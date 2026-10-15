Lohikäärmeenvartija avaa fantasian mestarikertoja Robin Hobbin uuden eeppisen Sadekorven kronikat -saagan.

Robin Hobb: Lohikäärmeenvartija. Sadekorven kronikat I

Ilmestyy 27.10.2026

Lohikäärmeet ovat palanneet maailmaan. Mutta mikään ei ole kuin ennen. Sadekymin yläjuoksulla kyllä kuoriutuu uusia poikasia, mutta ne ovat lentokyvyttömiä ja vaaraksi kaikille.

Sadekorpelainen tyttö, Thymara, on syntymästään saakka ollut suomuinen ja ylenkatsottu. Nyt hän ryhtyy yhdeksi saattajista lohikäärmeiden vaarallisella matkalla kohti muinaisen kaupungin turvaa. Kukaan ei tiedä, onko kaupunki yhä olemassa tai onko matkalta paluuta.

Lohikäärmeenvartija (engl. The Dragon Keeper) vie lukijan jälleen syvälle Hobbin rikkaaseen ja moniulotteiseen fantasiamaailmaan. Se on osa neliosaista sarjaa, jossa palataan Hobbin Elolaivoista tutuille Sadekorven rajamaille. Hobbille ominaisesti tarina kietoo yhteen vahvat henkilöhahmot, moraaliset valinnat ja lumoavan fantasian.

Robin Hobb (s. 1952) on yhdysvaltalainen kirjailija, jonka teoksia on myyty maailmanlaajuisesti yli 4 miljoonaa kappaletta ja käännetty yli 20 kielelle. Hänen Suomessakin hurmaantuneesti vastaanotetut kirjasarjansa, Näkijän taru -trilogia ja Elolaivat-sarja, ovat olleet The New York Timesin ja Sunday Timesin bestseller-listoilla ja keränneet lukuisia palkintoehdokkuuksia. Suomessa Hobb on ollut fantasian ystävien kestosuosikki jo 30 vuoden ajan.

Kirjan on suomentanut Jorma-Veikko Sappinen. Se ilmestyy painettuna, sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Krista Putkonen-Örn.