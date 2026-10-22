Kotihoidon tuen ehdot muuttuvat 1.1.2027

Eduskunta hyväksyi muutoksen: Ennen 1.5.2026 myönnetty osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta yleistukeen 22.10.2026 09:08:29 EEST | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei pienennä yleistuen määrää, jos eläkepäätös on tehty ennen 1.5.2026. Eduskunta hyväksyi tämän muutoksen yleistukilakiin, ja lakia sovelletaan takautuvasti 1.5.2026 alkaen. Kela oikaisee yleistukipäätökset takautuvasti ja maksaa 1.5.2026 lähtien kertyneen yleistuen niille asiakkaille, joita muutos koskee.