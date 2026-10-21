Parkkipates arbetstagare går i strejk; målet är ett eget kollektivavtal

Fackförbundet JHL inleder en omfattande strejk vid det privata parkeringsövervakningsföretaget Parkkipate.

Strejken börjar den 5 november klockan 00.01 och avslutas den 9 november klockan 23.59. Strejken gäller allt arbete inom bolaget.

JHL-medlemmarna vid Parkkipate går i strejk för att få till stånd ett kollektivavtal. Arbetstagarna överlämnade en adress om frågan till arbetsgivaren onsdagen den 7 oktober.

Bolagets vinster är stora, men arbetstagarnas anställningsvillkor är trots det dåliga.

– Affärsmodellen kan inte basera sig på lönedumpning och osäkra förhållanden för arbetstagarna. Vi är redo att förhandla med snabb tidtabell. Nu är vi tvungna att utlysa strejk, eftersom arbetsgivaren inte har någon som helst förhandlingsvilja, sammanfattar JHL:s branschchef Mari Keturi.

JHL och dess organiserade arbetstagare kräver att Parkkipate ingår ett kollektivavtal. Aktiva vid Parkkipate överlämnade en adress om frågan till bolagets VD onsdagen den 7 oktober.

Efter adressen meddelade Parkkipate att arbetstagarnas löner höjs lite grann. Höjningarna gäller inte alla arbetstagare. Bolaget betalar inte heller i fortsättningen mentillägg, vilka man ofta avtalar om i ett kollektivavtal.

Lönerna är fotfarande låga, och en engångshöjning är inte samma sak som ett kollektivavtal.

– Det här är snarare en panikreaktion från arbetsgivarens sida än äkta förhandlingsvilja. Med hjälp av kollektivavtal utvecklas anställningsvillkor och löner på lång sikt, inte bara en gån per årtionde, betonar Mari Keturi.

Fackförbundet JHL följer noggrant hur situationen utvecklas och överväger fortsatta åtgärder enligt behov. Stridsåtgärder är tillåtna eftersom bolaget inte har något kollektivavtal.