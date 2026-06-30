Tekoälyn käytöstä kerrotaan äänimerkillä - kaupalliselle radioalalle yhteinen äänitunnus

Kaupallisia radioita edustava RadioMedia ry ja sen jäsenyhtiöt ovat valmistelleet yhteisen AI Earcon -äänitunnuksen, jolla kuulijoille kerrotaan tekoälyn avulla tuotetusta tai muokatusta radio- ja audiosisällöstä. Tunnus tulee nyt käyttöön kaupallisilla radiokanavilla.