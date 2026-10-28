Räjähdysherkkä-menestyssarja vie lähisuhdeväkivallan synkkiin vesiin viimeisellä kaudellaan

Ylen menestyssarja Räjähdysherkän kolmas ja viimeinen kausi käsittelee nuorissa parisuhteissa valitettavan yleistä ja vaiettua ongelmaa – seurusteluväkivaltaa. Sarjan aiemmilta kausilta tuttu Janita (Elsa Lagerstedt) on rakastunut intohimoisesti, mutta myös rajattomasti. Alkuhuuma ja kiihko vaihtuvat nopeasti kyttäämiseksi ja yhdessä rakennetusta lemmenpesästä tulee vankila.

Ensi- ja turvakotien liitto ry ETKL:n asiantuntijoiden mukaan seurusteluväkivalta on ajankohtainen ilmiö, jonka yleisyyteen ja vakavuuteen ollaan yhteiskunnassa myös alettu havahtua.

“Samalla kun seurusteluväkivalta koskettaa kaikenlaisia nuoria, on ilmiö myös osa naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiötä. Naisten kokema lähisuhdeväkivalta on Suomessa hälyttävällä tasolla ja ilmiö näkyy myös nuorten seurustelusuhteissa”, toteaa ETKL:n perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija Ilona Mäki.

Teeman käsittely voi lisätä väkivallan tunnistamista ja avun hakemista – on tärkeää tuoda ilmi myös toivon näkökulma

ETKL:n asiantuntijoiden tietämystä on hyödynnetty sarjan käsikirjoitusvaiheessa. Taustahaastatteluissa on käsitelty niin seurusteluväkivaltaa ilmiönä kuin väkivallan vaikutuksia ja sen ilmenemismuotojakin. Sarjan käsikirjoittajat ovat laajassa taustatyössään haastatelleet myös mm. seurusteluväkivaltatyötä kehittäneen Väkivallattomuuden tukijat -hankkeen (ESR+) kehittäjänuoria sekä ETKL:n valtakunnalliseen toimintaan osallistuvia kokemustoimijoita.

“Koimme, että tällainen monipuolinen ja koko prosessin aikainen yhteistyö on erittäin mielekästä. Nuorten kuuleminen heidän arjestaan, ihmissuhteistaan ja seurusteluun liittyvistä teemoista on ensisijaisen tärkeää, kun halutaan ymmärtää nuorten todellisuutta”, Ilona Mäki jatkaa.

Nuoret hakevat Mäen mukaan vain harvoin kokemaansa ja käyttämäänsä seurusteluväkivaltaan apua, ja siksi Mäki ajattelee, että teeman käsittely nuortensarjassa voi lisätä väkivallan tunnistamista ja avun hakemista.

“Usein väkivaltaa voi olla helpompi tunnistaa kaverin tilanteessa tai fiktiivisessä tarinassa kuin omassa suhteessa. Ystävän rooli on väkivaltatilanteissa usein merkittävä, ystävälle kerrotaan vaikkei aikuisille kerrottaisikaan ja nuoret voivat sarjan avulla oivaltaa olemaan ystävän tukena hyvällä tavalla. Ja mikä tärkeintä, Räjähdysherkän kautta nuoret voivat havahtua siihen, että se mitä koin tai tein omassa suhteessani ei ollutkaan ok, vaan väkivaltaa”, Mäki kuvailee.

“Tämä yhteistyö on meille merkityksellistä ja olemme kiitollisia siitä, että Ylellä tartuttiin ajankohtaiseen ja erittäin yleiseen nuoria koskettavaan väkivaltailmiöön. Kun käsitellään näinkin satuttavaa ja monelle nuorelle henkilökohtaista teemaa kuin seurusteluväkivalta, on tärkeää tuoda ilmi myös toivon näkökulma. Satuttavista kokemuksista voi toipua ja siihen saa tukea”, Mäki kertoo.

Rakastetun Räjähdysherkkä-sarjan tarina saa päätöksensä. Ilkka Saastamoinen / Tekele Productions

Tabujen purkaminen ilman häpäisyä on ennaltaehkäisevää työtä



Räjähdysherkän ovat käsikirjoittaneet Pilke Salo, Milla X. Tuokkola ja Janne J. Vanhanen, jotka Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry palkitsi edelliskauden käsikirjoituksestaan vuoden 2025 TV-käsikirjoitus-palkinnolla.

"Halusimme käsitellä seurusteluväkivaltaa, koska se on valitettavasti valtavan yleinen ilmiö. Nuoret harjoittelevat ensimmäisissä parisuhteissaan ihmissuhdetaitoja ja tutustuvat vielä itseensäkin, jolloin rajat ylittyvät helpommin kuin myöhemmissä suhteissa. Tunteet ovat suuria ja kaikki koetaan ensimmäistä kertaa. Rakastuminen on huumaavaa ja väärät toimintamallit hiipivät mukaan usein huomaamatta”, kertoo sarjan pääkäsikirjoittaja Pilke Salo.

Räjähdysherkän ensimmäinen kausi käsitteli kouluväkivaltaa ja koulusurman suunnittelua ja toinen kausi nuorten miesten väkivaltaisuuden juurisyitä ja joukkotappeluja. Kolmannen kauden aihe vie suljettujen seinien sisään, mutta koskettaa entistä suurempaa joukkoa nuoria ja entisiä nuoria.

“Koemme, että väkivaltaan päätymiseen liittyvien tabujen purkaminen ilman häpäisyä on olennaista ennaltaehkäisevää työtä, johon olemme sarjan kaikilla kausilla pyrkineet”, Salo jatkaa.



Nyt rakastetun Räjähdysherkkä-sarjan tarina saa päätöksensä. Jokaisella kaudella mukana kulkenut ystävyyden teema on vahvasti mukana viimeiselläkin kaudella.



“Päähenkilöt etsivät omaa suuntaansa elämässä ja esiin nousee kysymys, kestävätkö nuoruuden ystävyyssuhteet muutosten keskellä. Sarjalle ominaisesti mukana on myös lämpöä ja halu luoda toivoa haastaviin ja epätoivoiselta tuntuviin tilanteisiin. Läheisten tuella ja vaikeista asioista puhumalla voi selvitä mistä tahansa”, Salo summaa.

Räjähdysherkän kolmannen kauden on ohjannut Jani Ilomäki, ja pääosissa loistavat Elsa Lagerstedt (Janita), Minttu Halttula (Meri), Pyry Rautiainen (Kristian) ja Pietari Karttunen (Joona). Sarjaa tähdittävät niin ikään Mikko Kauppila (Sekunnit, Aikuiset) ja Hilma Kotkaniemi (Kakarat, Pasilan myrkky) ja Anni Iikkanen.

Odotetun päätöskauden tuottaa Ylelle Tekele Productions / Julia Elomäki ja Miia Haavisto.

Räjähdysherkän kolmas ja viimeinen kausi Yle Areenassa 24.11. ja Yle TV2:lla 26.11. klo 22.10 alkaen.

Lue tiedote Ylen verkkosivuilla