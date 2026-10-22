Kotihoidon tuen ehdot muuttuvat 1.1.2027
22.10.2026 11:11:33 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Kotihoidon tuen myöntämisperusteet muuttuvat vuodenvaihteessa. Jatkossa kotihoidon tuen saaminen edellyttää vähintään 3 vuoden asumista joko Suomessa tai EU- tai Eta-maissa. Lisäksi tukea voi saada vain vanhempi, joka itse hoitaa lastaan. Muutokset eivät vaikuta ennen lain voimaantuloa myönnettyihin tukiin.
Eduskunta on hyväksynyt muutokset kotihoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön. Uudet ehdot tulevat voimaan 1.1.2027.
Kotihoidon tukeen asumisaikavaatimus
Kotihoidon tukea voi saada 1.1.2027 alkaen vain vanhempi, joka on asunut joko Suomessa tai EU- tai Eta-maissa vähintään 3 vuotta. Asumisaika lasketaan siitä lähtien, kun hakija on täyttänyt 16 vuotta.
Asumisaikavaatimus koskee myös Suomen kansalaisia. Asumisaikavaatimus ei koske henkilöitä, jotka ovat muuttaneet Suomeen ennen 1.1.2027, eikä henkilöitä, jotka ovat alle 19-vuotiaita.
Tukea vain lastaan itse hoitavalle vanhemmalle
Lainmuutoksen jälkeen kotihoidon tukea voi saada vain vanhempi, joka itse hoitaa lastaan. Tällä hetkellä kotihoidon tukea voi saada, vaikka lasta hoitaisi joku muu kuin lapsen vanhempi.
Aiemmin myönnetyt kotihoidon tuet maksetaan loppuun
Ennen 1.1.2027 alkaneet kotihoidon tuen jaksot maksetaan loppuun aiempien ehtojen mukaisesti. Muutokset otetaan huomioon vasta uusissa hakemuksissa ja jatkohakemuksissa.
Lue lisää
Yhteyshenkilöt
Elina SandfallJuristiKelaPuh:020 634 1020elina.sandfall@kela.fi
Ann-Karin RönnSuunnittelijaKelaPuh:020 635 6782ann-karin.ronn@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Riksdagen har godkänt ändringen: Partiell förtida ålderspension som beviljats före den 1 maj 2026 påverkar inte det allmänna stödet22.10.2026 09:08:29 EEST | Pressmeddelande
Partiell förtida ålderspension minskar inte beloppet på det allmänna stödet om pensionsbeslutet har fattats före den 1 maj 2026. Riksdagen har godkänt denna ändring av lagen om allmänt stöd och lagen tillämpas retroaktivt från den 1 maj 2026. FPA rättar besluten om allmänt stöd retroaktivt och betalar ut det allmänna stöd som kunderna har rätt till från den 1 maj 2026 till de kunder som berörs av ändringen.
Eduskunta hyväksyi muutoksen: Ennen 1.5.2026 myönnetty osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta yleistukeen22.10.2026 09:08:29 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei pienennä yleistuen määrää, jos eläkepäätös on tehty ennen 1.5.2026. Eduskunta hyväksyi tämän muutoksen yleistukilakiin, ja lakia sovelletaan takautuvasti 1.5.2026 alkaen. Kela oikaisee yleistukipäätökset takautuvasti ja maksaa 1.5.2026 lähtien kertyneen yleistuen niille asiakkaille, joita muutos koskee.
Amendment approved by Parliament: partial early old-age pension granted before 1 May 2026 does not affect general social security benefit22.10.2026 09:08:29 EEST | Press release
A partial early old-age pension granted before 1 May 2026 does not reduce the amount of payable general social security benefit. Parliament has approved this amendment to the Act on General Social Security Benefit, and the provision will apply retroactively as from 1 May 2026. This means that Kela will amend its past decisions on general social security benefit and retroactively pay customers affected by the change the amount of unpaid benefit that has accrued as from 1 May 2026.
Över 50 000 personer uppmanades under det första dryga halvåret efter utkomststödsreformen att kontakta sysselsättningstjänsterna eller att ansöka om primära förmåner22.10.2026 08:30:00 EEST | Pressmeddelande
Under det första dryga halvåret efter reformen av utkomststödet uppmanade FPA över 35 000 stödtagare att anmäla sig hos sysselsättningstjänsterna och över 20 000 att ansöka om primära förmåner. Cirka 12 500 stödtagare följde båda uppmaningarna. Bland dem som fått sänkt stöd märks bland annat män, personer som bor ensamma eller hos en förälder samt finska medborgare.
Yli 50 000 ohjattiin työllisyyspalveluihin tai hakemaan ensisijaisia etuuksia reilussa puolessa vuodessa toimeentulotuen uudistuksesta22.10.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Toimeentulotuen uudistuksen jälkeisen ensimmäisen reilun puolen vuoden aikana yli 35 000 tuensaajaa sai Kelalta kehotuksen ilmoittautua työllisyyspalveluihin ja yli 20 000 kehotuksen hakea ensisijaisia etuuksia. Kumpaakin kehotusta noudatti noin 12 500 tuensaajaa. Alennettua tuen perusosaa saaneiden joukossa korostuvat muun muassa miehet, yksin ja vanhemman luona asuvat sekä Suomen kansalaiset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme