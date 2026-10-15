Pitkät asuntolainat yleistyvät – jo neljässä kymmenestä S-Pankin uudesta lainasta vähintään 30 vuoden laina-aika

Pitkät asuntolainat ovat nousseet nopeasti merkittäväksi osaksi S-Pankissa avattavista uusista asuntolainoista. Syyskuussa neljässä kymmenestä S-Pankissa avatusta asuntolainasta laina-aika oli vähintään 30 vuotta. Kaikista avatuista asuntolainoista 14,4 prosentissa laina-aika ylitti 30 vuotta ja 5,1 prosentissa 35 vuotta.

Yli 30 vuoden laina-aikojen yleistymisen taustalla on kesäkuun alussa voimaan tullut lakimuutos, joka mahdollisti asuntolainoihin enintään 40 vuoden takaisinmaksuajan. Muutoksen vaikutus alkaa nyt näkyä syksyllä avatuissa lainoissa, kun kesällä tehtyjen lainatarjousten pohjalta avataan uusia lainoja. Myös lokakuussa avatuissa lainoissa pitkien laina-aikojen suosio on jatkanut kasvuaan.

Pitkät laina-ajat olivat yleisiä jo ennen lakimuutosta. Tammi–toukokuussa 2026 noin 26–36 prosentissa avatuista asuntolainoista laina-aika oli 30 vuotta, joka oli tuolloin pisin yleisesti mahdollinen laina-aika. Elo–lokakuussa vähintään 30 vuoden laina-aikojen osuus on ollut noin 40–45 prosenttia. Siirtymä vielä pidempiin laina-aikoihin on siten ollut karkeasti 5–10 prosenttiyksikköä.

”Asiakkaalle pidemmän laina-ajan houkuttelevuus näkyy ennen kaikkea kuukausierässä. Olennaista on kuitenkin katsoa kuukausierää pidemmälle ja arvioida, mitä pidempi takaisinmaksuaika tarkoittaa koko lainan kannalta”, S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius sanoo

Goveniuksen mukaan pitkien laina-aikojen yleistyminen on ollut maltillista. Lakimuutos näyttää ennen kaikkea laajentaneen asiakkaiden vaihtoehtoja, sillä jo ennen uudistusta huomattava osa asiakkaista valitsi pisimmän mahdollisen laina-ajan.





15 lisävuotta pienentää kuukausierää noin 275 euroa





Pidemmän laina-ajan vaikutus konkretisoituu 250 000 euron annuiteettilainassa. S-Pankin asuntolainalaskurin esimerkkilaskelmassa lainan kokonaiskoroksi oletetaan neljä prosenttia koko laina-ajaksi. Laskelmassa ei ole huomioitu lainan muita palkkiota tai kuluja.





Laina-aika Kuukausierä Kokonaiskustannus 25 vuotta n. 1 320 € n. 397 000 € 30 vuotta n. 1 194 € n. 430 000 € 35 vuotta n. 1 107 € n. 466 000 € 40 vuotta n. 1 045 € n. 503 000 €

Laskelman perusteella laina-ajan pidentäminen 25 vuodesta 40 vuoteen pienentää kuukausierää noin 275 euroa. Samalla korkokulut ja lainan kokonaiskustannukset kasvavat noin 106 000 euroa. Laskelma havainnollistaa laina-ajan vaikutusta tilanteessa, jossa korko pysyisi muuttumattomana.





Pitkä laina-aika ei silti ole automaattisesti hyvä tai huono ratkaisu. Pienempi kuukausierä voi jättää kotitalouteen tarpeellista liikkumavaraa esimerkiksi muihin menoihin tai säästämiseen.

Laina-aikaa kannattaa kuitenkin tarkastella myös suhteessa omiin asumissuunnitelmiin. Harva maksaa samaa asuntolainaa 30 tai 40 vuotta. Asunto voi vaihtua, elämäntilanne muuttua, laina voidaan kilpailuttaa tai sitä voidaan maksaa takaisin suunniteltua nopeammin.

Mitä pidempi laina-aika on, sitä hitaammin myös lainapääoma lyhenee. Siksi pitkässä lainassa velkaa on esimerkiksi asuntoa vaihdettaessa enemmän jäljellä kuin lyhyemmällä laina-ajalla.





”Pidempi laina-aika tuo joustoa, mutta reilun luotonannon periaatteet eivät muutu. Pitkässä asuntolainassa kannattaa huomioida, että lainapääoma lyhenee etenkin alkuvuosina hitaammin kuin lyhyemmässä lainassa. Jos asuntoa haluaa vaihtaa jo muutaman vuoden kuluttua, velkaa voi olla vielä paljon jäljellä. Jos samaan aikaan asuntojen hinnat ovat laskeneet, asunnon myyntihinta ei välttämättä kata jäljellä olevaa lainaa”, Govenius sanoo.





Elämäntilanteen tai asumistarpeiden muuttuessa myös lainan ehtojen vertaileminen ja kilpailuttaminen voi tulla ajankohtaiseksi.





Vertaile vaihtoehtoja S-Pankin asuntolainalaskurissa