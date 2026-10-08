"Toimitusjohtajasta on tullut yrityksen kallein markkinointikoordinaattori" – Primaq luopuu digimarkkinointitoimiston identiteetistään
22.10.2026 07:00:00 EEST | Primaq Group | Tiedote
Primaq Group Oy luopuu digimarkkinointitoimiston identiteetistään ja siirtyy kaupallisen kasvun kumppaniksi. Samalla yhtiö alkaa kieltäytyä uusista markkinointitoimenpiteistä, jotka eivät sen arvion mukaan palvele asiakasyrityksen kaupallista kokonaisuutta. Primaqin mukaan tekoäly ja muuttunut ostokäyttäytyminen ovat tehneet perinteisestä digimarkkinointitoimistomallista vanhanaikaisen. Tilalle Primaq on lanseerannut Kaupallisen kasvun menetelmä -palvelun, jossa yhtiö ottaa vastuun asiakkaan koko kaupallisesta kokonaisuudesta ja sen johtamisesta.
Monessa kasvuyrityksessä on sisältökumppani, mainonnan tekijä, konsultti ja järjestelmätoimittaja. Jokainen tekee osansa hyvin ja raportoi omat lukunsa, mutta lopputulos on yleensä se, että yrityksen prosessit siiloutuvat, kukaan ei tiedä missä mennään ja koko paletin pyörittäminen putoaa pahimmillaan toimitusjohtajan työpöydälle. ”Toimitusjohtajasta on tullut yrityksen kallein markkinointikoordinaattori. Olemme nähneet näitä tilanteita viime vuosien aikana niin monta kertaa, että meitä alkoi suoraan sanottuna ottaa päähän. Siksi päätimme, että tähän on nyt tultava muutos”, taustoittaa Primaqin toimitusjohtaja Anu Wiio.
Ostaja on jo muuttunut, toimistot eivät
Gartnerin maaliskuussa 2026 julkaiseman kyselyn mukaan 67 % B2B-ostajista haluaisi tehdä ostonsa kokonaan ilman myyjää. ”Ostaja käyttää tekoälyä ja hakukoneita vaihtoehtojen vertailemiseen ja muodostaa käsityksensä ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Jos markkinointi, myynti ja asiakasdata eivät toimi yhtenä ketjuna, yritys häviää kaupan, jonka olemassaolosta se ei edes tiennyt”, kertoo Primaqin strategisti ja HubSpot-asiantuntija Eerika Aro. ”Ostaja odottaa viestiä, joka puhuu juuri hänen tilanteestaan. Se onnistuu vain, kun asiakasdata on kunnossa ja yhdessä paikassa. Jos tieto on hajallaan viidessä järjestelmässä, personointi jää arvaukseksi”, Aro jatkaa.
Samaan aikaan Forrester ennustaa toimistojen työpaikkojen vähenevän 15 % vuoden 2026 loppuun mennessä ja toteaa tekoälyn ja automaation murtavan toimistojen työvoimaan perustuvan ansaintamallin. ”Tekoäly tekee keskinkertaisen sisällön lähes ilmaiseksi. Toimisto, joka laskuttaa sen tekemisestä tunneittain, laskuttaa asiakasta työstä, jota ei enää tarvita”, Wiio toteaa. ”Hyödynnämme tekoälyä tutkimuksessa, analyysissä ja datatyössä, mutta luovan työn suunta, näkemys ja viimeistely säilyvät ihmisillä. Massatuotetulla sisällöllä ei erotu kilpailijoista”, lisää Aro.
Ei enää kampanjoita rikkinäisen perustan päälle
Konkreettisin muutos on se, että Primaq ei aloita uusia markkinointitoimenpiteitä, jos asiakkaan kaupallisessa perustassa on ratkaisemattomia ongelmia. ”Kaupallinen kasvu ei synny yksittäisistä kampanjoista, vaan siitä, että kokonaisuus on kunnossa ja sitä johdetaan. Jos teemme kampanjan rikkinäisen perustan päälle, rahat menevät hukkaan, oli kampanja kuinka hyvä tahansa”, kertoo Primaqin tuore osakas Nina Varpenius.
”Toimisto ei voi vastuullisesti ottaa rahaa kampanjasta, jos jo etukäteen näyttää siltä, että tulokset katoavat myynnin ja markkinoinnin väliin. Siksi aloitamme uusissa asiakkuuksissa perustasta ja teemme kampanjoita vasta, kun perusta kestää ne”, Wiio lisää.
Kaupallisen kasvun menetelmä yhdistää kokonaisuuden
Kaupallisen kasvun menetelmä -palvelu on suunniteltu yrityksille, joiden kaupallinen kokonaisuus on hajallaan usean kumppanin ja järjestelmän välillä, ja jotka haluavat markkinoinnin ja myynnin nojaavan samaan tietoon ja samaan tavoitteeseen.
Menetelmä koostuu kolmesta vaiheesta. Audit-vaiheessa selvitetään, missä kasvu vuotaa, mitä se maksaa ja missä on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia. Build-vaiheessa rakennetaan auditin löydösten pohjalta perusta eli prosessit, pelisäännöt ja työkalut tekemiseen. Partner-vaiheessa kokonaisuutta johdetaan kohti asetettuja tavoitteita.
Asiakkaalle tämä tarkoittaa sitä, että markkinointi, myynti, asiakasdata ja järjestelmät rakennetaan saman tavoitteen ympärille. Tavoitteena on, että asiakas tietää, mistä kasvu syntyy, missä sitä menetetään ja mitä seuraavaksi pitää tehdä.
Markkina reagoi jo ennen virallista lanseerausta
Primaq tiesi markkinassa olevan tarvetta, mutta kiinnostuksen määrä on silti yllättänyt positiivisesti. Ensimmäisiä keskusteluja potentiaalisten asiakkaiden kanssa on käyty jo ennen lanseerausta, ja niistä on syntynyt myös ensimmäisiä sopimuksia. Myös osa Primaqin nykyisistä asiakkuuksista on jo ohjautunut uuteen malliin omalla painollaan, ja siirtymiä käydään parhaillaan läpi yhdessä, kunkin asiakkaan tarpeista ja valmiudesta lähtien.
Kyseessä on kymmenen vuotta digimarkkinointia tehneen Primaqin historian suurin muutos, mutta yritykselle silti luonteva askel. Tarvittava osaaminen ja työkalut ovat Primaqilla jo valmiina. ”Olemme palvelumuotoilleet tämän kärkipalveluksemme ja määritelleet identiteettimme uudelleen, jotta voimme puskea omaa toimintaamme entistä vahvemmin tähän suuntaan. Emme jää odottamaan, että markkina muuttuu, vaan muutamme sitä itse”, summaa Varpenius.
Lähteet
Gartner (9.3.2026): Gartner Sales Survey Finds 67% of B2B Buyers Prefer a Rep-Free Experience. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-03-09-gartner-sales-survey-finds-67-percent-of-b2b-buyers-prefer-a-rep-free-experience
Forrester (2026): Predictions 2026: Marketing Agencies Resign Their Agency. https://www.forrester.com/blogs/predictions-2026-marketing-agencies-resign-their-agency
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu WiioOwner, CEO, Business DesignerPuh:0400737273anu.wiio@primaq.fi
Nina VarpeniusPartner, Brand & Marketing Director, Customer Success ManagerPuh:0405459621nina.varpenius@primaq.fi
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Primaq Group Oy on kaupallisen kasvun rakentaja
Primaq rakentaa yrityksen markkinoinnista, myynnistä, asiakasdatasta ja järjestelmistä yhden kokonaisuuden ja johtaa sitä yhdessä asiakkaan kanssa kohti sovittuja tavoitteita. Saman tiimin työhön kuuluvat myös strategia, sisältö ja tuotanto. Kaupallisen kasvun menetelmä etenee kolmessa vaiheessa: Audit selvittää, missä kasvu vuotaa ja mitä se maksaa, Build rakentaa perustan kuntoon ja Partner johtaa kokonaisuutta jatkuvasti. Primaq on HubSpot Solutions Partner.
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