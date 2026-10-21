Rokotus suojaa tehokkaasti lasta influenssalta ja sen jälkitaudeilta – Neuvolan ensimmäinen rokotuspäivä on lauantaina 24.10.
21.10.2026 14:21:07 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäinen maksuton joukkorokotuspäivä raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille järjestetään ensi lauantaina 24.10. Palokan neuvolassa. Rokottamalla lapset influenssaa vastaan voidaan estää lapsen sairastuminen influenssaan ja jälkitauteihin sekä samalla suojata lapsen lähipiiriä.
Hyvinvointialue muistuttaa, että myös lapset hyötyvät merkittävästi influenssarokotuksista. Pikkulapset sairastavat influenssaa enemmän kuin muut ikäryhmät: jopa joka viides lapsi saa influenssan joka vuosi.
– Rokotuksilla voidaan tehokkaasti estää lapsen sairastuminen influenssaan ja jälkitauteihin kuten korvatulehdukseen ja keuhkokuumeeseen, toteaa palveluvastaava Sonja Pääkkönen Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.
Lisäksi lapsia pidetään merkittävimpinä influenssan levittäjinä. Rokottamalla lapset influenssaa vastaan voidaan vähentää viruksen kiertoa pikkulasten joukossa. Lapsen rokottaminen auttaa ehkäisemään myös perheenjäsenten ja muiden hänen lähipiiriinsä kuuluvien, kuten isovanhempien sairastumista.
– Tämä on erityisen tärkeää, jos perheessä on alle kuuden kuukauden ikäinen sisarus, jolle ei vielä voi antaa influenssarokotusta, Pääkkönen korostaa.
Alle 7-vuotiaiden lasten influenssarokotuskattavuus on noussut vuosittain. Kaudella 2025–2026 koko maassa lasten influenssarokotuskattavuus oli parempi kuin koskaan: alle 7-vuotiaista influenssarokotteen otti lähes 38 prosenttia (37,6 %), mikä on yli viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisellä kaudella, jolloin luku oli 32,9 %.
Rokotuskattavuus on noussut myös Keski-Suomessa, mutta se jää edelleen Suomen keskiarvon alapuolelle. Kaudella 2025–2026 Keski-Suomessa alle 7-vuotiaiden influenssarokotuskattavuus oli 34,7 %, edellisellä kaudella 2024–2025 29,8 % ja kaudella 2023–2024 26,8 %.
– Vetoammekin edelleen vanhempiin, että he kävisivät hakemassa influenssarokotukset lapsilleen ja suojaisivat näin sekä lasta että lähipiiriä influenssalta, sanoo Keski-Suomen hyvinvointialueen infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka.
Joukkorokotuspäivät Palokassa alkavat 24.10.
Palokan neuvolassa (Ritopohjantie 25) järjestetään neljä joukkorokotuspäivää:
- lauantai 24.10.2026 kello 8–15.30
- lauantai 7.11.2026 kello 8–15.30
- lauantai 5.12.2026 kello 8–15.30
- lauantai 16.1.2027 kello 8–15.30
Rokotukset annetaan joukkorokotuksissa ilman ajanvarausta. Palokan joukkorokotuspäivät on tarkoitettu erityisesti Jyväskylässä ja Muuramessa asuville raskaana oleville sekä alle 7-vuotiaille lapsille. Myös alle kuuden kuukauden ikäisten vauvojen samassa taloudessa asuva lähipiiri ja raskaana olevan puoliso on oikeutettu influenssarokotukseen. Suositus on hakea rokote näinä joukkorokotuspäivinä. Tarvittaessa ajan voi varata myöhemmin omasta neuvolasta.
Rokotukset muissa neuvoloissa ajanvarauksella
Muissa Keski-Suomen kunnissa raskaana olevat ja alle 7-vuotiaat sekä alle kuuden kuukauden ikäisten vauvojen samassa taloudessa asuva lähipiiri ja raskaana olevien puolisot rokotetaan omassa neuvolassa ajanvarauksella.
- Neuvolan verkkoajanvaraus rokotuksiin aukeaa osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa maanantaina 26.10. kello 8.
- Neuvolan puhelinajanvaraus rokotuksiin aukeaa neuvolan puhelinpalvelussa p. 014 266 0141 keskiviikkona 28.10. kello 8. Neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluiden puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–14.
Influenssa- ja koronarokotusten kaikki kohderyhmät, joukkorokotuspäivien aikataulut ja ajanvarausohjeet löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta hyvaks.fi/influenssa-ja-koronarokotukset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sonja Pääkkönen, palveluvastaava, neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 519 6244, sonja.paakkonen@hyvaks.fi
Jaana Leppäaho-Lakka, infektioylilääkäri, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 014 269 1578, jaana.leppaaho-lakka@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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