Varma

Muistutuskutsu medialle: Varman tulos Q3 ja tekoälybuumin vaikutukset talouteen

21.10.2026 12:24:34 EEST | Varma | Kutsu

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Varman tammisyyskuun 2026 tulos julkaistaan perjantaina 23.10. klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.

Varman pääkonttori Salmisaaressa.

Toimitusjohtaja Risto Murto kertoo Varman liiketoimintojen näkymistä ja esittelee Varman tammisyyskuun tuloksen.  Murto tarkastelee puheenvuorossaan myös sitä, miten tekoälybuumin vaikutukset läikkyvät nyt talouteen ja myös muille toimialoille. Varman varatoimitusjohtaja Markus Aho kertoo sijoitusnäkymistä ja Varman tuloksesta.

Mediatilaisuuteen voi osallistua sekä etäyhteydellä että livenä Varman toimistolla. Varman toimiston osoite on Salmisaarenranta 11, Helsinki.    

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 22.10. mennessä viestintäpäällikkö Marjut Tervolalle, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola@varma.fi.        

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen etäyhteydellä vai paikan päällä Varman toimistolla. Lähetämme linkin etäinfoon ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.     

Avainsanat

osavuositulos

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