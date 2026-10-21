Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2027 verkställer strategin för förnyelse av tjänster
21.10.2026 15:11:04 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde satsar på förnyelse av invånarnas tjänster och välfärdsområdets verksamhet under 2027–2029. De strategiska förändringslöftena genomförs antingen som tidsbundna utvecklingssatsningar eller åtgärder som gagnar invånarna och ger besparingar på längre sikt. Välfärdsområdet förbereder sig också på att uppfylla kraven som det ökade servicebehovet ställer.
– Våra strategiska avsikter och mål i budgetförslaget för 2027 är att erbjuda våra invånare effektiva och smidiga tjänster som stärker förtroendet för välfärdsområdet. Vi förnyar tjänsterna målmedvetet och bygger framtiden i samarbete med våra kompetenta yrkespersoner, så att vi även i fortsättningen kan främja ett gott liv för västnylänningarna, säger välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn vid Västra Nylands välfärdsområde.
År 2027 uppgår nettoutgifterna för Västra Nylands välfärdsområdes grundläggande verksamhet till 2 007 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 3,7 procent från 2026. Basfinansieringen för 2027 är 1 986 miljoner euro, det vill säga endast 2,4 procent mer än för 2026, vilket beror på ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering. Samtidigt är löneförhöjningarna enligt kollektivavtalet cirka 3,7 procent och den uppskattade ökningen av servicebehovet för 2027 cirka 1,8 procent. Budgeten för 2027 innehåller 21,8 miljoner euro i anpassningar.
– Vårt välfärdsområde växer med 5 000 invånare årligen. Var femte invånare i området är under 18 år, samtidigt som antalet över 85-åringar fördubblas fram till 2045. Ökningen i servicebehovet är alltså bland de kraftigaste i hela landet, men på tillväxtkurvan för finansieringen per invånare ligger vi tyvärr bland de sista välfärdsområdena i Finland. Detta beror på nedskärningarna som ändringarna i finansieringslagen medför, konstaterar välfärdsområdesdirektör Svahn om Västra Nylands välfärdsområdes framtida verksamhetsmiljö.
Finansieringen per invånare i Västra Nylands välfärdsområde var den lägsta i landet redan före ändringarna i finansieringslagen. Servicebehovet i området ökar i genomsnitt med 1,7 procent per år under perioden 2025–2030.
Förutsägbarheten i fråga om statens icke-öronmärkta finansiering har försämrats. Till följd av ändringarna i finansieringslagen minskar Västra Nylands välfärdsområdes basfinansiering för 2027 med cirka 21 miljoner euro och fram till 2029 totalt med cirka 66 miljoner euro. Finansieringen minskar mest i hela Finland från och med 2027.
Hur välfärdsområdets budgetförslag syns för våra invånare
För invånaren i Västra Nylands välfärdsområde innebär detta bland annat följande:
- Före utgången av 2027 har över 30 procent av västnylänningarna en husläkare. Före utgången av 2029 har alla invånare en husläkare.
- Tillgången till hälsostationstjänster förbättras så att minst 90 procent av läkarbesöken genomförs inom två veckor.
- Via den digitala servicekanalen Lunna får du kontakt med hälsostationens tjänster under samma dag, varje dag om året klockan 8–20.
- Du får tillgång till icke-brådskande tandvård inom tre månader. Vi erbjuder möjlighet att komma snabbare till tandvård med en servicesedel, om den lämpar sig för den vård du behöver.
- När det uppstår oro för ett barns eller en ung persons välbefinnande, får hen träffa en kurator eller psykolog vid skolan inom sju skoldagar.
- Om du behöver hjälp med bekymmer som gäller den mentala hälsan eller missbruk, får du kontakt med en yrkesperson under samma arbetsdag.
- Du kan ringa kostnadsfritt till socialservicens rådgivning, social kreditgivning, mentalvårds- och missbrukartjänsternas rådgivning samt social- och krisjouren.
- I nödsituationer anländer förstavårdare i genomsnitt inom 8 minuter och räddare inom 7 minuter.
- Som klient inom boendeservicen erbjuds du gemenskapsaktiviteter dagligen.
- Om du behöver färdtjänst, kan du som klient inom funktionshinderservicen välja antingen välfärdsområdets färdtjänst eller ordna dina resor själv enligt en resebudget.
- Inom hemvården får du hjälp hos trygghetsservicen i oväntade situationer dygnet runt. Om du behöver hjälp i ditt hem anländer vi inom 60 minuter.
Stegen i budgetbehandlingen
Nästa steg är att välfärdsområdesdirektörens budgetförslag går vidare till välfärdsområdesstyrelsen. Avsikten är att välfärdsområdesfullmäktige efter behandlingen i fullmäktiges förhandlingskommitté beslutar om välfärdsområdets budget vid sitt sista sammanträde för året den 8 december 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna Svahnhyvinvointialuejohtaja / välfärdsområdesdirektörPuh:050 544 6535sanna.svahn@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
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