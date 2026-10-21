SDP:n Paula Werning: Pelastustoimen rakenteiden selvittäminen on perusteltua

Werning huomauttaa, että on ylipäätään tärkeää keskustella pelastustoiminnan resursseista nykytilanteessa, jossa hyvinvointialueiden haasteet vaikeuttavat monin paikoin myös pelastustoimen toimintaedellytyksiä.

– Pelastustoimen rakenteita on voitava arvioida avoimesti. Olennaista on löytää ratkaisu, jolla turvataan pelastustoimen riittävät resurssit, toimintakyky ja palvelut kaikkialla Suomessa niin normaalioloissa kuin häiriö- ja poikkeusoloissa.

– On tärkeää käydä avointa keskustelua siitä, mikä on paras malli ja rakenne pelastustoimen tehtävien hoitamiselle ja siksi selvityksen tekeminen on kannatettavaa. Meillä turvallisuustyötä tehdään nyt sekä valtakunnallisissa organisaatioissa kuten Poliisissa, mutta myös paikallisesti hyvinvointialueilla pelastustoimen muodossa. On perusteltua selvittää, miten pelastustoiminnalle voidaan turvata parhaat mahdolliset toimintaedellytykset ja resurssit aikana, jolloin väestönsuojelu, varautuminen ja pelastustoiminta ovat aivan keskiössä turvallisuutemme varmistamiseksi kaikissa tilanteissa.

Werning korostaa, että selvitystyössä on huomioitava vahvasti myös erilaiset paikalliset olosuhteet ja tarpeet, jotka ovat pelastustoiminnan kannalta olennaisia. Myös sopimuspalokuntien asema on otettava huomioon heti alusta lähtien. Sisäministeriö nostaa itse esiin huolen siitä, että erityisesti harvaan asutuilla alueilla vaativien viranomaistehtävien hoitaminen voi vaikeutua, jos sopimuspalokuntajärjestelmä hiipuu.

– Tämä on erittäin merkittävä huomio. Sopimuspalokunnat ovat välttämätön osa Suomen pelastustoimen kokonaisuutta ja koko maan turvallisuusverkostoa.

Werning huomauttaa, että selvitystyön ja mahdollisen rakenneuudistuksen pitää tukea alueiden erilaisia tarpeita ja olosuhteita ja vahvistaa paikallista osaamista ja toimintaedellytyksiä.

– Rakenteita voidaan muuttaa, mutta avun on jatkossakin saavuttava kaikkialle Suomeen. Siihen tarvitaan ymmärrystä alueiden erilaisuudesta, haasteista ja voimavaroista, sekä tietysti elinvoimainen sopimuspalokuntaverkosto turvallisuuttamme takaamassa.