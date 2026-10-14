Gallup: Vain 2 % pohjalaisista näkee turkistarhauksen tärkeänä tulevaisuuden työllistäjänä

Animalian tilaamassa ja Norstatin Pohjanmaalle kohdistetussa kyselyssä pyydettiin vastaajia pohtimaan turkistarhauksen tulevaisuutta. Vastaajat pyydettiin muun muassa valitsemaan kolme tärkeintä toimialaa tulevaisuuden työllistäjänä.

Pohjanmaalla ei nähdä turkistarhaukselle tulevaisuutta

Eri toimialoja vertailleessa kysymyksessä turkistarhaus sijoittui viimeiselle sijalle. Vain kaksi prosenttia vastaajista nosti sen kolmen tärkeimmän työllistäjän joukkoon 10 vuoden päästä. Tärkeimpinä työllistäjinä pidettiin metalli- ja konepajateollisuutta, digitaalisia toimialoja sekä sosiaali- ja terveysalaa.

Kun kysyttiin, kuuluuko turkistarhaus Pohjanmaan tulevaisuuteen vai menneisyyteen, selkeä enemmistö, 70 prosenttia vastaajista, piti alaa menneisyyden alana.

”Pitkään on ollut selvää, että turkistarhaus ei ole taloudellisesti kannattavaa ja että se on sivuelinkeino valtaosalle tarhaajasta. Nyt tiedämme varmuudella, että edes pohjalaiset eivät näe turkistarhaukselle tulevaisuutta. Päättäjien Suomessa ja EU:ssa tulee huomioida tämä, kun he päättävät turkistarhauksen tulevaisuudesta”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan vastaustaan eurooppalaiseen Fur Free Europe -kansalaisaloitteeseen. Suomessa kansallista Turkistarhaus historiaan -kansalaisaloitetta odotetaan eduskunnan äänestykseen vielä tällä hallituskaudella.

Suomi on hakenut poikkeuslupaa minkin tarhaamiselle, perusteena paikallinen merkittävyys

Minkki on luokiteltu EU:ssa haitalliseksi vieraslajiksi, jonka turkistarhaus kielletään elokuusta 2027 alkaen.

“Suomi on hakenut poikkeuslupaa minkintarhaukselle sillä perusteella, että turkistarhaus olisi tärkeä alueellinen elinkeino. Kyselyn tulokset vievät viimeisenkin pohjan tältä argumentilta. Edes turkistarhausalueen ytimessä alaa ei pidetä merkittävänä”, Kivekäs kertoo.

Mielipidemittauksessa kysyttiin myös vastaajan kantaa turkistarhauksen jatkamiseen tai kieltämiseen. Pohjalaisista 78 % ei hyväksy nykyisenkaltaista turkistarhausta, eli haluaisi kieltää se heti, siirtymäajalla tai vaatii turkistarhaukseen huomattavia parannuksia, kuten huomattavasti enemmän tilaa ja mahdollisuuden toteuttaa lajityypillistä käytöstään. Olennaiset hyvinvointiparannukset ovat lopettaneet turkistarhauksen useassa maassa, esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa.





Lisätietoa tutkimuksesta:



Tutkimuksen tilasi Animalia ry ja toteutti Norstat internetpaneelina. Tutkimuksen 300 vastaajan aineisto antaa alueellisessa mielipidemittauksessa luotettavan kuvan neljän Pohjanmaan maakunnan asukkaiden näkemyksistä. Tutkimus on iän ja sukupuolen osalta väestöä edustava Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tulosten laskennallinen virhemarginaali on koko aineiston tasolla enintään ±5,8 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla.



Koko aineisto on median saatavilla pyynnöstä.

Kysymykset:

Mitä toimialoja pidät Pohjanmaan tärkeimpinä työllistäjinä 10 vuoden kuluttua?

Vastaaja sai valita tärkeimmät kolme työllistäjää sijoilla 1–3.

Toimialat on pisteytetty sijan mukaan niin, että sijasta 1 saa 3 pistettä, sijasta 2 saa 2 pistettä ja sijasta 3 saa yhden pisteen. Toimialan perässä on sen saamat pisteet ja suluissa niiden vastaajien määrä ja prosentti, jotka valitsivat sen sijoille 1-3.

Metalli- ja konepajateollisuus 342 (165 vastaajaa, 55 %) Digitaaliset toimialat (esim. automaatio- ja ohjelmistoala ja datakeskukset) 323 (154 vastaajaa, 51,3 %) Sosiaali- ja terveysala 316 (154 vastaajaa, 51,3 %) Vihreän siirtymän teollisuus (esim. aurinkovoima, tuulivoima, vihreä vety, akkuteollisuus ja akkujen kierrätys) 208 (102 vastaajaa, 34 %) Kasvihuone- ja elintarviketuotanto 205 (97 vastaajaa, 32,3 %) Rakennusala 148 (83 vastaajaa, 27,7 %) Kemianteollisuus 119 (60 vastaajaa, 20 %)) Teollinen kiertotalous ja materiaalien uudelleenkäyttö (esim. teollisten laitteiden uusiokäyttö) 74 (45 vastaajaa, 15 %) Matkailu 42 (26 vastaajaa, 8,7 %) Muu 14 (8 vastaajaa, 2,7 %) Turkistarhaus 9 (6 vastaajaa, 2 %)







Kumpi seuraavista kuvaa paremmin omaa näkemystäsi?

Turkistarhaus kuuluu enemmän Pohjanmaan menneisyyteen kuin tulevaisuuteen. 70 %

Turkistarhauksella on edelleen tärkeä rooli Pohjanmaan tulevaisuudessa. 30 %







Mikä seuraavista kuvaa parhaiten mielipidettäsi turkistarhauksesta?

78 % pohjalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta (sisältää vastaukset 2–5)