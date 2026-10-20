Väitös: Työikäiset rintasyöpään sairastuneet naiset tarvitsevat tukea terveyteensä liittyvien voimavarojen tunnistamiseen
21.10.2026 15:00:08 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
TtM Marika Skyttä tutki väitöskirjassaan työikäisten rintasyöpään sairastuneiden naisten terveyteen liittyviä henkilökohtaisia voimavaratekijöitä ja selvitti niiden yhteyttä elämänlaatuun. Tutkimus tuotti itsearviointimittarin, jolla voimavaroja voi arvioida syöpähoitojen aikana.
Terveyteen liittyvät henkilökohtaiset voimavarat tarkoittavat kokonaisuutta, jota ihminen tietoisesti hyödyntää terveytensä, toimintakykynsä ja elämänlaatunsa edistämiseksi. Kokonaisuus koostuu yksilön vahvuuksista, kyvyistä, toiminnasta sekä ympäristön tarjoamista resursseista.
Turun yliopiston väitöskirjatutkija Marika Skyttä selvitti väitöskirjassaan näitä voimavaratekijöitä työikäisten rintasyöpään sairastuneiden naisten osalta.
– Naisten kyky tunnistaa tai hyödyntää omia terveyteensä liittyviä voimavaroja vaihtelee yksilökohtaisesti. Hoitotyössä olisi tärkeää tunnistaa ne naiset, jotka hyötyisivät eniten yksilöllisestä tuesta, Skyttä kertoo.
Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi voimavaratekijöiden yhteyttä elämänlaatuun.
– Hoitotyössä tulisi ymmärtää kokonaisvaltaisesti sairastuneen elämäntilanne. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää naisiin, jotka ovat vastuussa lapsista tai muista läheisistään tai joilla on heikommat sosiaaliset verkostot, Skyttä kertoo.
Tutkimus osoitti, että myönteinen suhtautuminen elämään ja selviytymiskeinot eli yksilölliset tavat toimia vaikeissa elämätilanteissa, itsehoitotaidot sekä yhteistyö ammattilaisten kanssa olivat naisten hyödyllisiksi kokemia voimavaroja. Ne olivat myös yhteydessä terveyteen liittyvään elämänlaatuun.
– Naiset, jotka arvioivat terveyteen liittyvän elämänlaatunsa heikommaksi, tarvitsevat terveyteen liittyviä voimavaroja selviytyäkseen arjessa rintasyövän kanssa.
Voimavaralähtöisyys osaksi hoitotyötä
Tutkimuksessa kehitettiin myös itsearviointimittari, jolla voimavaroja voidaan arvioida syöpähoitojen aikana. Mittari osoittautui psykometrisiltä ominaisuuksiltaan luotettavaksi. Se tunnistaa hyvin työikäisten, syöpähoidoissa olevien rintasyöpää sairastavien naisten terveyteen liittyvät henkilökohtaiset voimavarat.
– Syövän hoitoa tulisi kehittää aiempaa ihmislähtöisemmäksi hyödyntämällä ratkaisu- ja voimavarakeskeistä lähestymistapaa. Psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen tuen tulisi olla kiinteä osa hoitoa, Skyttä painottaa.
Voimavarakeskeisessä hoidossa korostuvat sairastuneen itsensä tunnistamat henkilökohtaiset terveyteen liittyvät voimavarat, heidän oma toimijuutensa ja kykynsä selviytyä arjessa sairauden kanssa. Tämän lähestymistavan merkittävä etu on, että se ei yleensä edellytä lisäresursseja organisaatiolta, vaan ennen kaikkea muutoksia hoitotyön käytännöissä sekä hoitajien asenteissa ja osaamisessa.
– Tutkijana minut yllätti, kuinka vahvana voimavarana sairastuneet pitivät terveydenhuollon ammattilaisilta saatua yksilöllistä tukea hoitojen aikana, Skyttä kertoo.
Myös työelämä ja työyhteisöltä saatu tuki koettiin sairauden aikana hyödyllisiksi voimavaratekijöiksi.
– Mikäli voimavaralähtöistä ajattelua ja menetelmiä hyödynnettäisiin jatkossa enemmän hoitotyössä, se vahvistaisi sairastuneiden naisten omaa toimijuutta, toimintakykyä ja elämänlaatua. Osalle sairastuneista yksilöllinen tuki on erityisen tärkeää, mutta toki kaikki sairastuneet hyötyvät siitä, Skyttä sanoo.
Väitöstilaisuus lauantaina 24. lokakuuta
TtM Marika Skyttä esittää väitöskirjansa ”Personal health-related resources of working-age women with breast cancer: Development and evaluation of a self-assessment instrument” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 24.10.2026 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina C, Osmo Järvi -sali, Kiinanmyllynkatu 10, Turku).
Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta.
Vastaväittäjänä toimii tenure track -professori Jari Kylmä (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Mari Kangasniemi (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on hoitotiede.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marika SkyttäVäitöskirjatutkijaTurun yliopistoPuh:0415314991anmsky@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/marika-skytta
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
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