Suomen ympäristökeskus

Syke sulki verkkopalveluitaan tietoturvahaavoittuvuuden vuoksi

21.10.2026 17:51:40 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

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Suomen ympäristökeskus (Syke) on sulkenut väliaikaisesti verkkopalveluitaan PHP-ohjelmistossa havaitun kriittisen tietoturvahaavoittuvuuden vuoksi. Palvelut avataan uudelleen sitä mukaa, kun tarvittavat tietoturvakorjaukset on tehty.

Henkilö tarkastelee tabletin pylväskaaviota kynällä ja pitää kädessään tulostetta, jossa on kaavio. Pöydällä on kahvikuppi.
Syke sulki verkkopalveluitaan väliaikaisesti tietoturvahaavoittuvuuden vuoksi. Kai Widell, Syke.

Sulkeminen koskee muun muassa syke.fi-, ymparisto.fi-, vesi.fi- ja Itämeri.fi-verkkopalveluita ja Järvi-meriwikiä. Syken verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu näiden lisäksi useita muita sivustoja.  

Palvelut suljetaan varotoimena

Verkkopalveluiden väliaikaisella sulkemisella varmistetaan palveluiden tietoturva siihen asti, että tarvittavat korjaukset voidaan ottaa käyttöön. 

PHP-ohjelmiston haavoittuvuuteen on luvattu korjaava päivitys keskiviikkona 21. lokakuuta. Syken verkkopalvelut voidaan avata vasta, kun tarvittavat korjaukset on saatu tehtyä palveluihin. Tarkkaa aikataulua palveluiden avautumiselle ei vielä ole. Palveluita avataan sitä mukaa, kun korjaukset valmistuvat.   

Kyse on laajasti käytetyn ohjelmiston haavoittuvuudesta 

Haavoittuvuus koskee PHP-ohjelmistoa, jota käytetään laajasti verkkopalveluiden toteuttamisessa. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut tilanteesta tiedotteen ja suosittelee haavoittuvien järjestelmien päivittämistä. 

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On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

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