Kokoomuksen Wallinheimo: Suurelta valiokunnalta poikkeuksellinen huomautus EU:lle energiapolitiikasta
21.10.2026 14:23:47 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Eduskunnan suuri valiokunta esittää poikkeuksellisen järeää toimenpidettä EU-komission sähkömarkkinoita koskevaan asetusehdotukseen. Valiokunta katsoo, että komissio on ylittämässä toimivaltansa rajoja puuttumalla liian yksityiskohtaisesti jäsenmaiden sähköverkkomaksuihin ja energiaverotukseen. EU-asetuksella halutaan siirtää päätösvaltaa sähkön ja energian verotuksesta sekä sähkönsiirtomaksujen määräytymisperusteista nykyistä enemmän EU:lle.
Suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo pitää komission toimintatapaa huolestuttavana.
– Nyt komissiossa on menty liian pitkälle. Eurooppalaiset sähkömarkkinat tarvitsevat kehittämistä, mutta se ei tarkoita, että Brysselistä pitäisi sanella, miten Suomessa sähköverkkomaksut määräytyvät tai miten energiaa verotetaan, Wallinheimo painottaa.
Erityisen ongelmallisena Wallinheimo pitää energiaverotusta koskevaa ehdotusta. Komissio pyrkii tuomaan verotuksellisia muutoksia energiapoliittisen sääntelyn kautta, vaikka veropoliittiset muutokset edellyttävät lähtökohtaisesti jäsenmaiden yksimielisyyttä. Wallinheimon mukaan EU pyrkii nyt tällä asetuksella kiertämään omaa periaatettaan.
– Tässä ollaan jo EU:n päätöksenteon pelisääntöjen ytimessä. Verotukseen liittyviä yksimielisyysvaatimuksia ei voi kiertää sillä, että verotukselliset päätökset puetaan energiapolitiikan kaapuun. Suomen päätösvalta omasta veropolitiikastaan ei ole mikään sivuseikka, jonka komissio voi ohittaa, Wallinheimo sanoo.
Suuri valiokunta arvostelee myös sitä, ettei komissio ole riittävästi osoittanut, miksi jäsenmaat eivät voisi itse ratkaista verkkomaksuihin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi ehdotuksesta puuttuu vaikutustenarviointi.
– Suomen sähköjärjestelmä on aivan erilainen kuin monessa muussa jäsenmaassa. Suomessa on käytännössä jo saavutettu sähköenergian vähäpäästöisyyteen liittyvät tavoitteet, joita muu Eurooppa yrittää saavuttaa. Nyt esitetty malli saattaisi rangaista Suomea, joka on hoitanut energiapolitiikkaansa muuta Eurooppaa kaukonäköisemmin. Komission pitää pystyä osoittamaan, miksi se tarvitsisi lisää päätösvaltaa ja mitä hyötyä siitä syntyisi. Nyt tätä kotitehtävää ei ole tehty, Wallinheimo jatkaa.
EU-myönteisyys ei tarkoita komission kumileimasimena toimimista
Suuri valiokunta ehdottaa eduskunnalle virallisen toissijaisuushuomautuksen antamista. Kyseessä on EU:n perussopimuksiin perustuva parlamentaarinen valvontakeino, jolla voidaan puuttua unionin toimivallan käyttöön. Ehdotus käsitellään torstaina eduskunnan täysistunnossa.
Wallinheimon mukaan EU:n kehittämiseen kuuluu myös kyky sanoa komissiolle tarvittaessa ei.
– Minulle EU-myönteisyys ei tarkoita sitä, että kaikki komission esitykset hyväksytään kumileimasimella. Päinvastoin. Vahva Euroopan unioni tarvitsee selkeät pelisäännöt ja niitä valvovat kansalliset parlamentit. Suuren valiokunnan tehtävä on pitää huolta siitä, että Suomen päätösvallasta pidetään kiinni yhdessä EU:ssa sovitun mukaisesti, Wallinheimo toteaa
– EU:n pitää olla vahva siellä, missä yhteisiä ratkaisuja tarvitaan. Mutta sen pitää myös osata pitää näppinsä erossa asioista, jotka jäsenmaat hoitavat paremmin itse, Wallinheimo päättää.
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Yhteyshenkilöt
Sinuhe WallinheimoKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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