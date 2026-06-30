Tekoälyn käytöstä kerrotaan äänimerkillä - kaupalliselle radioalalle yhteinen äänitunnus
22.10.2026 11:28:03 EEST | RadioMedia ry | Tiedote
Kaupallisia radioita edustava RadioMedia ry ja sen jäsenyhtiöt ovat valmistelleet yhteisen AI Earcon -äänitunnuksen, jolla kuulijoille kerrotaan tekoälyn avulla tuotetusta tai muokatusta radio- ja audiosisällöstä. Tunnus tulee nyt käyttöön kaupallisilla radiokanavilla.
Tekoälyä käytetään yhä enemmän radio- ja audiosisältöjen tuotannossa. Kuulijan voi kuitenkin olla vaikea tunnistaa, milloin kuultua sisältöä on tuotettu tai muokattu tekoälyllä.
Kaupallinen radiotoimiala on RadioMedian johdolla valmistellut yhteisen AI Earcon -äänitunnuksen sekä suosituksen sen käytöstä. Lyhyt äänimerkki tarjoaa radioasemille ja muille audiosisältöjen tuottajille käytännöllisen tavan kertoa tekoälyn käytöstä silloin, kun sisältö edellyttää merkitsemistä.
– Radio on aina perustunut läheiseen suhteeseen kuulijoidensa kanssa. Luottamus on meille aivan keskeinen asia. Tekoäly tarjoaa valtavasti uusia mahdollisuuksia, mutta samalla meidän on huolehdittava siitä, että kuulijat tietävät, mitä he kuulevat, sanoo RadioMedia ry toimitusjohtaja Stefan Möller.
Äänimerkki sisältökokonaisuuden alkuun
AI Earcon on lyhyt äänimerkki, joka voidaan liittää merkintää edellyttävän sisältökokonaisuuden, esimerkiksi uutislähetyksen, alkuun. Tunnuksessa ei lausuta sanoja ”tekoäly” tai ”AI”, vaan sen merkitys tehdään kuulijoille tutuksi erillisillä selitysspoteilla.
Tunnuksen ja kampanjan käyttö perustuu toimialan yhteiseen vapaaehtoiseen suositukseen, ja radioasemat voivat sovittaa toteutuksen omaan ohjelmistoonsa.
AI Earcon on tarkoitettu vapaasti ladattavaksi myös mainostajien ja audiotuotantoyhtiöiden käyttöön. Tunnusta ei ole tarkoitus liittää automaattisesti mainoskatkotunnuksiin, vaan sitä voidaan käyttää niissä sisällöissä, joissa tekoälyn käytöstä on tarpeen kertoa.
Radioala valmistautuu EU:n tekoälysääntelyyn
Aloite tukee EU:n tekoälysäädöksen tavoitteita tekoälyn käytön läpinäkyvyydestä. Äänitunnuksen käyttö ei kuitenkaan sellaisenaan takaa mahdollisten lakisääteisten merkintävelvoitteiden täyttymistä. RadioMedia seuraa viranomaisohjeistuksen ja EU-tason tulkintakäytännön kehittymistä sekä päivittää toimialan suosituksia tarvittaessa.
– Yhteinen äänitunnus on pieni mutta konkreettinen teko. Haluamme osoittaa, että vastuullisuus ei ole vain sääntöjen noudattamista, vaan myös oma-aloitteisia tekoja kuulijoiden luottamuksen vahvistamiseksi, Möller toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Stefan MöllerRadioMedia, toimitusjohtajaPuh:0400508877stefan.moller@radiomedia.fi
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RadioMedia ry
RadioMedia on suomalaisten kaupallisten radioiden kattojärjestö. RadioMediaan kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. Järjestö vastaa kaupallisen radion edunvalvonnasta Suomessa ja vaikuttaa alan toimintaedellytyksiin myös eurooppalaisen yhteistyön kautta. Lisäksi RadioMedia tarjoaa tutkimus- ja tietopalveluja, markkinoi radiomainontaa sekä järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat.
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