Elpyvän työvoiman kysynnän on tavoitettava myös nuoret ja pitkäaikaistyöttömät
22.10.2026 07:00:00 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Vihreät esittää Helsingin budjettineuvotteluihin kahta konkreettista toimea nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen vauhdittamiseksi: työelämän tarpeista lähtevää täsmäkoulutusta ja kaupungin lyhyitä työllisyysjaksoja nuorille kaupungilla.
Helsingin työttömyysaste oli syyskuussa 13,4 prosenttia, ja työttömiä työnhakijoita oli lähes 50 000. Työllisyydessä näkyy elpymisen merkkejä ja avoimia työpaikkoja on enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen.
”Nyt ei tarvita hätätilajulistuksia tai toivotalkoita vaan tekoja, joilla nuoret pääsevät kiinni työhön ja yhteiseen tekemiseen. Jokainen pitkittyvä työttömyyskuukausi vaikeuttaa nuorten työelämään pääsyä”, vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Suvi Pulkkinen sanoo.
Pulkkinen esittää, että kaupungin jatkuvan oppimisen ja ammatillisen koulutuksen resursseja suunnataan nykyistä enemmän lyhyisiin täsmäkoulutuksiin, jotka suunnitellaan yhdessä työllisyyspalveluiden ja yritysten kanssa, ja jotka parantavat suoraan osallistujan asemaa työmarkkinoilla.
Lisäksi Pulkkinen esittää, että kaupunki varaa rahoitusta noin 3–6 kuukauden työllisyysjaksoihin kaupungilla nuorille, joiden työttömyys on pitkittynyt.
”Kaupungilla on paljon työtä, joka jää nyt tekemättä. Oli kyse sitten liikkumisen edistämisestä välitunneilla tai ikäihmisten ulkoiluavusta tai puistojen vieraslajien torjunnasta, niin uskon että nuorilla voisi olla tähän paljon annettavaa. Samalla nuorten osallisuus ja kiinnittyminen yhteiseen tekemiseen vahvistuu, ja kaupungin viihtyisyys lisääntyy.”
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Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenKaupunginvaltuutettu, eduskuntavaaliehdokasPuh:0504041810suvipulk@gmail.com
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