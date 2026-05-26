Euroclear Nordics mukaan Nordic Compassiin kehittämään pohjoismaisia pääomamarkkinoita

Euroclear Nordics muodostuu Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskuksista ja tuo Nordic Compass -yhteistyöhön vahvaa markkinainfrastruktuurin asiantuntemusta sekä kokemusta liikkeeseenlaskijoiden ja sijoittajien yhdistämisestä Pohjoismaissa. Osallistuminen tukee Euroclearin laajempaa tavoitetta vahvistaa Pohjoismaiden markkinoiden yhteyksiä ja tehokkuutta tarjoamalla vuoteen 2030 mennessä yhden yhteisen arvopaperikeskuksen koko Pohjoismaiden alueelle. Kokonaisuutta kehitetään parhaillaan Tanskan markkinaa varten, ja Norjan on tarkoitus seurata myöhemmin.

Nordic Compass -yhteistyön tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita, yrittäjyyttä ja kestävää talouskasvua Pohjoismaissa. Tiiviimpi yhteistyö luo uusia sijoitusmahdollisuuksia ja helpottaa yritysten pääoman liikkuvuutta koko alueella. Euroclear Nordics edistää tätä tavoitetta vähentämällä markkinoiden välisiä esteitä, helpottamalla pääoman liikkumista ja vahvistamalla Pohjoismaiden houkuttelevuutta kansainvälisten sijoittajien ja liikkeeseenlaskijoiden keskuudessa

Euroclearin osallistuminen Nordic Compassiin rakentuu sen pitkäaikaiselle sitoutumiselle Euroopan markkinoiden yhdentymisen edistämiseen ja tukee samalla EU:n säästö- ja investointiunionin (Savings and Investments Union, SIU) laajempia tavoitteita. SIU:n tavoitteena on vähentää markkinoiden hajanaisuutta ja ohjata säästöjä tuottaviin investointeihin. Kansallisten arvopaperikeskustensa sekä kansainvälisenä arvopaperikeskuksena toimivan Euroclear Bankin kautta Euroclear yhdistää kotimaisia ja kansainvälisiä markkinoita ja helpottaa arvopapereiden ja pääomien liikkumista yli rajojen.

Nämä valmiudet ovat keskeisiä markkinoiden mukautuessa muuttuviin vaatimuksiin, kuten T+1:n kaltaisiin lyhyempiin selvityssykleihin sekä digitaalisten ja tokenisoitujen rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Innovatiivinen teknologia, yhdenmukaiset prosessit ja toimintavarma infrastruktuuri ovat olennaisia näiden muutosten mahdollistamisessa samalla, kun markkinoiden luottamus ja vakaus säilyvät.

Euroclear Nordicsin toimitusjohtaja Hanna Vainio sanoo:

”Olemme erittäin iloisia voidessamme olla mukana tässä yhteistyössä ja edistää yhdessä Pohjoismaiden pääomamarkkinoiden kehitystä. Tavoitteenamme on olla alueen ensisijainen arvopaperikeskus, joka tarjoaa yhden tilin mallilla sujuvan pääsyn kaikille Pohjoismaiden markkinoille.

Yhteisen pohjoismaisen etenemissuunnitelman avulla voimme yhdenmukaistaa markkinoita ja samalla huomioida niiden paikalliset erityispiirteet. Haluamme yksinkertaistaa kaupankäynnin jälkeisiä prosesseja, vahvistaa toimintavarmuutta ja tarjota asiakkaillemme yhtenäisemmän kokemuksen.

Nordic Compass tuo yhteen alueen keskeisiä toimijoita. Euroclear tuo yhteistyöhön vahvan pohjoismaisen asiantuntemuksen ja laajemman eurooppalaisen näkökulman. Näin voimme yhdessä rakentaa yhtenäisempiä, tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä pääomamarkkinoita ja edistää sijoitusten sujuvampaa liikkumista Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella.”