Sudanissa ainakin 18 lasta kuollut ilmahyökkäysten aallossa
21.10.2026 17:22:46 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Viimeisen viikon aikana ainakin18 lasta on niiden satojen ihmisten joukossa, jotka ovat menehtyneet eri puolilla Sudania tapahtuneissa drooni- ja ilmaiskuissa, Pelastakaa Lapset raportoi.
Sudanissa kuoli YK:n mukaan viikonlopun drooni-iskuissa ainakin 10 lasta. Maanantaina raportoitiin lisäksi kolmen lapsen menehtyneen maan pääkaupungissa Khartumissa. Viime torstaina Pohjois-Kordofanissa kuoli samasta perheestä viisi lasta ilmaiskussa. Lasten äiti haavoittui.
– Viimeaikainen droonihyökkäysten aalto eri puolilla Sudania on erittäin huolestuttava lapsille ja perheille, jotka elävät jo valmiiksi yhden maailman vakavimmista humanitaarisista kriiseistä keskellä, sanoo Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja Claire Henery.
– Traagisten ihmishenkien menetyksen lisäksi nämä hyökkäykset uhkaavat häiritä sairaaloiden, koulujen ja muiden välttämättömien palveluiden toimintaa. Tämä pahentaa entisestään sodan seurausten kanssa kamppailevien lasten ja perheiden tilannetta.
– Drooni- ja ilmahyökkäyksiä tapahtuu yhä useammin alueilla, jotka sijaitsevat kaukana aktiivisista taistelulinjoista, ja ne voivat iskeä kohteisiin ilman ennakkovaroitusta. Tämän vuoksi lapset ja perheet eivät voi enää tuntea oloaan turvalliseksi edes alueilla, joita aiemmin pidettiin rauhallisempina.
– Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus mennä kouluun ja palata sieltä turvallisesti kotiin, toteaa Henery.
Pelastakaa Lapset painottaa, että lasten ei pitäisi joutua elämään hyökkäysten pelossa kotona, matkalla kouluun tai terveyspalveluja käyttäessään. Järjestö vaatii konfliktin osapuolia suojelemaan siviilejä ja noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta.
Konflikti on pakottanut noin 11 miljoonaa ihmistä siirtymän asuinsijoiltaan ja heikentänyt ruokaturvaa sekä maatalouden toimintaedellytyksiä. Viime viikolla ruokaturvaa ja ravitsemusta arvioiva Integrated Food Security Phase Classification (IPC) varoitti kasvaneesta nälänhädän riskistä osissa Darfuria ja Kordofania konfliktin, väestönsiirtojen ja kuivuuden seurauksena.
Pelastakaa Lapset on työskennellyt Sudanissa vuodesta 1983 lähtien. Järjestö tukee konfliktista, äärimmäisestä puutteesta ja nälästä kärsiviä lapsia ja perheitä. Suomalaisten lahjoittajien sekö ulkoministeriön ja Euroopan unionin tuella toteutetaan mittavian hankkeita eri puolilla maata.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Max HolmTiedottajaPelastakaa Lapset ry
Kansainväliset teemat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kontaktit maatoimistoihin (betjänar även på svenska)
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pelastakaa Lapset ry
Gazan tulitauko on olemassa vain nimellisesti, toteaa yli 100 järjestöä9.10.2026 02:01:00 EEST | Tiedote
Gazan tulitauon alkamisesta on lähes vuosi. Yli 100 humanitaarista järjestöä, ihmisoikeusjärjestöä ja muuta kansalaisyhteiskunnan toimijaa toteaa, että tulitauko on olemassa vain nimellisesti. Israelin joukot tappavat ja haavoittavat edelleen palestiinalaisia päivittäin, ja avun, kaluston sekä jälleenrakentamiseen tarvittavien tarvikkeiden tuontia koskevat rajoitukset estävät perheitä toipumasta.
Keskimäärin seitsemän lasta päivässä on kuollut ebolaan Kongon demokraattisessa tasavallassa2.10.2026 09:44:05 EEST | Tiedote
Kongon demokraattisessa tasavallassa ebolaan on kuollut 961 lasta eli keskimäärin seitsemän lasta päivässä sen jälkeen, kun epidemia julistettiin 15. toukokuuta, kertoo Pelastakaa Lapset.
Ukrainan lasten tilanne synkkenee – ilmahälytyksiä enemmän kuin koskaan sitten sodan alkamisen1.10.2026 17:03:08 EEST | Tiedote
Ukrainassa lapset ovat joutuneet kokemaan yli 7 700 ilmahälytystä heinä-syyskuussa 2026. Hyökkäykset siviilialueille ovat voimistuneet, kun hälytysten määrä kasvoi 27 prosenttia verrattuna huhti-kesäkuuhun, kertoo Pelastakaa Lapset.
Pelastakaa Lapset varoittaa: super-El Niño voi pahentaa nälkäkriisiä ja uhata jopa 8 miljoonaa lasta22.9.2026 02:00:00 EEST | Tiedote
Pelastakaa Lasten tuoreen analyysin mukaan noin kahdeksaa miljoonaa lasta itäisessä ja eteläisessä Afrikassa voi uhata vähintään kriisitason ruokaturvattomuus vuoden 2027 alkuun mennessä. Määrän arvioidaan kasvavan 30 prosenttia, kun yksi viime vuosien voimakkaimmista El Niño -sääilmiöistä pahentaa alueen ruokakriisiä.
Pelastakaa Lapset auttaa Nepalin tuhoisan tulvan vuoksi perheistään eroon joutuneita koululaisia28.8.2026 16:36:41 EEST | Tiedote
Yhdeksän koululaista on saatettu yhteen perheidensä kanssa heidän oltuaan kaksi päivää eristyksissä koululla Pohjois-Nepalin tuhoisan äkkitulvan vuoksi. Pelastakaa Lapset kertoo pelastustoimien jatkuvan edelleen muiden oppilaiden tavoittamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme