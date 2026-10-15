Ville Pernaa uskoo Ajattelun alustaan niin paljon, että irtisanoutui virastaan - "Tarvitsemme uudenlaisen reilun median ja ihmisten yhteisön"

Päätoimittajana Suomen Kuvalehden nousuun ohjannut Ville Pernaa vietti virkamiehen kesälomaa, kun häntä pyydettiin keskustelemaan Ajattelun alustasta.

Ihmisen tekemää -hankkeen osana oli syntynyt sekä havainto tarpeesta että suunnitelma paikasta ihmisen äänelle ja tavasta maksaa suoraan tekijöille.

Asiat etenivät vauhdikkaasti. Vakuututtuaan konseptista Pernaa päätti lähteä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen viestintäjohtajan virasta. Edessä olisi hyppy tuntemattomaan, mutta malli vaikutti hänestä nerokkaalta ja monella tavoin tarpeelliselta.

– Ajatus siitä, että rakennetaan paikka, jossa kymmenet omien alojensa huippuasiantuntijat kirjoittavat omilta alueiltaan ja kaiken tämän saa eteensä yhdellä tilauksella, jonka painotuksia tilaaja vieläpä itse ohjaa, on minusta mahtava.

Avoin tekijä- ja yleisöyhteisö ovat kaiken ytimessä. Verkosto joustaa teemojen mukaisesti, eivätkä samat vakionaamat käsittele kaikkia aiheita tai itseään päivästä toiseen.

– Päätoimittajalla on tässä ilo auttaa ihmisiä olemaan mahdollisimman vaikuttavia yhteiskunnallisia keskustelijoita.

– Tilaustuottojen enemmistö ohjataan tekijöille ja se on minusta tärkeä ja reilu järjestely. Luovan työn tekijän pitää saada palkkansa.

Pernaa, 51, on valtiotieteiden tohtori, poliittisen historian dosentti Turun yliopistossa ja journalistiikan dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hän on mm. päätoimittanut Suomen Kuvalehteä, Kanavaa ja Parnassoa sekä johtanut Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskusta.

Ihmisen tekemää -kokonaisuuden käynnistäjä Seppo Honkanen arvostaa Pernaan heittäytymistä.

– Ville on lahjakas, paljon tehnyt ja nähnyt tyyppi. Hän tuntee sekä tutkimuksen että toimitusten arjen perin pohjin. Kun tuolla kokemuksella tahtoo mukaan tyhjätaskujen projektiin, kyllä muutkin uskaltavat, Honkanen pohtii.

Merkityksellinen tavoite ja tarve onnistua kiehtovat

Muutos virka-arjesta pieneen, uutta rakentavaan joukkoon on ollut suuri. Pernaalle tekeminen on tuntunut myös vapauttavalta.

– On innostavaa oppia uudenlaista tekemistä ja pienen ydinryhmän paine onnistua motivoi. Teema on tosi tärkeä.

Työtä tehdään suurella sydämellä, erittäin suppeilla resursseilla ja hartiapankilla. Hankkeen ensimmäinen, Alfred Kordelinin säätiön mahdollistama vaihe on päättymässä. Seuraavan vaiheen rahoitus pitää nyt koota yhdessä yleisön kanssa.

– Taustalla on valtavasti osaamista, toteutuskykyä ja ihmisiä, jotka tahtovat tehdä tärkeästä asiasta totta. Rahaa sen sijaan ei vielä ole käytännössä lainkaan, sanoo Seppo Honkanen.

– Tuntuu selvältä, että Ajattelun alustan kaltaisia avauksia kaivataan. Muuttuva toimintaympäristö ja ihmisen aseman turvaaminen edellyttävä uusia ratkaisuja. Haluamme tässä ottaa yhden askeleen toivoa luovaan suuntaan.

Tekeillä reilu yhteisö, mukana jo yli 60 tunnettua nimeä

Tekoälymurros muuttaa maailmaa vauhdilla. Alustan tavoitteena on tarjota paikka kohdata perusteltuja ajatuksia ja synnyttää avoin yhteisö, jossa käydään rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Se auttaa ymmärtämään maailmaa, isoja ilmiöitä ja omaa elämää paremmin.

Suunnitellut sisällöt ovat tekstejä, ääntä, videota sekä monipuolista vuorovaikutusta. Tekijöiden vahvat äänet ja asiantuntevat näkökulmat yhdistyvät kuratointiin, journalistiseen laatutakuuseen. Ajattelun alusta sitoutuu Journalistin ohjeisiin ja toimii päätoimittajavastuulla.

Tilaaja on yhteisön jäsen, jonka valinnat aidosti vaikuttavat. Tilausmaksun voi suunnata itselleen tärkeille tekijöille ja teemoille. Näin voi tukea työtä, jota haluaa maailmaan lisää. Vakiintuneessa toiminnassa enemmistö tilaustuloista ohjautuu aina tekijöille.

Perustamassa on mukana jo yli 60 tunnettua nimeä tieteen, kulttuurin ja yhteiskunnan eri aloilta. Jatkuvasti kasvavaan joukkoon kuuluvat mm. Perttu Pölönen, Anna Kontula, Ina Mikkola, Arno Kotro, Minna Lindgren, Mona Moisala, Katja Ståhl, Matti Vanhanen ja Janne Saarikivi.

Museokortin taloudellinen idea uudessa tarkoituksessa

Alustan on ideoinut Seppo Honkanen, joka oli perustamassa Museokortin ja johti sitä kahdeksan vuotta. Palvelu kasvoi satojen tuhansien käyttäjien kokonaisuudeksi, joka tulouttanut museoille jo yli 100 miljoonaa euroa. Koko toimialan rakenteet muuttuivat.

Ajattelun alusta soveltaa samaa perusajatusta: yksi tilaus tuo yleisön laajan verkoston äärelle ja auttaa rahoittamaan sitä. Raha jakautuu tilaajien omien valintojen mukaan teemoille ja tekijöille.

– Meidän ei ole pakko seurata sivusta, millaiseksi maailma muuttuu. Voimme vaikkapa rakentaa paikan, jossa kohtaamme tekoälyn sijaan toisiamme, pidämme toivoa ihmisen merkityksestä yllä, ehkä jopa hauskuuttelemme ja maksamme toisille ihmisille työstä, jota pidämme tärkeänä, pohtiii Honkanen.

Yhdessä voimme tehdä 100 % kotimaisesta ratkaisusta totta

Täysin kotimaista mediaa, alustaa ja yhteisöä ollaan luomassa ilman kaupallista sijoittajarahaa, pääomia tai taustalla piileskelevän mediakonsernin markkinointikoneistoa.

Tavoitteena on vähintään 5 000 ennakkotilauksen maksavaa perustajaa, jotka tekevät tarinasta totta. Näin kootaan resurssit palvelun avaamiseen, sisältöjä koordinoivan pienen ydintoimituksen kustannuksiin ja ennen kaikkea sisältöihin.

Toiminta on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2027, kun kampanjalla saadaan koottua toiminnalle tarvittava rahoitus.

Ennakkotilausmaksu on 120 euroa ja sisältää vuoden luku- ja käyttöoikeuden alustan avaamisesta alkaen. Taloudellisesti haastavammassa asemassa olevat voivat valita perustajatilauksensa hinnaksi 59 euroa.

Perustamissivulla voi tutustua mukanaolijoihin, ehdottaa aiheita ja liittyä mukaan.

Vauraat yksilöt ja yhteisöt voivat mahdollistaa toimintaa suuremmilla panoksilla liittymällä Perustajaklubin jäseniksi.

– Tarvitsemme uudenlaisen reilun median ja yhteisön. Olen tästä varma ja lupaan tilaajille puhuttelevia sisältöjä sekä yhteiskunnallista keskustelua, toteaa Ville Pernaa.

Ihmisen tekemää -kokonaisuudessa syntyneisiin ratkaisuaihiohin kuuluvat myös Ihmisen tekemä -tunniste ja Kulttuurin alusta, joka toteutuu Ajattelun alustan osoitettua toimivuutensa. Se toisi yleisöä seuraamaan taiteen ja kulttuuriprojektien syntyä sekä tukemaan suoraan tekijöiden työtä.