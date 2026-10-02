Suomalaisten metsäsijoitusten vuosituotto -5.9% syyskuussa

Puusto vs. metsämaa – maan rooli metsäsijoittajan riskin vähentäjänä Ruotsissa ja Suomessa 2.10.2026 10:04:21 EEST | Tiedote

Induforin tuore tutkimus tuo esille uutta tietoa metsäsijoitusten tuoton ja riskin lähteistä Ruotsissa ja Suomessa. Pohjoismaisilla raakapuumarkkinoilla on viime vuosina koettu huomattavia hintavaihteluita. Esimerkiksi vuosina 2023–2024 puun hinnat nousivat Ruotsissa yli 20 % vuodessa, kun Suomessa nousu oli yli 13 % samalla aikavälillä. Sen sijaan vuosina 2012–2016 puun hinnat laskivat molemmissa maissa. Harkitessaan metsäomaisuutensa myyntiä tai uuden metsäpalstan ostoa metsänomistaja ei kuitenkaan altistu täysimääräisesti raakapuumarkkinoiden hintavaihteluille kohteena olevan metsäomaisuuden arvoa määritettäessä. Puumarkkinoiden hintavaihteluihin verrattuna metsämaan vakaammat hinnat ovat olennaisesti pienentäneet metsäsijoitusten tuottojen volatiliteettia ja riskiä. Induforin tutkimuksen mukaan metsämaan hinta on pienentänyt metsätuottojen volatiliteettia Ruotsissa 26 % ja Suomessa 20 % ajanjaksolla 2005-2025. Siten suurista puun hinnan muutoksista vain osa välittyy vaikutuksena me