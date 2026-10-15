Syke sulki verkkopalveluitaan tietoturvahaavoittuvuuden vuoksi
21.10.2026 17:51:40 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Suomen ympäristökeskus (Syke) on sulkenut väliaikaisesti verkkopalveluitaan PHP-ohjelmistossa havaitun kriittisen tietoturvahaavoittuvuuden vuoksi. Palvelut avataan uudelleen sitä mukaa, kun tarvittavat tietoturvakorjaukset on tehty.
Sulkeminen koskee muun muassa syke.fi-, ymparisto.fi-, vesi.fi- ja Itämeri.fi-verkkopalveluita ja Järvi-meriwikiä. Syken verkkopalvelukokonaisuuteen kuuluu näiden lisäksi useita muita sivustoja.
Palvelut suljetaan varotoimena
Verkkopalveluiden väliaikaisella sulkemisella varmistetaan palveluiden tietoturva siihen asti, että tarvittavat korjaukset voidaan ottaa käyttöön.
PHP-ohjelmiston haavoittuvuuteen on luvattu korjaava päivitys keskiviikkona 21. lokakuuta. Syken verkkopalvelut voidaan avata vasta, kun tarvittavat korjaukset on saatu tehtyä palveluihin. Tarkkaa aikataulua palveluiden avautumiselle ei vielä ole. Palveluita avataan sitä mukaa, kun korjaukset valmistuvat.
Kyse on laajasti käytetyn ohjelmiston haavoittuvuudesta
Haavoittuvuus koskee PHP-ohjelmistoa, jota käytetään laajasti verkkopalveluiden toteuttamisessa. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut tilanteesta tiedotteen ja suosittelee haavoittuvien järjestelmien päivittämistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kari LahtiDigijohtajaSuomen ympäristökeskusPuh:+358 295 252 311kari.lahti@syke.fi
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Linkit
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
Nostot medialle 19.–23.10.2026 | Kansalaispaneelien oppeja, kasviproteiinien kasvuloikkaa ja Itämeren suojelua15.10.2026 13:53:35 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Invitation for Media: Can Gypsum Applied to Fields Help Save the Baltic Sea? Join the GYPREG Final Seminar on 28 October 202615.10.2026 13:04:50 EEST | Press invitation
Dear Journalist, Can gypsum applied to fields help save the Baltic Sea? Join us in Helsinki or online on Wednesday, 28 October 2026, to hear the latest results from the international GYPREG project. Register now and reserve your place.
Inbjudan för media: GYPREG:s slutseminarium den 28 oktober 2026 – ny kunskap om gipsbehandlingens potential för att skydda Östersjön15.10.2026 13:04:16 EEST | Pressinbjudan
Bästa journalist, Kan gips som sprids på åkermark bidra till att rädda Östersjön? Välkommen att ta del av de senaste resultaten från det internationella GYPREG-projektet onsdagen den 28 oktober 2026 i Helsingfors eller online. Anmäl dig till seminariet.
Kutsu medialle: GYPREG-loppuseminaari 28.10.2026 - uutta tietoa kipsikäsittelyn mahdollisuuksista Itämeren suojelussa15.10.2026 13:02:58 EEST | Kutsu
Arvoisa toimittaja, Voiko pelloille levitettävä kipsi auttaa pelastamaan Itämeren? Tule kuulemaan uusimmat tulokset kansainvälisestä GYPREG-hankkeesta keskiviikkona 28.10.2026 Helsingissä tai verkossa. Ilmoittaudu mukaan.
Nostot medialle 12.–16.10.2026 | Kasviproteiineista kipsiin – ratkaisuja kestävämpään ruokajärjestelmään8.10.2026 13:52:26 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme