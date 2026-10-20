Pohjois-Savon ilmastoteko 2026 -palkinnot myönnettiin: Niiralan Kulma on vuoden neutraalein

Vuoden neutraalein -pääpalkinnon sai Niiralan Kulma Oy, vuoden ilmastoinnovaation Suomen Lantakaasu Oy:n Ylä-Savon biokaasuhanke, vuoden vastuullisuusteon Lykke Kahvitilat / Record Coffee Company Oy, vuoden ympäristökansalaisen tunnustuksen Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry ja vuoden ilmastovaikuttajan tunnustuksen Harri Auvinen (Savonia-amk). Palkinnot luovutti Itä-Suomen elinvoimakeskus yhdessä Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hankkeen kanssa.

HIPOVA-hankkeen päätösjuhla huipentui vuoden ilmastoteko -palkintojen luovutukseen. Vuoden neutraalein -pääpalkinto myönnettiin Kuopion suurimmalle vuokrataloyhtiölle, Niiralan Kulma Oy:lle, sen pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta ilmastotyöstä. Yhtiö etenee kohti vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitettaan muun muassa päästöttömän energian käytön, energiatehokkuuden parantamisen ja aktiivisen päästöseurannan avulla. Vastuullisuustyö näkyy myös asukkaiden osallistamisessa, Green Deal -yhteistyössä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisessä.

– Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia tästä tunnustuksesta. Palkinto kuuluu koko Niiralan Kulman henkilöstölle, asukkaille ja yhteistyökumppaneille, sillä vaikuttava ilmastotyö syntyy yhdessä tekemisestä ja pitkäjänteisistä arjen teoista. Olemme edenneet määrätietoisesti kohti hiilineutraaliustavoitetta, mutta työ jatkuu. Haluamme kehittää asumista niin, että ympäristövastuu, kohtuulliset asumiskustannukset ja hyvä asumisen laatu kulkevat käsi kädessä, kommentoi toimitusjohtaja Jari Kukkonen.

Palkintokategoriat ja palkitut

Vuoden neutraalein: Niiralan Kulma Oy

Yhtiö on edennyt määrätietoisesti kohti vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitettaan, saavuttanut energiatehokkuustavoitteensa etuajassa ja sitoutunut systemaattiseen ympäristötyöhön. Vastuullisuustyö näkyy myös asukkaiden osallistamisessa, Green Deal -yhteistyössä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämisessä.

Vuoden ilmastoinnovaatio: Suomen Lantakaasu Oy / Ylä-Savon biokaasuhanke

Hanke yhdistää maatalouden lantavirtojen hyödyntämisen, uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotannon ja ravinteiden kierron sekä tarjoaa ratkaisuja maatalouden päästöjen vähentämiseen. Yli sadan maatilan mukanaolo sekä biolannoitteiden palautuminen takaisin maatiloille tekevät siitä merkittävän kiertotalouden ja puhtaan siirtymän hankkeen Pohjois-Savossa.

Vuoden vastuullisuusteko: Lykke Kahvitilat / Record Coffee Company Oy

Lykke kehittää kahvintuotantoa ympäristön, tuottajayhteisöjen ja työntekijöiden hyvinvointi huomioiden sekä tekee vastuullisuudesta poikkeuksellisen läpinäkyvää. Yritys toimii rohkeasti ja visionäärisesti toimialalla, johon ilmastonmuutoksella on merkittäviä vaikutuksia, ja edistää vastuullisempaa kahvinkulutusta.

Vuoden ympäristökansalainen: Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry

Piiri on tehnyt pitkäjänteistä ja vaikuttavaa työtä luonnon ja ilmaston hyväksi yhdistämällä luonnonsuojelun, ennallistamisen ja laaja-alaisen vaikuttamistyön. Erityistä tunnustusta saivat turvemaiden ennallistamista edistävät hankkeet sekä kyky rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä luonnon hyväksi.

Vuoden ilmastovaikuttaja: Harri Auvinen, Savonia-amk

Auvinen on edistänyt pitkäjänteisesti Pohjois-Savon bio- ja kiertotalousosaamista sekä vahvistanut alueen kykyä kehittää uusia kestäviä liiketoiminta- ja teknologiaratkaisuja. Hän on ollut keskeisessä roolissa tutkimusympäristöjen, hankkeiden ja yhteistyöverkostojen rakentamisessa sekä uuden rahoituksen tuomisessa alueelle.

Erityiskiitokset

Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy

Erityiskiitos myönnettiin pitkäaikaisesta työstä vähäpäästöisen energiantuotannon edistämisessä sekä aktiivisesta osallistumisesta Pohjois-Savon ilmastoverkostojen sekä valtakunnallisten energia-alan verkostojen kehittämiseen.

Hertta Mikkonen, Tradenomi YAMK

Erityiskiitos myönnettiin ilmastoriskejä käsittelevästä opinnäytetyöstä, joka tuotti uutta tietoa Pohjois-Savon elintarvikealan yritysten varautumisesta ilmastonmuutokseen sekä käytännön työkalun ruokaturvan ja yritysten resilienssin vahvistamiseksi.

Tapio Kettunen, Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Erityiskiitos myönnettiin Pohjois-Savon ilmastotyön koordinoinnin ja maakunnallisen ilmastoverkoston rakentamisen pitkäjänteisestä edistämisestä sekä toimijoita yhdistävästä työstä.

Juho Juvenius, Pohjois-Savon nuorisovaltuusto

Erityiskiitos myönnettiin aktiivisesta osallistumisesta maakunnan ilmastotyöhön sekä nuorten näkökulmien tuomisesta osaksi ilmastokeskustelua ja tulevaisuuden päätöksentekoa.

Katso palkintojen pidemmät perustelut täältä: https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/pohjois-savon-ilmastoteko-2026-palkinnot-myonnettiin-niiralan-kulma-on-vuoden-neutraalein/