Parkkipates arbetstagare går i strejk; målet är ett eget kollektivavtal
21.10.2026 15:09:04 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Fackförbundet JHL utlyser strejk vid bolaget Parkkipate. Strejken börjar den 5 november och slutar den 9 november. Bolaget har inget gällande kollektivavtal och går inte med på att förhandla om ett sådant.
Fackförbundet JHL inleder en omfattande strejk vid det privata parkeringsövervakningsföretaget Parkkipate.
Strejken börjar den 5 november klockan 00.01 och avslutas den 9 november klockan 23.59. Strejken gäller allt arbete inom bolaget.
JHL-medlemmarna vid Parkkipate går i strejk för att få till stånd ett kollektivavtal. Arbetstagarna överlämnade en adress om frågan till arbetsgivaren onsdagen den 7 oktober.
Bolagets vinster är stora, men arbetstagarnas anställningsvillkor är trots det dåliga.
– Affärsmodellen kan inte basera sig på lönedumpning och osäkra förhållanden för arbetstagarna. Vi är redo att förhandla med snabb tidtabell. Nu är vi tvungna att utlysa strejk, eftersom arbetsgivaren inte har någon som helst förhandlingsvilja, sammanfattar JHL:s branschchef Mari Keturi.
JHL och dess organiserade arbetstagare kräver att Parkkipate ingår ett kollektivavtal. Aktiva vid Parkkipate överlämnade en adress om frågan till bolagets VD onsdagen den 7 oktober.
Efter adressen meddelade Parkkipate att arbetstagarnas löner höjs lite grann. Höjningarna gäller inte alla arbetstagare. Bolaget betalar inte heller i fortsättningen mentillägg, vilka man ofta avtalar om i ett kollektivavtal.
Lönerna är fotfarande låga, och en engångshöjning är inte samma sak som ett kollektivavtal.
– Det här är snarare en panikreaktion från arbetsgivarens sida än äkta förhandlingsvilja. Med hjälp av kollektivavtal utvecklas anställningsvillkor och löner på lång sikt, inte bara en gån per årtionde, betonar Mari Keturi.
Fackförbundet JHL följer noggrant hur situationen utvecklas och överväger fortsatta åtgärder enligt behov. Stridsåtgärder är tillåtna eftersom bolaget inte har något kollektivavtal.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari KeturiJHL:n toimialajohtajaPuh:+ 358 50 461 9315mari.keturi@jhl.fi
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s cirka 160 000 medlemmar jobbar med många slags uppgifter inom finländsk välfärd, omsorg och säkerhet. Branscher där det finns JHL-anslutna yrkespersoner är vård, omsorg, kosthåll, teknik och infrastruktur, trafik, renhållning och underhåll, förvaltning, fostran, bildning, fritid, kultur, säkerhet och räddning – i kommunerna, statssektorn, företagen och församlingarna. JHL är den största personalorganisationen inom kommunsektorn.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Parkkipaten työntekijät lakkoon: tavoitteena oma työehtosopimus yhtiöön21.10.2026 14:10:49 EEST | Tiedote
Ammattiliitto JHL ryhtyy lakkoon Parkkipate-yhtiössä. Lakko alkaa 5. marraskuuta ja päättyy 9. marraskuuta. Yhtiössä ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta eikä yhtiö suostu neuvottelemaan sen solmimisesta.
Ammattiliitto JHL: Valtiovarainministeriön esitys eläkeiän nostosta nopealla aikataululla on vastuuton8.10.2026 13:01:31 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriön ehdotus unohtaa fyysisen työn vaatimukset, vaarantaa ikääntyvien työntekijöiden aseman työelämässä ja romuttaa nuorten uskon eläkejärjestelmään.
Parkkipaten työntekijät haluavat työehtosopimuksen – JHL valmis neuvottelemaan ratkaisun7.10.2026 14:11:50 EEST | Tiedote
Parkkipaten työehdoissa on reilusti parannettavaa. Ammattiliitto JHL:n kyselyyn vastannaista valtaosa kertoi, että heidän peruspalkkaansa ei ole korotettu työsuhteen aikana.
Ammattiliitto JHL tyrmää Kokoomuksen hyvinvointialuemallin täysin vastuuttomana30.9.2026 13:29:33 EEST | Tiedote
Ammattiliitto JHL toivoo hyvinvointialueille aitoa mahdollisuutta tehdä vapaaehtoista yhteistyötä ja torjuu pakkoliitokset.
Pelastajat kamppailevat resurssiensa puolesta myös Ranskassa, ammattiliitto JHL tukee tavoitetta28.9.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmaisee vahvan solidaarisuutensa ranskalaisille ammattipelastajilleen ja heidän edustajajärjestöilleen valtakunnallisen työtaistelun ja vaikuttamiskampanjan aikana. Lakko ja kampanja toteutetaan syys-lokakuussa 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme