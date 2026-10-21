Kokoomuksen poliisikansanedustaja: Rappiostriimaamisella tehdään ihmisten hädästä sosiaalipornoa – lapset eivät saa jäädä tämän viihteen yleisöksi
21.10.2026 15:01:46 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja pitkän linjan poliisi Marko Kilpi pitää sosiaalisessa mediassa leviävää rappiostriimaamista järkyttävänä ilmiönä, jossa ihmisten pahoinvoinnista, päihdeongelmista ja vaarallisesta käyttäytymisestä tehdään nettiviihdettä. Kilpi on erityisen huolissaan lapsista, jotka voivat altistua puhelimiensa ruuduilla väkivallalle, rikollisuudelle ja itsensä vahingoittamiselle. Hänen mukaansa vanhempia ei voi jättää yksin näin laajan ilmiön edessä. Kokoomuksen esittämät some-rajoitukset alle 15-vuotiaille olisivat yksi keino suojella lapsia.
Viime viikolla parikymppinen suomalainen vahingoitti itseään vakavasti suorassa verkkolähetyksessä ja menehtyi myöhemmin.
Tapaus on Kilven mukaan vakava esimerkki rappiostriimaamisesta, jossa ihmisten pahoinvoinnista ja vaarallisesta käyttäytymisestä tehdään viihdettä.
– Mihin olemme yhteiskuntana menossa, jos ihmisen hädästä ja itsetuhoisuudesta tehdään viihdettä, jota muut ja pahimmillaan lapset seuraavat puhelimiensa ruuduilta? Kenenkään kärsimyksestä ei pidä tehdä viihdettä, eikä yhdenkään lapsen pitäisi joutua seuraamaan toisen ihmisen itsetuhoisuutta tai väkivaltaa omalta puhelimeltaan, Kilpi sanoo.
Pitkän poliisiuransa aikana Kilpi on kohdannut rikollisuutta, päihdeongelmia ja ihmisten pahoinvointia. Hänen mukaansa sosiaalinen media tuo nyt näitä ilmiöitä suoraan lasten arkeen tavalla, johon vanhempien voi olla vaikea puuttua.
– Vanhempien on tiedettävä, mitä heidän lapsensa puhelimillaan tekevät ja millaisille sisällöille he altistuvat. Mutta poliisina ymmärrän myös sen, kuinka avuttomia vanhemmat voivat olla näin suurten ilmiöiden edessä. Miten yksittäinen äiti tai isä voisi hallita kaikkea sitä, mitä lapsen puhelimen ruudulle ilmestyy? Ei vastuuta voi jättää yksin vanhempien harteille, Kilpi painottaa.
Kilven mukaan kokoomuksen ajama sosiaalisen median rajoittaminen alle 15-vuotiailta lapsilta olisi yksi tärkeä keino suojella lapsia haitallisilta sisällöiltä.
– Some-rajoitukset alle 15-vuotiaille ovat yksi keino suojella lapsia. Emme voi hyväksyä sitä, että ihmisten hädästä tehdään sosiaalipornoa ja väkivallasta viihdettä. Eikä vastuuta tämän pysäyttämisestä voi jättää yksin vanhemmille, Kilpi päättää.
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Yhteyshenkilöt
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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