Ingo: "Nuorten tulevaisuuden toiveet eivät ole kohtuuttomia – tulevaisuudenusko rakentuu elämän perusasioista"
21.10.2026 18:13:49 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Eduskunta kävi tänään keskustelua tulevaisuusselonteon toisesta osasta, joka käsittelee nuoria tulevaisuuden rakentajina. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti kansanedustaja Christoffer Ingo, joka korosti koulutuksen, työllisyyden ja mielenterveyden merkitystä nuorten tulevaisuudenuskon vahvistamisessa.
"Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus näihin unelmiin"
Ingo nosti puheessaan esiin, että huolestuttavan moni nuori on huolissaan tulevaisuudesta, vaikka heidän toiveensa koskevat aivan tavallisia elämän perusasioita.
– Kun lukee tulevaisuusselonteosta, mitä nuoret toivovat tulevaisuudeltaan, huomaa nopeasti, ettei kyse ole kohtuuttomista vaatimuksista. Kyse on koulutuksesta, työstä, yhteisöllisyydestä sekä mahdollisuudesta perustaa perhe ja hankkia oma koti. Nämä ovat unelmia, joiden pitäisi olla saavutettavissa Suomessa jokaiselle taustasta riippumatta, Ingo sanoo.
Puheessaan Ingo korosti myös tarvetta sujuvoittaa nuorten siirtymistä työelämään. Hän ilmaisi huolensa siitä, että liian moni nuori jää valmistumisen jälkeen ilman ensimmäistä työpaikkaa, sillä juuri työn kautta tulevaisuudenusko rakentuu konkreettisesti.
Hän nosti esiin hallituksen työllistämissetelin sekä RKP:n ehdotuksen verokannustimista työnantajille, jotka palkkaavat nuoria. Näiden toimien tavoitteena on helpottaa nuorten pääsyä työmarkkinoille.
"Kun nuoret kertovat haasteistaan, meidän on kuunneltava"
Ingo korosti myös psyykkisen hyvinvoinnin merkitystä tulevaisuudenuskon kannalta.
– Kun nuoret kertovat haasteistaan, meidän on pysähdyttävä kuuntelemaan. Se, että kaksi kolmasosaa 16–24-vuotiaista nuorista kokee yksinäisyyttä säännöllisesti, on huolestuttava kehitys, johon meidän on suhtauduttava vakavasti, Ingo toteaa.
Ingon mukaan tulevaisuudenusko rakentuu konkreettisista mahdollisuuksista: mahdollisuudesta kouluttautua, päästä työelämään, saada tukea hyvinvointiinsa sekä vaikuttaa omaan elämäänsä.
– Juuri näitä edellytyksiä meidän on vahvistettava myös tulevaisuudessa, Ingo toteaa.
Yhteyshenkilöt
Christoffer IngoKansanedustajaRiksdagsledamotPuh:040 545 5472
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