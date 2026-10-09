Sudanissa ainakin 18 lasta kuollut ilmahyökkäysten aallossa

Sudanissa kuoli YK:n mukaan viikonlopun drooni-iskuissa ainakin 10 lasta. Maanantaina raportoitiin lisäksi kolmen lapsen menehtyneen maan pääkaupungissa Khartumissa. Viime torstaina Pohjois-Kordofanissa kuoli samasta perheestä viisi lasta ilmaiskussa. Lasten äiti haavoittui.

– Viimeaikainen droonihyökkäysten aalto eri puolilla Sudania on erittäin huolestuttava lapsille ja perheille, jotka elävät jo valmiiksi yhden maailman vakavimmista humanitaarisista kriiseistä keskellä, sanoo Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja Claire Henery.

– Traagisten ihmishenkien menetyksen lisäksi nämä hyökkäykset uhkaavat häiritä sairaaloiden, koulujen ja muiden välttämättömien palveluiden toimintaa. Tämä pahentaa entisestään sodan seurausten kanssa kamppailevien lasten ja perheiden tilannetta.

– Drooni- ja ilmahyökkäyksiä tapahtuu yhä useammin alueilla, jotka sijaitsevat kaukana aktiivisista taistelulinjoista, ja ne voivat iskeä kohteisiin ilman ennakkovaroitusta. Tämän vuoksi lapset ja perheet eivät voi enää tuntea oloaan turvalliseksi edes alueilla, joita aiemmin pidettiin rauhallisempina.

– Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus mennä kouluun ja palata sieltä turvallisesti kotiin, toteaa Henery.

Pelastakaa Lapset painottaa, että lasten ei pitäisi joutua elämään hyökkäysten pelossa kotona, matkalla kouluun tai terveyspalveluja käyttäessään. Järjestö vaatii konfliktin osapuolia suojelemaan siviilejä ja noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta.

Konflikti on pakottanut noin 11 miljoonaa ihmistä siirtymän asuinsijoiltaan ja heikentänyt ruokaturvaa sekä maatalouden toimintaedellytyksiä. Viime viikolla ruokaturvaa ja ravitsemusta arvioiva Integrated Food Security Phase Classification (IPC) varoitti kasvaneesta nälänhädän riskistä osissa Darfuria ja Kordofania konfliktin, väestönsiirtojen ja kuivuuden seurauksena.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Sudanissa vuodesta 1983 lähtien. Järjestö tukee konfliktista, äärimmäisestä puutteesta ja nälästä kärsiviä lapsia ja perheitä. Suomalaisten lahjoittajien sekö ulkoministeriön ja Euroopan unionin tuella toteutetaan mittavian hankkeita eri puolilla maata.