Verkkopalvelut ovat tehokkaita mutta harvoin hauskoja. Voisiko olla toisin?
22.10.2026 10:38:38 EEST | Jyväskylän yliopisto | Uutinen
Verkkopalvelut pyrkivät olemaan sujuvia, nopeita ja helppokäyttöisiä. Mutta, voisiko niiden menestys riippua myös siitä, kuinka hauskoilta ne tuntuvat? Jyväskylän yliopiston tutkija Kai Tuuri johtaa hanketta, jossa selvitetään, millainen leikillisyys sitouttaa käyttäjän palveluun. Leikillisyys voi auttaa ymmärtämään, miksi ihminen haluaa palata palvelun ääreen yhä uudelleen.
Kuinka usein verkkopalvelu tai viranomaisen sovellus on nostattanut hymyn huulillesi?
Digitaaliset palvelut ovat usein tehokkaita tai ajavat asiansa, mutta totisilta ne yhtä usein tuntuvat. Jyväskylän yliopiston tutkija Kai Tuuri uskoo, että hauskuudessa voi piillä seuraava suuri kehitysaskel. Tuuri etsii palveluista sellaista hauskuutta, joka voi vahvistaa käyttäjäkokemusta – ja jopa sitoutumista palveluun.
Pelkästään viihdyttäviä ja pelillistettyjä ratkaisuja verkkopalveluihin ei kuitenkaan tarvita, arvioi tutkija.
”Ne usein lisäävät pinnallista palveluun kiinnittymistä ja mielihyvää ilman syvempää merkityksellisyyttä ja kestävää sitoutumista”, Tuuri sanoo.
Tavoiteltu hauskuus on siis jotakin muuta kuin pinnallinen tunnereaktio.
Kai Tuuri toivoo, että tutkimus nostaa ”hauskuuden designia” yleiseen keskusteluun ja toistettavaksi.
Tutkija ennakoi, että tulevaisuudessa palvelumuotoilussa kisan voittaa se, joka ymmärtää palvelun merkityksen käyttäjälleen. Se voi vaatia hauskuuden syvällistä ymmärtämistä.
Lisää tiedejutussa Jyväskylän yliopiston Tiedonportti -digilehdessä: https://www.jyu.fi/fi/artikkeli/verkkopalvelut-ovat-tehokkaita-mutta-harvoin-hauskoja-voisiko-olla-toisin
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Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
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