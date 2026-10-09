Talotekniikan käänne rakentuu suurten investointien varaan
22.10.2026 07:00:00 EEST | Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry | Tiedote
Talotekniikka-alan suhdanteessa näkyy käänne parempaan, mutta elpyminen jakautuu epätasaisesti. Teollisuusrakentamisessa odotetaan selvää kasvua, ja suurten talotekniikkayritysten näkymät ovat pieniä valoisammat. Asuntorakentaminen laahaa edelleen, eikä koko alan käänteestä voida vielä puhua.
Markkinassa on selvä kahtiajako. Suuret teollisuus- ja datakeskusinvestoinnit tarjoavat työtä erityisesti niihin kykeneville toimijoille, mutta pienempien yritysten näkymät ovat edelleen selvästi heikommat. Lisäksi suurten investointien alueellinen jakautuminen vaihtelee.
Teollisuusrakentaminen vetää, asuntorakentaminen laahaa
Teollisuusrakentaminen erottuu selvänä kasvualana. Kasvuodotukset ovat vahvimmat suurissa yrityksissä: yli 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevät yritykset odottavat teollisuusrakentamisessa merkittävää kasvua. Kasvua tukevat suuret datakeskusinvestoinnit, joissa talotekniikalla on merkittävä rooli.
”Datakeskukset ja muut puhtaaseen sähköön nojaavat investoinnit ovat Suomelle merkittävä kasvumahdollisuus. Ennakoitavasta investointiympäristöstä ja riittävästä sähköverkon kapasiteetista on pidettävä huolta, jotta Suomi säilyy kilpailukykyisenä investointikohteena”, sanoo Talotekniikkaliitto ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n toimitusjohtaja Marko Utriainen.
Asuntorakentamisessa tilanne on päinvastainen. Näkymät ovat edelleen heikot kaikilla talotekniikan toimialoilla. Erityisesti suunnittelijoiden varovaiset odotukset ennakoivat sitä, ettei asuntotuotantoon ole odotettavissa nopeaa käännettä.
”Teollisuuden uudet investointipäätökset näkyvät sähkösuunnittelijoiden työkannassa ja positiivisissa arvioissa tulevasta. Datakeskusten lisäksi sähkövarastot, teollisen koon aurinkovoimalat, varavoimalaitokset ja energiatehokkuuteen liittyvät uudis- ja korjaushankkeet työllistävät suunnittelijoita ja luovat mahdollisuuksia uusille osaajille. Asuntorakentaminen saa vauhtia, kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat”, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Jouni Kekäläinen sanoo.
Kannusteilla vauhtia korjausrakentamiseen
Asuntojen korjausrakentamisessa kevään 2026 selvästi laskevat odotukset ovat vaihtuneet arvioon tilanteen vakautumisesta. LVI-urakoitsijat odottavat asuntojen korjausrakentamisen kasvavan, kun taas suunnittelijat ja sähköurakoitsijat arvioivat tilanteen säilyvän ennallaan.
”Uudisrakentamisen pysyessä vähäisenä korjausrakentamisen merkitys alan yritysten työtilanteelle korostuu. Korjausrakentamisen myönteistä kehitystä pitää nyt vahvistaa”, Talotekniikkaliitto ry:n varatoimitusjohtaja ja LVI-Tekniset urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen sanoo.
Korjausrakentamisen vahvistuminen voisi tuoda työtä laajemmalle joukolle alan yrityksiä. Pitkäjänteiset ja ennakoitavat kannusteet rohkaisevat kotitalouksia investoimaan energia- ja sähköistymisremontteihin.
”Hallituksen budjettiriihen päätös 110 miljoonan tuesta taloyhtiöiden energiaremontteihin on tervetullut, ja vastaavia toimia pitää jatkaa. Samalla tulee kehittää kotitalousvähennystä siten, että kuluttajat ja yritykset pystyvät paremmin ennakoimaan rahoitusta päätöksenteossaan. Kotitalousvähennyksen tulisi myös kannustaa nykyistä vahvemmin energiaremontteihin ja sähköistymiseen, ja kannustin pitäisi ulottaa myös taloyhtiöihin”, Hokkanen toteaa.
Kasvun seuraava haaste on osaajien riittävyys
Työllisyydessä positiivinen muutos näkyy jo selvästi. Lomautettuna on 1,7 prosenttia alan henkilöstöstä, kun keväällä 2026 osuus oli 4,8 prosenttia. Yritykset arvioivat henkilöstömääränsä kasvavan kevääseen 2027 mennessä 2,8 prosenttia.
Samaan aikaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Sähköurakoitsijoista joka kolmas arvioi ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden heikoksi.
”Osaajatarpeeseen pitää varautua ennen kuin kasvu on täydessä vauhdissa. Sähköistyminen, automaatio, sähköverkot, energiavarastot ja latausinfra tulevat kasvattamaan osaavien tekijöiden tarvetta”, Utriainen sanoo.
Kasvumahdollisuuksien lisäksi datakeskushankkeet ovat tuoneet LVI-alalle uudenlaisen toimintakulttuurin, sillä niissä työskennellään usein ympäri vuorokauden kolmessa vuorossa.
”Uusista työskentelytavoista nykyaikaisine joustoineen on hyvä ottaa oppia myös perinteisempään urakointiin. Se tukisi alan kasvua parantamalla urakointiyritysten toimintaedellytyksiä”, Hokkanen sanoo.
Poimintoja kommenteista
- "Nousukausi häämöttää."
- "Parempaa näköpiirissä, mutta ei varmaankaan vielä osu työt keväälle 2027."
- "Asuntorakentaminen on edelleen niin vähäistä että sen aiheuttamana hintataso kaikissa urakoissa on erittäin heikko. Poikkeuksen tekee datakeskushankkeet."
- "Etelä-Pohjanmaalla ei ole käynnissä ainuttakaan kerrostaloprojektia. Asuntotuotanto sakkaa."
- "Pientä piristystä havaittavissa. Saneerauspuolella asiakkaiden maksukyky tuntuu piristyneen jonkin verran."
- "Datakeskukset vetävät alaa nousuun."
- "Ammatillisen koulutuksen valintaan todistuksen keskiarvolla saatava muutos. Nykyisellä mallilla ei saada kentälle asentajia, kun suurin osa valmistuneista opiskelijoista jatkavat ylempiin koulutusasteisiin ammattikoulun jälkeen."
Talotekniikka-alan suhdannekyselyn toteuttivat yhteistyössä Talotekniikkaliitto, Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU sekä Sähkösuunnittelijat NSS jäseniensä keskuudessa 31.8.-18.9.2026. Kyselyyn vastasi 273 yritystä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko Utriainen
Toimitusjohtaja, Talotekniikkaliitto ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
p. 050 335 4236, marko.utriainen@stul.fi
Mika Hokkanen
Varatoimitusjohtaja, Talotekniikkaliitto ry ja toimitusjohtaja, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
p. 050 448 1411, mika.hokkanen@lvi-tu.fi
Jouni Kekäläinen
Toimitusjohtaja, Sähkösuunnittelijat NSS ry
p. 0500 100 973, jouni.kekalainen@nssoy.fi
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Liitteet
Talotekniikkaliitto
Talotekniikkaliitto on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n yhteisjärjestö, jonka tärkeimpänä tehtävänä on edistää taloteknisten toimijoiden elinkeinopoliittista edunvalvontaa. Lisätietoja talotekniikkaliitto.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry on sähköistysalan asiantuntija, elinkeinopoliittinen edunvalvoja ja tiedon tuottaja. Yhdistyksellä on kaikkiaan noin 2 800 jäsentä ja 16 alueosastoa. STULin urakoitsijajäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 5 miljardia euroa ja ne työllistävät 25 700 asentajaa ja toimihenkilöä (2024). Lisätietoja stul.fi
LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Sen tehtävänä on jäsenyritysten ja toimialan liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,8 miljardi euroa, ja ne työllistävät noin 8 600 henkilöä. Lisätietoja lvi-tu.fi
Sähkösuunnittelijat NSS ry
Sähkösuunnittelijat NSS ry on Suomen sähköalan suunnittelijoiden ja suunnittelutoimistojen yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena on kehittää hyvää sähkösuunnittelutapaa ja toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä. Jäsenistö koostuu yli sadasta toimistojäsenestä, noin viidestäsadasta henkilöjäsenestä ja noin sadasta yhteistoimintajäsenestä. NSS:n jäsenet ovat sähkösuunnittelun ammattilaisia. Lisätietoja nssoy.fi
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