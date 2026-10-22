Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasa kerää asukkailta mielipiteitä pyöräilyn olosuhteista – takana toimenpiteiden täyteinen vuosi

22.10.2026 12:16:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan kaupunki on panostanut kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin tänä vuonna muun muassa uusilla pyöränhuoltotelineillä sekä uusimalla Vaskiluodon kävely- ja pyöräilysillan. Vaasalaisten mielipiteitä Vaasan pyöräilyolosuhteista kartoitetaan nyt kyselyllä, ja vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto.

Nainen ja mies pyöräilevät vierekkäin aurinkoisessa puistossa, molemmilla pyöräilykypärät päässä ja hymyilevät toisilleen.
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa vuoden 2029 loppuun asti.

– Kyselyn avulla kerätään tietoa nykytilasta, jonka lisäksi näemme mihin suuntaan asukastyytyväisyys kehittyy ja teemmekö oikeita asioita. Pystymme myös vertailemaan tuloksia kesän ja talven osalta, sekä tunnistamaan kehityskohteet aiempaa nopeammin, pyöräilyn ja kävelyn projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.

Vastaa kyselyyn tästä (arcgis.com).

Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto

Kysely on avoinna 5.11.2026 asti ja vastaaminen vie pari minuuttia.  Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto. Mikäli haluat osallistua arvontaan, jätäthän yhteystietosi kyselyn yhteydessä.

Kyselyyn voi vastata myös Tammipihassa (Teräksenkuja 1) sijaitsevassa Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä  (Vähänkyröntie 11) aukioloaikojen mukaan. 

Tänä vuonna vastauksia toivotaan erityisesti alle 15-vuotiailta. UNICEF on myöntänyt Vaasalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen merkkinä siitä, että lasten hyvinvointi ja oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä.

Useita uudistuksia vuonna 2026

Tänä kesänä Vaasaan asennettiin uusia pyöränhuoltotelineitä, joiden avulla pienet pyöränkorjaukset ja -säädöt onnistuvat kesken pyörämatkan. Telineitä löytyy Onkilahden puistosta, Sisäsataman parkkipaikalta sekä Matkakeskuksen pyörätallista.

Tällä hetkellä suojateiden reunakiviä madalletaan 37 risteyksessä eri puolilla kaupunkia. Matalammat kivet helpottavat liikkumista ja vähentävät riskiä pyörien rikkoutumiseen.

Yksi vuoden isoimpia panostuksia on syyskuussa avattu Vaskiluodon uusi kävely- ja pyöräilysilta. Leveämpi silta mahdollistaa paremmat liikkumismahdollisuudet ympäri vuoden, kun sillan talvihoito onnistuu aiempaa paremmin.

Myös Vanhassa Vaasassa pyöräilyolosuhteet paranivat, kun Postikatu muutettiin kylätieksi. Kylätiellä pyöräilijöille on varattu tavallista enemmän tilaa kadun molemmilla puolilla.

Vaasa panostaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin pitkäjänteisesti. Kyselystä saadut vastaukset auttavat kartoittamaan tulevia kehityskohteita.

Pyöräilyn edistäminen on osa Vaasan Green Leaf 2026 -vuotta sekä Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Pyöräilyllä on iso vaikutus molempien teemojen toteutumisessa: se vahvistaa kaikenikäisten hyvinvointia ja vähentää samalla liikenteen päästöjä.

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Nainen ja mies pyöräilevät vierekkäin aurinkoisessa puistossa, molemmilla pyöräilykypärät päässä ja hymyilevät toisilleen.
Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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