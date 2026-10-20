Presidentti Stubb vierailee Bruggessa
22.10.2026 10:58:03 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 65/2026
22.10.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Bruggessa, Belgiassa, maanantaina 26. lokakuuta 2026.
Presidentti Stubb osallistuu College of Europe -korkeakoulun lukuvuoden avajaisjuhlaan, jossa hän toimii pääpuhujana. Puheessaan hän käsittelee Euroopan tulevaisuutta.
Vierailunsa aikana presidentti tapaa myös korkeakoulun johtoa ja opiskelijoita.
Vuonna 1949 perustettu College of Europe tarjoaa perustutkinnon jälkeisiä akateemisia Eurooppa-opintoja talous-, oikeus- ja valtiotieteessä.
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