ei voida pitää itsestäänselvyytenä, Werning sanoo.
Muuttunut turvallisuusympäristö ja Suomen Nato-jäsenyys ovat kasvattaneet koulutuksen, harjoittelun ja kansalaisten varautumisosaamisen merkitystä. Samalla vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet.
Werningin mukaan toiminnan rahoituksen on oltava riittävää, pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.
– Järjestöiltä ja vapaaehtoisilta odotetaan yhä enemmän. Silloin meidän on myös huolehdittava siitä, että niillä on todelliset mahdollisuudet vastata odotuksiin. Vahvaa reserviä ja maanpuolustustahtoa ei rakenneta juhlapuheilla, vaan koulutuksella, harjoittelulla, asianmukaisilla varusteilla ja riittävillä resursseilla.
Reserviläisjärjestöt ja MPK tarjoavat mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää osaamista myös varusmiespalveluksen jälkeen. Samalla tarvitaan riittävät harjoittelu- ja ampumaratamahdollisuudet sekä mahdollisuuksia ylläpitää fyysistä toimintakykyä.
Werning nostaa esiin myös nuorten maanpuolustustahdon vahvistamisen merkityksen.
– Maanpuolustustahto ei siirry sukupolvelta toiselle automaattisesti. Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia osallistua, oppia ja löytää oma paikkansa yhteisen turvallisuuden rakentamisessa. Maanpuolustustahto syntyy myös kokemuksesta, että tämä yhteiskunta on puolustamisen arvoinen.
Vapaaehtoinen maanpuolustus liittyy Werningin mukaan myös laajemmin kokonaisturvallisuuteen. Sotilaallisen puolustuksen rinnalla tarvitaan toimivaa huoltovarmuutta, kotimaista ruoantuotantoa, kestävää infrastruktuuria, toimintakykyisiä turvallisuusviranomaisia sekä kansalaisten kykyä varautua erilaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin.
– Suomen vahvuus on koko yhteiskunnan osallistuminen turvallisuuden rakentamiseen. Puolustusvoimat, reservi, maanpuolustusjärjestöt kuten MPK, viranomaiset, yritykset ja kansalaiset muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Kun turvaamme vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset, vahvistamme samalla koko Suomen kriisinkestävyyttä ja puolustuskykyä.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
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