Perussuomalaiset puolustaa kansallista jatkuvuutta ja Suomen suvereniteettia

Eduskunnassa käsiteltiin tiistaina valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa ’Nuoret tulevaisuuden tekijöinä’. Kansanedustaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Kaisa Garedew totesi perussuomalaisten ryhmäpuheessa maailman muuttuneen valtavasti viime vuosikymmeninä.



- 2000-luvun alun monikulttuurinen hattaraunelma ja globalismin ihannointi ovat törmänneet todellisuuden betoniseinään. Myös vasemmiston olisi aika tunnustaa tämä, Garedew sanoi.



- Turvallisuustilanne on vaikeampi kuin vuosikymmeniin, ja myös teknologia kehittyy ennennäkemättömällä nopeudella. On luonnollista, että nämä epävarmuudet ja muutokset heijastuvat nuorten ajatuksiin.



Suomi tarvitsee yhteisöllisyyttä



Perussuomalaiset haluaa luoda suomalaisille uskoa tulevaan ja vahvistaa yhteisöllisyyttä yhteiskunnassamme.



- Me suomalaiset olemme historiassa selvinneet paljon pahemmistakin paikoista. Selviämme nytkin, kunhan pidämme yhtä, Garedew tiivisti.



Nuorten hyvinvoinnin perusta rakennetaan perheissä ja lähiyhteisöissä.



- Yksilöllisyyttä korostava yhteiskuntamme kaipaisi kipeästi lisää yhteisöllisyyttä. Turvalliset aikuiset, vakaat ihmissuhteet ja harrastukset ovat korvaamattomia nuorten kasvulle sekä tunteelle siitä, ettei ole yksin, Garedew painotti.



- Perussuomalaiset ovat tyytyväisiä alle 3-vuotiaiden lapsilisän korotukseen sekä työtuloverotuksen kevennykseen lapsiperheille.



Suomalaiset arvot ovat yhteiskuntamme tukipilari ja vahvuus



Perussuomalaiset korostaa turvallisuuden tarkoittavan oikeutta kasvaa ilman väkivallan ja rikollisuuden uhkaa. Suomalaiset arvot, perinteet ja yhteiset pelisäännöt ovat korvaamaton perusta ja yhteiskuntamme vahvuus.



- Maahanmuuttoon liittyy alueiden eriytyminen, jengiytyminen ja turvattomuus. Siksi maahanmuuttopoliittisia tiukennuksia on välttämätöntä tehdä jatkossa lisää, Garedew painotti.



- Me emme halua Suomeen Euroopan suurkaupungeissa nähtyjä levottomuuksia.



Hallituksen toteuttamat koulujen kännykkärajoitukset olivat perussuomalaisten pitkään peräänkuuluttama välttämättömyys.



- Tekoälyn ja disinformaation aikakaudella tarvitsemme entistä vahvempaa yleissivistystä, medialukutaitoa ja itsenäistä kriittistä ajattelua. Netin ja tekoälyn vastapainoksi tarvitaan aitoja ihmissuhteita, Garedew korosti.



Perussuomalaiset peräänkuuluttaa suomalaisuuden siirtämistä jälkipolville



Nuorten toivovat tulevaisuudelta varsin arkisia asioita, kuten koulutusta, työpaikkaa, omaa kotia, turvallisuutta ja mahdollisuutta perustaa perhe. Perussuomalaiset tukee näitä tavoitteita.



- Juuri siksi tämä hallitus on vahvistanut perustaitojen opetusta, oppimisen tukea sekä panostanut nuorten työllistymisen helpottamiseen muun muassa 50 miljoonan euron työllistymisseteleillä. Ensimmäinen työpaikka antaa nuorelle toimeentulon lisäksi kokemuksen omasta paikastaan yhteiskunnassa, Garedew sanoi.



- Perussuomalaisille sukupolvivastuu merkitsee kansallista jatkuvuutta, Suomen suvereniteetin turvaamista sekä turvallista yhteiskuntaa - kielemme, kulttuurimme ja arvojemme siirtämistä eteenpäin sukupolvelta toiselle, Garedew tiivisti.



Perussuomalaiset haluaa jättää nuorille elinvoimaisen, turvallisen ja suomalaisen Suomen, jossa he voivat luottavaisin mielin rakentaa oman tulevaisuutensa.