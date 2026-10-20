Gummerus

Mitä 2010-luvulla oikein tapahtui? Lena Dunhamin Famesick (Gummerus) on suora ja viiltävä selonteko ajasta, jota leimasivat some, feminismi ja vihapuhe

22.10.2026 08:42:54 EEST | Gummerus | Tiedote

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Tv-sarjan Girls luojana tunnettu Lena Dunham pohtii kipeän rehellisessä teoksessaan julkisuutta, sairastamista, naiseutta sekä miellyttämisen tarvetta ja kysyy, onko omien luovien tavoitteiden toteuttaminen ollut kaiken tuskan ja uhrausten arvoista. Englanninkielinen alkuteos Famesick nousi keväällä heti ilmestyttyään myyntilistojen kärkeen. Helka Sivillin suomennos on nyt ilmestynyt.

Lena Dunham: Famesick - Muistelma
Lena Dunham: Famesick - Muistelma

Lena Dunham käsikirjoitti, ohjasi ja tuotti jo alle kolmekymppisenä hittisarjaa, jossa myös esitti pääosaa. Maailmanmaineen ja glamourin rinnalla elämään kuuluivat kivuliaat oireet, joiden vuoksi hän vietti lukemattomia tunteja lääkäreiden odotushuoneissa ja sairaalavuoteissa.

”Girlsistä tuli tavallaan toimistoduuni, jos toimistoduuniin kuuluisi kymmenien seksikohtausten esittämistä työryhmän äijien edessä, tai lavastettuja, räiskyviä riitoja TV-ystävien kanssa, joille voi karjua asioita joita normaalisti vain mutisisi itsekseen, tai teeskenneltyä kokaiinin vetämistä likaisen vessanpöntön kannelta kahdeksalta aamulla tai pakottautumista miettimään isän kuolemaa, että saa itkettyä oikeasti” 

Parrasvalot loivat pitkiä varjoja, eivätkä lääkkeet suojanneet kivulta. Jokaista viraalia kohua seurasi aina uusi skandaali, sairaalajaksoa uusi sairaalajakso. Kaiken keskellä Dunham on pitänyt kiinni toivosta saada uudelleen yhteys ihmisiin ja asioihin, joilla on eniten merkitystä.

”Sairastaminen on oikeastaan aika samanlaista kuin entistä kuuluisammaksi tuleminen. Kummassakin on hermoja raastavaa toisteisuutta ja kumpaakin on hyvin vaikea kuvailla edes kaikkein lähimmilleen. Sairastaessa yksi lääke voi aiheuttaa sivuvaikutuksia, joita täytyy hoitaa toisella, edellistä vahvemmalla lääkkeellä.”

”Dunham osaa kirjoittaa elämän kivuliaista puolista samaan aikaan sekä intiimisti että yleispätevästi” – The Guardian

Lena Dunham (s. 1986) on yhdysvaltalainen kirjailija, käsikirjoittaja, ohjaaja ja näyttelijä. Hän on julkaissut aiemmin omaelämäkerrallisen esseekirjan Sellainen tyttö (2014). Dunham nousi kansainväliseen maineeseen luomallaan ja tähdittämällään HBO-sarjalla Girls (2012–2017). HBO:n mukaan sarjaan on tulossa lisää jaksoja vuonna 2027.

IG: @lenadunham

Lena Dunham: Famesick – Muistelma

alkuteos Famesick

suomentanut Helka Sivill

364 sivua

Tulossa myös e- ja myös äänikirjana 11.11.

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi

Avainsanat

lena dunhamfamesickmuistelmajulkisuusfeminismigirlshbo2010-luku

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lena Dunham: Famesick - Muistelma
Lena Dunham: Famesick - Muistelma
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Kirjailija Lena Dunham
Kirjailija Lena Dunham
Charlotte Hadden Charlotte Hadden
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Gummerus

Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

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