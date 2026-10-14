Gallup: Vain 2 % pohjalaisista näkee turkistarhauksen tärkeänä tulevaisuuden työllistäjänä
22.10.2026 09:01:59 EEST | Animalia ry | Tiedote
Uuden mielipidemittauksen mukaan Suomen turkistarhausalueella Pohjanmaalla turkistarhausta ei pidetä merkittävänä työllistäjänä tulevaisuudessa. Suurin osa vastaajista pitää turkistarhausta menneisyyden alana.
Animalian tilaamassa ja Norstatin Pohjanmaalle kohdistetussa kyselyssä pyydettiin vastaajia pohtimaan turkistarhauksen tulevaisuutta. Vastaajat pyydettiin muun muassa valitsemaan kolme tärkeintä toimialaa tulevaisuuden työllistäjänä.
Pohjanmaalla ei nähdä turkistarhaukselle tulevaisuutta
Eri toimialoja vertailleessa kysymyksessä turkistarhaus sijoittui viimeiselle sijalle. Vain kaksi prosenttia vastaajista nosti sen kolmen tärkeimmän työllistäjän joukkoon 10 vuoden päästä. Tärkeimpinä työllistäjinä pidettiin metalli- ja konepajateollisuutta, digitaalisia toimialoja sekä sosiaali- ja terveysalaa.
Kun kysyttiin, kuuluuko turkistarhaus Pohjanmaan tulevaisuuteen vai menneisyyteen, selkeä enemmistö, 70 prosenttia vastaajista, piti alaa menneisyyden alana.
”Pitkään on ollut selvää, että turkistarhaus ei ole taloudellisesti kannattavaa ja että se on sivuelinkeino valtaosalle tarhaajasta. Nyt tiedämme varmuudella, että edes pohjalaiset eivät näe turkistarhaukselle tulevaisuutta. Päättäjien Suomessa ja EU:ssa tulee huomioida tämä, kun he päättävät turkistarhauksen tulevaisuudesta”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.
Euroopan komissio valmistelee parhaillaan vastaustaan eurooppalaiseen Fur Free Europe -kansalaisaloitteeseen. Suomessa kansallista Turkistarhaus historiaan -kansalaisaloitetta odotetaan eduskunnan äänestykseen vielä tällä hallituskaudella.
Suomi on hakenut poikkeuslupaa minkin tarhaamiselle, perusteena paikallinen merkittävyys
Minkki on luokiteltu EU:ssa haitalliseksi vieraslajiksi, jonka turkistarhaus kielletään elokuusta 2027 alkaen.
“Suomi on hakenut poikkeuslupaa minkintarhaukselle sillä perusteella, että turkistarhaus olisi tärkeä alueellinen elinkeino. Kyselyn tulokset vievät viimeisenkin pohjan tältä argumentilta. Edes turkistarhausalueen ytimessä alaa ei pidetä merkittävänä”, Kivekäs kertoo.
Mielipidemittauksessa kysyttiin myös vastaajan kantaa turkistarhauksen jatkamiseen tai kieltämiseen. Pohjalaisista 78 % ei hyväksy nykyisenkaltaista turkistarhausta, eli haluaisi kieltää se heti, siirtymäajalla tai vaatii turkistarhaukseen huomattavia parannuksia, kuten huomattavasti enemmän tilaa ja mahdollisuuden toteuttaa lajityypillistä käytöstään. Olennaiset hyvinvointiparannukset ovat lopettaneet turkistarhauksen useassa maassa, esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa.
Lisätietoa tutkimuksesta:
Tutkimuksen tilasi Animalia ry ja toteutti Norstat internetpaneelina. Tutkimuksen 300 vastaajan aineisto antaa alueellisessa mielipidemittauksessa luotettavan kuvan neljän Pohjanmaan maakunnan asukkaiden näkemyksistä. Tutkimus on iän ja sukupuolen osalta väestöä edustava Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tulosten laskennallinen virhemarginaali on koko aineiston tasolla enintään ±5,8 prosenttiyksikköä 95 prosentin luottamustasolla.
Koko aineisto on median saatavilla pyynnöstä.
Kysymykset:
Mitä toimialoja pidät Pohjanmaan tärkeimpinä työllistäjinä 10 vuoden kuluttua?
Vastaaja sai valita tärkeimmät kolme työllistäjää sijoilla 1–3.
Toimialat on pisteytetty sijan mukaan niin, että sijasta 1 saa 3 pistettä, sijasta 2 saa 2 pistettä ja sijasta 3 saa yhden pisteen. Toimialan perässä on sen saamat pisteet ja suluissa niiden vastaajien määrä ja prosentti, jotka valitsivat sen sijoille 1-3.
- Metalli- ja konepajateollisuus 342 (165 vastaajaa, 55 %)
- Digitaaliset toimialat (esim. automaatio- ja ohjelmistoala ja datakeskukset) 323 (154 vastaajaa, 51,3 %)
- Sosiaali- ja terveysala 316 (154 vastaajaa, 51,3 %)
- Vihreän siirtymän teollisuus (esim. aurinkovoima, tuulivoima, vihreä vety, akkuteollisuus ja akkujen kierrätys) 208 (102 vastaajaa, 34 %)
- Kasvihuone- ja elintarviketuotanto 205 (97 vastaajaa, 32,3 %)
- Rakennusala 148 (83 vastaajaa, 27,7 %)
- Kemianteollisuus 119 (60 vastaajaa, 20 %))
- Teollinen kiertotalous ja materiaalien uudelleenkäyttö (esim. teollisten laitteiden uusiokäyttö) 74 (45 vastaajaa, 15 %)
- Matkailu 42 (26 vastaajaa, 8,7 %)
- Muu 14 (8 vastaajaa, 2,7 %)
- Turkistarhaus 9 (6 vastaajaa, 2 %)
Kumpi seuraavista kuvaa paremmin omaa näkemystäsi?
- Turkistarhaus kuuluu enemmän Pohjanmaan menneisyyteen kuin tulevaisuuteen. 70 %
- Turkistarhauksella on edelleen tärkeä rooli Pohjanmaan tulevaisuudessa. 30 %
Mikä seuraavista kuvaa parhaiten mielipidettäsi turkistarhauksesta?
78 % pohjalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta (sisältää vastaukset 2–5)
- Turkistarhausta voidaan jatkaa nykymuotoisena ja ilman uusia rajoituksia myös tulevaisuudessa 22 %
- Turkistarhausta voidaan jatkaa, jos eläimille tarjotaan huomattavasti lisää tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään 29 %
- Turkistarhaus tulee kieltää hallitusti 15 vuoden siirtymäajalla niin että valtio tukee taloudellisesti tarhaajien ammatinvaihtoa 12 %
- Turkistarhaus tulee kieltää hallitusti 5 vuoden siirtymäajalla niin että valtio tukee taloudellisesti tarhaajien ammatinvaihtoa 16 %
- Turkistarhaus tulee kieltää mahdollisimman nopeasti 21 %
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi KivekästoiminnanjohtajaAnimaliaPuh:050 384 5072heidi.kivekas@animalia.fi
Kuvat
Linkit
Animalia ry
Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Animalia ry
Saga Fursin asiakas Woolrich Europe sitoutuu turkittomuuteen14.10.2026 12:04:00 EEST | Tiedote
Kansainvälinen ulkoiluvaatebrändi Woolrich Europe on ilmoittanut sitoutuvansa turkittomuuteen. Osana sitoumustaan Woolrich Europe on liittynyt maailmanlaajuiseen Fur Free Retailer -ohjelmaan, jossa on mukana 1 700 brändiä ja vähittäiskaupan toimijaa eri puolilta maailmaa.
Broilereita teurastettiin ennätykselliset 85 miljoonaa1.10.2026 07:20:07 EEST | Tiedote
Animalia on selvittänyt, että vuonna 2025 teurastamoille vietiin ennätykselliset 85 miljoonaa broileria. Teuraskuljetusten aikana kuoli yli 136 000 lintua, ja lihantarkastuksissa broilereita hylättiin kokonaan tai osittain kolme miljoonaa. Samalla Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen tilastoissa on edelleen yli miljoonan linnun ero.
Minkkien häkit levenevät 15 senttiä, turkisasetuksen kustannukset 364 miljoonaa25.9.2026 14:13:06 EEST | Tiedote
13 vuotta valmisteltu turkisasetus ei Animalian mukaan ratkaise turkiseläinten keskeisiä hyvinvointiongelmia. Uudessa asetuksessa eläimille tulee vain vähän lisätilaa ja verkkopohjaiset häkit säilyvät. Kustannukset ovat silti korkeat ja siirtymäajat pitkät. Investointeihin on arvioitu kuluvan 364 miljoonaa euroa.
Uusi raportti: Turkistarhauksen kieltäminen tulee halvemmaksi kuin turkistarhauksen sääntely23.9.2026 09:26:27 EEST | Tiedote
Uusi kansainvälinen raportti kertoo, että taloudellisesti tehokkainta olisi kieltää turkistarhaus. Turkistarhauksen hallittu lakkauttaminen EU:ssa viiden vuoden siirtymäajalla vaatisi vähemmän julkista rahoitusta kuin uusien pitovaatimusten säätäminen.
Turkistarhauksen hintalappu Suomelle jo lähes 100 miljoonaa 2020-luvulla9.9.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Turkisalan tuet, korvaukset ja valtion turkisalalle takaamat maksamattomat lainat ovat aiheuttaneet Suomelle 2020-luvulla lähes 100 miljoonan euron kulut. Turkistarhaus on aiheuttanut suurimman osan maatalouden takaustappioista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme