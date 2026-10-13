Pankkitilien avauspakko: Hallitus pelaa rikollisille syötön lapaan – uudistuksessa myös perustuslaillisia ongelmia
22.10.2026 06:30:00 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Hallitus esittää, että oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan yrityksiä ja yhteisöjä.
- Esityksessä yrityksen on saatava avattua perusmaksutili kuhunkin pankkiin tai pankkikonserniin.
- Finanssiala ry:n (FA) mielestä lakisääteinen oikeus on rajattava yhteen tiliin kerrallaan.
- Mahdollisuus useampaan tiliin edesauttaa pankkijärjestelmän käyttöä rikollisiin tarkoituksiin.
- Esitys on monessa suhteessa tarpeettoman laaja ja sellaisena rajoittaa merkittävästi pankkien elinkeinovapautta
- FA:n mukaan esityksestä tulee pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto.
Hallituksen esityksessä oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan myös yrityksiä ja yhteisöjä. Esityksessä pankit velvoitettaisiin tarjoamaan yritysasiakkaille tilejä maksuliikenteen hoitamiseen.
Finanssiala ry (FA) ymmärtää lainsäätäjän halun turvata yrityksille välttämättömät tili- ja maksupalvelut. Tavoitteen saavuttaminen ei kuitenkaan edellytä oikeutta saada perusmaksutili vaikkapa jokaisesta suomalaisesta pankista, vaan lakisääteinen tilioikeus tulee rajata yhteen tiliin kerrallaan.
Sekä yksityishenkilöiden että yritysten tilejä käytetään niin sanottuina muulitileinä petosrikollisuudessa. Useampien yritystilien kautta on mahdollista häivyttää rikollisin keinoin saatujen varojen alkuperää huomattavasti tehokkaammin kuin yksityishenkilön tilillä.
”Usean tilin avulla maksuja voi hajauttaa niin, että yksittäisessä pankissa niiden määrä tai suuruus ei herätä huomiota. Jos kaikki maksut pyörisivät yhden tilin kautta, olisi tilipankin huomattavasti helpompi havaita epäilyttävä toiminta. Asiasta on sääntelyä vain muutamassa Euroopan maassa, ja kaikissa niissä on oikeus tiliin rajattu yhteen. Nyt täytyy pitää huolta, että Suomesta ei muita laajemman tilioikeuden myötä tule rikollisten turvasatamaa.”, huomauttaa FA:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela.
Perustuslainmukaisuus selvitettävä
Esitys paitsi palvelisi rikollisia, myös rajoittaisi merkittävästi pankkien elinkeinovapautta antamalla tietyille yrityksille ja yhteisöille subjektiivisen oikeuden tilien avaamiseen. Peruspankkipalvelujen tarjoamisvelvollisuuden laajentamien yhteisöihin ei ole verrattavissa kuluttajan peruspankkitilioikeuteen.
FA:n näkemyksen mukaan esityksestä on pyydettävä perustuslakivaliokunnan lausunto.
”Pankeille ehdotettu velvoite on hyvin laaja, koska oikeutettujen yhteisöjen joukko on suuri. Oikeutta pankkitiliin on luonnehdittu välttämättömyyspalveluksi, mutta sen sisältö ja oikeusvaikutukset jäävät epäselviksi. Myös perusmaksutilin määritelmä on esityksessä erittäin laaja. Näiden seikkojen takia esitystä on syytä arvioida perustuslain elinkeinovapauden rajoittamisen näkökulmasta”, Kaarlela summaa.
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Teija KaarlelaJohtava asiantuntijaPuh:+358 44 243 4585teija.kaarlela@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 50 537 9784johannes.palmgren@finanssiala.fi
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