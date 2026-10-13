HSL ottaa käyttöön lähimaksun hintakaton 2.11.2026
26.10.2026 08:46:06 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Uutinen
Lähimaksun hintakatto helpottaa valintaa kerta- ja vuorokausilipun välillä. Kun ostat useita lähimaksulippuja 24 tunnin aikana samalla maksuvälineellä, maksat niistä enintään matkoihisi soveltuvan vuorokausilipun hinnan.
Hintakatto alkaa kertyä ensimmäisestä lähimaksulla ostamastasi lipusta. Sen jälkeen järjestelmä laskee samalla maksuvälineellä 24 tunnin aikana ostamiesi lippujen hinnat yhteen. Kun hintakatto täyttyy, maksat 24 tunnin aikana ostamistasi lipuista enintään matkoihisi sopivan vuorokausilipun hinnan.
– Haluamme, että joukkoliikenteen käyttäminen on helppoa myös niille, jotka eivät matkusta joka päivä. Hintakaton ansiosta lähimaksulla matkustavan ei tarvitse tuntea koko lippuvalikoimaa tai ennakoida päivän matkoja, sanoo yksikön päällikkö Rauno Särkkäaho HSL:stä.
Hintakaton ansiosta sinun ei tarvitse etukäteen arvioida, kuinka monta matkaa päivän aikana teet tai olisiko vuorokausilippu kertalippuja edullisempi vaihtoehto.
Osta lippu edelleen jokaiselle matkalle
Hintakatto ei muuta lipun ostamista lähimaksulla. Osta lippu lukijalaitteelta ennen jokaista matkaa myös sen jälkeen, kun hintakatto on täyttynyt. Näin varmistat, että sinulla on matkallesi voimassa oleva lippu.
– Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään toisin kuin ennen. Lippu ostetaan lähimaksulla tuttuun tapaan, ja me huolehdimme taustalla siitä, että hinta ei ylitä vastaavan vuorokausilipun hintaa, Särkkäaho kertoo.
Jotta ostamasi liput kerryttävät samaa hintakattoa, käytä koko 24 tunnin ajan samaa maksuvälinettä. Esimerkiksi fyysinen maksukortti ja samaan korttiin liitetty mobiilimaksutapa käsitellään eri maksuvälineinä.
Hintakatto on henkilökohtainen. Jos ostat lähimaksulla samalla kertaa lipun useammalle aikuiselle, vain yksi lipuista kerryttää hintakattoa.
Hintakatto koskee vain lähimaksulla ostettuja aikuisten kertalippuja, ei HSL-sovelluksessa tai HSL-kortilla ostettuja lippuja.
Hintakatto määräytyy matkustettujen vyöhykkeiden mukaan
Hintakatto määräytyy kaikkien niiden vyöhykkeiden mukaan, joilla matkustat 24 tunnin aikana. Jos teet esimerkiksi muut matkasi AB-vyöhykkeillä, mutta yhden matkan C-vyöhykkeelle, hintakatoksi muodostuu ABC-vuorokausilipun hinta.
Hintakatot vastaavat tällä hetkellä voimassa olevia aikuisten vuorokausilippujen hintoja.
|
Vyöhykkeet
|
24 tunnin hintakatto
|
Kaksi vyöhykettä (AB, BC, CD tai DE)
|
10,60 euroa
|
Kolme vyöhykettä (ABC, BCD tai CDE)
|
12,80 euroa
|
Neljä vyöhykettä (ABCD tai BCDE)
|
13,80 euroa
|
Viisi vyöhykettä (ABCDE)
|
17,20 euroa
Vuoden 2026 hinnaston mukaan kahden vyöhykkeen vuorokausilippu maksaa 10,60 euroa ja kolmen vyöhykkeen lippu 12,80 euroa. Neljän vyöhykkeen hinta on 13,80 euroa ja viiden vyöhykkeen hinta 17,20 euroa.
Hintakatto ei tässä vaiheessa koske HSL-sovelluksesta ostettuja mobiililippuja eikä HSL-kortilla arvolla ostettuja kertalippuja Hintakatto otetaan ensin käyttöön rajatusti lähimaksussa, jotta saamme käytännön tietoa sen vaikutuksista asiakaskokemukseen, kysyntään ja lipputuloihin ennen mahdollisia laajennuksia muihin kanaviin. HSL-sovellukseen tai HSL-kortille ei ole tällä hetkellä valmisteilla vastaavaa ominaisuutta, eikä laajentamiselle ole päätetty aikataulua.
Tarkemmat tiedot hintakaton toiminnasta ja lähimaksulla matkustamisesta löydät HSL:n Lähimaksu-sivulta.
Yhteyshenkilöt
Mari FlinkMarkkinat-tulosalueen johtajaPuh:040 715 0440mari.flink@hsl.fi
Rauno Särkkäahoyksikön päällikkö, palvelukehitysPuh:0406719998rauno.sarkkaaho@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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