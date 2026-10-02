Suomalaisten metsäsijoitusten vuosituotto -5.9% syyskuussa
29.10.2026 08:12:09 EET | Indufor Oy | Tiedote
Suomalaisten yksityismetsien sijoitustuotto oli −5,9 % syyskuuhun 2026 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla Induforin metsäsijoitusten tuottoindeksin mukaan. Kuukausituotto oli −2,8 %, mikä johtui pääasiassa metsämaan ja puun hintojen laskusta elokuuhun verrattuna. Kuukausittaisesta laskusta huolimatta tuotto vuoden alusta säilyi positiivisena, 1,1 prosentissa, kun kolmen vuoden pitoajalla keskimääräinen vuosituotto oli 5,0 %.
Puun hinnat laskivat kaikissa puutavaralajeissa kuusitukkia lukuun ottamatta elokuuhun verrattuna, mikä heikensi sijoitustuottoa. Kuitupuun hinnat laskivat syyskuussa 0,9 % ja olivat 9,7 % vuodentakaista alempana. Tukkipuun hinnat pysyivät vakaampina: ne laskivat kuukauden aikana 0,2 %, mutta olivat edelleen 0,3 % syyskuun 2025 tasoa korkeammalla.
Myös metsämaan hintojen lasku heikensi tuottoa. Metsäkiinteistöjen keskihinnat laskivat 7,4 % edelliskuukaudesta ja 9,5 % vuodentakaisesta. Puun hinnat ovat laskeneet kesäkuun 2025 huipputasolta euriborkorkojen noustessa samalla aikavälillä, viitaten metsämaan hintoihin kohdistuvan laskupaineen jatkumiseen.
Induforin metsäsijoitusten tuottoindeksi mittaa yksityismetsien sijoitustuottoa ja kattaa yli 600 000 metsänomistajaa Suomessa. Aineisto sisältää tietoa puun hinnoista, puuston tilavuudesta, hakkuista, biologisesta kasvusta, metsänhoitokustannuksista ja metsämaan hinnoista, yhdistäen julkiset lähteet ja Indufor Data & Technologyn oman datan. Laskenta perustuu Montgomery–Vartia-indeksiin, jonka avulla kokonaistuotto voidaan jakaa johdonmukaisesti sen osatekijöihin.
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Yhteyshenkilöt
Topi PohjankoskiIndufor Data & TechnologyPuh:+358 45 267 0894topi.pohjankoski@induforgroup.com
Diego RiveraIndufor Data & TechnologyPuh:+358 41 325 6695diego.rivera@induforgroup.com
Elias PekariIndufor Data & Technologyelias.pekari@induforgroup.com
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Indufor
Vuonna 1980 perustettu Indufor on kansainvälisesti arvostettu metsä- ja luonnonvara-alan konsultoinnin sekä metsätiedon johtava asiantuntija, joka toimii viidellä mantereella. Yhtiö on palvellut yli tuhatta asiakasta, ja sen henkilöstöllä on käytännön työkokemusta yli sadasta maasta. Induforin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiö työllistää yli 60 asiantuntijaa.
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