Keski-Suomen hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan päätöksiä 21.10.2026 kokouksesta
21.10.2026 16:35:55 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Lautakunta hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona 21.10.2026 asiat esityslistan mukaisesti.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri Asp-DalfidanTurvallisuuslautakunnan puheenjohtajaPuh:040 706 9960katri.h.asp-dalfidan@hyvaks.fi
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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