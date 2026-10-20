Presidentti Stubb vierailee Bruggessa

Mongoliets president på arbetsbesök till Finland 19.10.2026 14:12:25 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 63/2026 19.10.2026 Mongoliets president Ukhnaa Khurelsukh avlägger arbetsbesök i Finland fredagen den 23 oktober 2026. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb. President Stubb och president Khurelsukh kommer att träffas på Presidentens slott för att diskutera de bilaterala relationerna mellan Finland och Mongoliet, regionala säkerhetsfrågor och multilateralt samarbete. President Stubb kommer också att redogöra för det aktuella säkerhetsläget i Europa och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Presidenterna kommer dessutom att delta i ett finsk-mongoliskt företagsevenemang. Under sin vistelse i Helsingfors kommer president Khurelsukh också att träffa riksdagens talman Jussi Halla-aho.