Nyt on aika laittaa Mies kuntoon - Varha käynnistää kampanjan työikäisten miesten terveyden tueksi

Varsinais-Suomessa erityisesti miesten elintavoissa on paljon parannettavaa. Kansallisissa vertailuissa varsinaissuomalaisilla miehillä on koko maan heikoimmat elintavat. Ongelmia syntyy mm. liikkumattomuudesta, huonosta ravitsemuksesta, liiallisesta alkoholin ja päihteiden käytöstä ja liian vähäisestä unesta.

Epäsuotuisa kehitys näkyy paitsi ihmisten arjessa ja työkyvyssä, myös kasvavina sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeena. Peräti 60 prosenttia sairastumisista johtuu elintavoista. Tyypillinen esimerkki on runsaasti lisääntynyt tyypin 2 diabetes. Jos diabeteksen liitännäissairautena on sepelvaltimotauti, hoitokustannus terveydenhuollolle Varsinais-Suomessa on noin 5 300 euroa/henkilö vuodessa. Kustannukset nousevat entisestään, jos liitännäissairauksia on enemmän.

Yhtälö on vaikea, kun samaan aikaan julkisessa keskustelussa väläytellään työurien pidentämistä ja mietitään, miten sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan riittämään kaikille.

– Olemme siinä tilanteessa, että pelkkä sairauksien hoitaminen ei enää riitä, jos haluamme pitää ihmiset toimintakykyisinä. Painopistettä on pakko saada siirrettyä raskaista palveluista ongelmien ennaltaehkäisyyn ja siihen tarvitsemme mukaan muutkin toimijat, sanoo johtava asiantuntija Karoliina Luukkainen Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista.

Tukea digitaaliselta itsehoitopolulta ja työterveydestä

Nyt käynnistyvällä Mies kuntoon -kampanjalla halutaan kannustaa työikäisiä varsinaissuomalaisia miehiä miettimään hyvinvointiaan. Pääviesti on lohdullinen: koko miestä ei tarvitse laittaa kerralla remonttiin. Tavoitteena on herättää ajatuksia, tarjota tukea ja kannustaa ihmisiä huomaamaan, että pienilläkin säädöillä on merkitystä.

Miehiä ohjataan hakemaan ensisijaisesti apua omasta työterveyshuollosta ja käyttämään Varha-sovelluksen uutta elintapamuutosten itsehoitopolkua. Kaikille yli 18-vuotiaille varsinaissuomalaisille tarkoitettu 16 viikon polku etenee vaiheittain ja auttaa löytämään omiin arvoihin ja arkeen sopivia ratkaisuja. Teemoina ovat mm. uni, ravitsemus, liikunta, mielen hyvinvointi, päihteet, seksuaalisuus ja luonnon hyvinvointivaikutukset.

Kampanja hyödyntää uudella tavalla julkisen ja yksityisen sektorin resursseja. Mukana on kuntien ja järjestöjen lisäksi yksityisiä toimijoita, kuten työterveystoimijoita. Esimerkiksi miesvaltainen työnantaja Meyer Turku aikoo hyödyntää Varhan rakentamaa elintapamuutosten itsehoitopolkua.

– Tämä hanke tukee hyvin sitä pitkäjänteistä työtä, jota teemme työterveyshuollossa henkilöstömme terveyden edistämiseksi ja työkyvyn tukemiseksi. On hienoa saada tähän työhön uusia välineitä ja yhteistyökumppaneita, Meyer Turun johtava työterveyslääkäri Heikki Kaukavuori sanoo.

Kampanjan kokonaisuuteen kuuluu myös Varsinais-Suomen Sydänpiirin ja kuntien kanssa toteutettava miesten katsastuspistekiertue, jossa terveysmittaukset ja -neuvonta viedään urheilutapahtumiin ja muihin paikkoihin, joissa miehiä liikkuu. Osa kunnista on ottanut kampanjan innoittamana miesten terveyden alkavan vuoden teemakseen.

– Heitän haasteen kaikille varsinaissuomalaisille miehille ja organisaatioille lähteä mukaan tekemään pieniä säätöjä elintapoihin. Pienet muutokset riittävät, kun ne tapahtuvat arjessa ja ovat osa jokapäiväistä elämää. Tänään on hyvä päivä aloittaa!, Luukkainen kannustaa.

Mies kuntoon -kampanja